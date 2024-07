QUÉBEC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Point Laz, une PME de Québec, a amassé 1,2 M$ à la suite d'une ronde de financement en capital de risque, menée par le Fonds i4 Capital, pour permettre la commercialisation aux quatre coins de la planète de son appareil Lazaruss. Cet outil optique révolutionne les inspections effectuées dans les puits miniers en réduisant significativement le temps d'inspection, mais surtout en assurant une meilleure sécurité pour les travailleurs et travailleuses de mines.

Sauver du temps, des coûts et améliorer la sécurité

Il s'agit d'une première dans le monde minier. Ce système représente une valeur ajoutée incroyable pour les minières autour du globe, étant donné qu'il améliore quatre aspects névralgiques du secteur :

Le Lazaruss permet aux mines d'automatiser l'inspection des puits, générant des données structurelles et visuelles fiables pour un suivi continu des conditions des puits de mine. Un historique est conservé et peut être comparé au fil du temps.



Il permet d'économiser plusieurs heures par mois en temps d'inspection des infrastructures critiques. Les mines augmentent ainsi leur temps de production d'extraction de minerai et leurs revenus étant donné que la technologie permet d'effectuer les inspections hebdomadaires en seulement une heure.



Il augmente significativement la sécurité des travailleurs et travailleuses de mines, car l'inspection se fait sans que personne ne s'expose dans le puits de mine. De plus, la technologie permet de détecter des changements minimes qui ne peuvent être observé avec les méthodes traditionnelles.



Les différentes données recueillies sont traitées automatiquement à l'aide de AI et d'algorithme propriétaire et permettent aussi une meilleure planification et exécution des différents travaux de maintenance dans le puits.

Plusieurs grandes entreprises internationales intéressées

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, l'entreprise pourra entreprendre la prochaine étape de sa croissance, notamment en produisant et exportant ses 10 premiers scanners Lazaruss version commerciale à travers le monde et en se positionnant comme le leader à l'international, plus spécifiquement au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Australie.

Déjà la demande est forte. Plusieurs grandes minières ont eu la chance d'utiliser la technologie dans leurs opérations et désirent se la procurer et l'implanter le plus rapidement possible.

Du génie québécois

Forte d'une équipe d'ingénieurs chevronnés, Point Laz est fière de souligner que cette technologie qui changerait les façons de faire dans le secteur et assurerait une meilleure sécurité dans les mines, a été développée par le génie québécois.

D'ailleurs, une partie de ce financement provient également de la Ville de Québec, qui a offert un montant de 400 000 $ à la jeune pousse, dans le cadre du volet Contribution d'amorçage - accélération - nouvelle entreprise innovante de la Vision entrepreneuriale Québec 2026.

Citations

« La ronde de financement annoncée aujourd'hui est un jalon majeur franchi pour Point Laz. Nous travaillons depuis 2020 à créer une solution qui permettra aux minières d'être plus sécuritaires et rentables en optimisant une étape cruciale de l'exploitation minière. Grâce à ce financement, nous sommes prêts à passer à la prochaine étape de commercialisation et sommes fiers de faire briller le génie québécois à l'international. Grâce au Lazaruss, la sécurité des travailleurs miniers et la performance opérationnelle seront renforcées. »

- Alexandre Grenier, président-directeur général de Point Laz

« Le Fonds i4 Capital est fier de s'associer à Point Laz, une entreprise innovante qui propose aux minières une solution révolutionnaire pour garantir la sécurité des travailleurs et la continuité des opérations. Grâce à cette collaboration, nous renforçons notre engagement envers le développement de technologies avancées qui répondent aux défis critiques de l'industrie minière, tout en soutenant des pratiques plus sûres et plus efficaces. »

- Jean-François Grenon, associé fondateur chez i4 Capital

À propos de Point Laz

Fondée en 2020, Point Laz permet d'intégrer des technologies de surveillance en continu sur les sites d'exploitation minière souterraine pour améliorer les opérations et assurer la sécurité des mineurs. Point Laz révolutionne les normes de sécurité et de performance minière dans l'industrie et ouvre la voie aux inspections automatisées des puits de mines, à l'analyse des performances et à la sécurité des mineurs pour soutenir les personnes, les entreprises et leur environnement.

Pour tout renseignement: Josiane Bélanger-Riendeau, TACT, Cellulaire : 450 858-3987, [email protected]