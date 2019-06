Innov-R : Financement de projets collaboratifs visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre

QUÉBEC, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI) lancent aujourd'hui le deuxième appel de projets dans le cadre du programme Innov-R pour soutenir la recherche collaborative visant le développement de technologies innovantes contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) au Québec.

Logo : Fonds vert (Groupe CNW/InnovÉÉ) Logo : Gouvernement du Québec (Groupe CNW/InnovÉÉ)

Innov-R, déployé par les RSRI avec le soutien du gouvernement du Québec, leur partenaire financier, s'inscrit dans la mise en œuvre de la priorité 4 du Plan d'action 2013‑2020 sur les changements climatiques (PACC 2013‑2020), financé par le Fonds vert. Ainsi, le programme vise l'émergence de projets collaboratifs innovants dans les secteurs économiques stratégiques qui permettront au Québec de progresser et d'atteindre plus rapidement ses objectifs de réduction des émissions de GES.

Les projets admissibles à Innov-R pourront bénéficier d'un financement pouvant atteindre jusqu'à 50 % des dépenses admissibles et totaliser un maximum de 1,5 million de dollars sur trois ans. La date de clôture de l'appel à projets est le 27 septembre 2019. Pour de plus amples détails, consultez le site internet https://innov-r.org/.

« Grâce au programme Innov‑R, le gouvernement favorise la recherche collaborative et le développement de technologies novatrices qui permettront au Québec de faire un pas de plus vers l'atteinte de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en assurant sa croissance économique. Je suis d'ailleurs convaincu que de nombreux projets d'avenir verront le jour dans le cadre de cet appel de projets, qui rejoint notre volonté de léguer aux générations futures un Québec prospère, innovant et vert ».

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La recherche industrielle en collaboration a le potentiel d'instaurer de nouvelles technologies et de nouvelles pratiques pour nous aider à relever le défi des changements climatiques. En finançant cet appel de projets, le gouvernement souhaite voir émerger des projets qui apporteront des occasions de développement économique et d'innovation au Québec, en plus d'accélérer sa transition énergétique ».

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

À PROPOS DES REGROUPEMENTS SECTORIELS OFFRANT LE PROGRAMME INNOV-R

Les RSRI, catalyseurs de l'innovation, ont été désignés par le gouvernement du Québec pour agir à titre d'organismes d'intermédiation et de financement de la R-D collaborative. Par leur mandat, ils favorisent le transfert de connaissances et l'appropriation technologique par les entreprises dans différents secteurs stratégiques de l'économie en favorisant l'émergence de maillages entre le milieu industriel et celui de la recherche. Les RSRI impliqués dans le déploiement du programme Innov-R sont :

SOURCE InnovÉÉ

Renseignements: Maxim Doucet, Chargée de projets, InnovÉÉ, Innovation en énergie électrique, Téléphone : 514-416-6777, poste 205, Courriel : mdoucet@innov-ee.ca; Hari Randrianarisoa, Conseiller à l'innovation et au développement des affaires, Secteur de Réduction des émissions de GES, CRIBIQ, Téléphone : 418 914-1608, poste 208, Courriel : hari.randriana@cribiq.qc.ca