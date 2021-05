MONTRÉAL, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Innotech-Execaire Aviation Group (IEAG) a annoncé aujourd'hui qu'il élargissait les capacités des services de concierge de ses deux unités opérationnelles de la gestion d'avions et du nolisement au bénéfice de ses clients par le lancement de son Service de concierge Prestige par IEAG .

Avec des avions basés partout au Canada - à Halifax, Montréal, Toronto, Hamilton, Windsor, Winnipeg, Calgary et Vancouver, le Service de concierge Prestige aidera IEAG à fidéliser ses clients en ouvrant la porte à un service personnalisé attentionné, à une foule d'offres spéciales, ainsi qu'à des expériences extraordinaires. Cette expansion des services révèle l'engagement inébranlable d'IEAG à améliorer l'expérience client et à établir une véritable capacité de soutien au voyage pour nos précieux clients.

Ce Service de concierge Prestige témoigne de nos principes de service à la clientèle et de nos efforts à constamment et continuellement améliorer l'expérience de voyage de nos clients, a déclaré Michael Fedele, président d'Innotech-Execaire Aviation Group.

Depuis 1967, les propriétaires d'avions d'entreprise confient à IEAG la gestion de leurs avions par une offre de services entièrement intégrée qui soutient nos clients durant tout le cycle de vie de leur avion.

Ce nouveau service permettra aux clients d'IEAG de profiter d'offres et de privilèges dans le monde entier grâce à un large éventail de services liés au mode de vie : hôtels et villas, expériences VIP, aventures culinaires, forfaits vacances sublimes et plus encore.

Nous fournissons des services de concierge zélés à nos clients depuis des années, mais c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous lançons cette amélioration en réponse aux besoins croissants de services de voyage complets de nos clients. Cette initiative est une importante étape dans l'évolution de nos services et vient soutenir notre engagement total à fournir une expérience de soutien de mode de vie pour nos clients, a déclaré Michael Fedele, président d'Innotech-Execaire Aviation Group.

À propos d'Innotech-Execaire Aviation Group

IEAG est un fournisseur de solutions de soutien aéronautiques et de services techniques aux constructeurs, propriétaires et exploitants d'avions d'affaires, ainsi qu'aux sociétés aériennes commerciales. Établie à Montréal (Québec), IEAG offre une gamme complète de services de remise à neuf de l'intérieur et de l'extérieur des avions et de services techniques, dont les essais non destructifs, disposant d'installations de maintenance et de terminaux de services à divers aéroports dans tout le Canada. De plus, le groupe assure le soutien des avions Cessna à son établissement de service agréé de l'aéroport Pearson de Toronto depuis plus de 40 ans. Avec une flotte très diversifiée d'avions d'affaires en gestion, IEAG offre des capacités d'opérations aériennes complètes, et propose une grande part de sa flotte au nolisement sous les bannières d'Execaire et d'Image Air.

IEAG est une division d'IMP Group, une société d'Halifax axée sur la croissance mondiale écoresponsable, avec plus de 3 500 employés procurant service, qualité et valeur aux clients de divers secteurs d'activité, dont l'aérospatiale, l'aviation, les soins de santé, les technologies de l'information, l'hébergement et le développement immobilier.

