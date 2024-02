InnoSécur appuie le projet de loi 50 - loi édictant la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résiliences aux sinistres

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 2 févr. 2024 /CNW/ - La direction d'InnoSécur salue le dépôt du projet de loi #50, Loi édictant la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience face aux sinistres et offre du même coup son entière collaboration au gouvernement québécois, souhaitant mettre à profit l'écosystème innovant développé au cours des dernières années en sécurité publique, civile et défense.

Rappelons que le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, a déposé le 29 janvier un projet de loi sur la sécurité civile qui propose des changements pour mieux intervenir en cas d'urgence. L'objectif est de renforcer la capacité d'intervention rapide et efficace lors de situations de crise, telles que des catastrophes naturelles. Cette initiative démontre une vision proactive du gouvernement et contribuera à améliorer la rapidité et l'efficacité des interventions d'urgence, renforçant ainsi la résilience des communautés du Québec.

Cette position du gouvernement s'inscrit dans le sens des efforts investis par les partenaires et entreprises du Haut-Richelieu qui affirment leur leadership en sécurité dans le but de miser sur la désignation de la zone d'innovation en sécurité civile, publique et défense. Rappelons que les changements climatiques nous obligent à innover pour sécuriser le Québec. Notons également que Saint-Jean-sur-Richelieu et le Haut-Richelieu sont composés d'une présence militaire historique, sont marqués par l'avènement d'événements climatiques extrêmes et de la présence de plusieurs entreprises prêtes à développer des produits innovants, en plus d'être un territoire frontalier.

« Les mesures proposées deviendront cruciales face à l'intensification des changements climatiques et rejoignent l'objectif que notre projet de zone d'innovation du Haut-Richelieu poursuit, soit celui de sécuriser le Québec en améliorant la prédiction, l'intervention et le rétablissement de la situation lors d'événements extrêmes. En tant que partenaire dédié au développement économique et à l'innovation dans le domaine de la sécurité publique, civile et défense, nous allons suivre de près ce dossier. » indique la directrice générale de NexDev | Développement économique Haut-Richelieu, organisme qui soutient InnoSécur, Carole Cardinal.

Le projet de zone d'innovation en sécurité du Haut-Richelieu vise à faire rayonner les atouts existants du Haut-Richelieu, déployer les outils pour propulser le potentiel innovant de notre écosystème et à créer des lieux propices à la collaboration, la recherche et l'expérimentation. Une unité mixte de recherche soutenue par des partenaires universitaires et collégiaux est d'ailleurs en phase de structuration et différents projets avec les entreprises se dessinent.

À propos d'InnoSécur

InnoSécur est une organisation axée sur l'innovation dans le but de répondre aux défis croissants en matière de sécurité publique, civile et défense. En favorisant la collaboration entre les acteurs du secteur privé, public et communautaire, InnoSécur vise à renforcer la résilience des communautés face aux menaces émergentes.

SOURCE NexDev | Développement économique Haut-Richelieu/CYJN

Renseignements: Source: Alexandre Maheux, Associé aux communications, NexDev, [email protected]