MONTRÉAL, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Innodem Neurosciences, une entreprise de pointe en santé numérique et en IA, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord-cadre commercial pluriannuel de plusieurs millions de dollars avec Novartis Pharma Canada inc. (Novartis) afin de soutenir ses efforts continus pour sa technologie novatrice ETNATM (Eye Tracking Neurological Assessment).

L'année dernière, la Food & Drug Administration (FDA) a accordée à ETNATM la désignation de dispositif révolutionnaire. Cette technologie logicielle mobile brevetée est incorporée dans une application utilisée dans le cadre d'un essai d'observation qui a débuté en 2021 avec la collaboration de Novartis. Au cours de l'essai, ETNATM transforme une tablette domestique en un appareil capable de capturer en quelques minutes et d'analyser, grâce à de puissants algorithmes d'apprentissage automatique, plusieurs centaines de biomarqueurs fonctionnels des mouvements oculaires (EMB) et de biomarqueurs de cartographie du regard (GMB) qui peuvent soutenir la prise en charge clinique.

Cet accord commercial fait suite aux résultats favorables de l'essai d'observation auprès des personnes atteintes de sclérose en plaques (SP). Les données de performance évaluées par des pairs, qui font l'objet d'une publication dans Frontiers in Neurology, peuvent être consultées ici : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2023.1243594/abstract. Ces données prometteuses indiquent que les EMBs et GMBs pourraient aider les professionnels de la santé à détecter les signes subtils de progression cliniquement significative de la SP, y compris la cognition, qui pourraient ne pas être détectés par l'imagerie conventionnelle ou les biomarqueurs sanguins actuellement approuvés.

« L'année dernière, la technologie mobile non invasive ETNATM a été utilisée par des personnes atteintes de SP au cours d'un essai d'observation où ils ont pu s'auto-tester à la maison grâce aux capacités de traitement des appareils mobiles d'aujourd'hui qui sont si puissantes. Avec les résultats de ces tests, nous avons pu, à l'aide de modèles d'intelligence artificielle, reproduire des résultats similaires à ceux d'articles de recherche universitaire publiés antérieurement, démontrant comment l'oculométrie peut être utilisée pour surveiller l'état de la SP. Novartis a reconnu la technologie évolutive d'Innodem et, dans l'attente de son autorisation réglementaire, a l'intention de nous aider à la généraliser grâce à cette collaboration », a déclaré Marc Reeves, cofondateur et chef du développement d'affaires d'Innodem Neurosciences. « Nous pensons que les tests à distance pourraient améliorer l'efficacité du système de santé et étendre cette capacité aux personnes atteintes de SP résidants dans des zones rurales qui ne peuvent pas facilement accéder à un spécialiste », a-t-il ajouté.

« La nouvelle entente, sous réserve de l'obtention de l'autorité réglementaire, comprendra un projet pilote pancanadien dans jusqu'à 15 sites, menant à un plan commercial élaboré conjointement pour rendre ETNATM facilement disponible au bénéfice de l'ensemble de la communauté canadienne de la SP », a déclaré le Dr. Étienne de Villers-Sidani, neurologue cognitif, principal fondateur et chef de la direction d'Innodem Neurosciences.

« Cette entente-cadre commerciale avec Innodem Neurosciences est un exemple important de notre engagement continu à réinventer la médecine et à améliorer l'accès à l'innovation que les Canadiens et Canadiennes méritent », a déclaré Andrea Marazzi, président national de Novartis Pharma Canada inc. « En ouvrant la voie à une approche plus proactive des soins de la sclérose en plaques, nous visons à accélérer la mise au point de solutions très attendues qui pourraient contribuer à améliorer les résultats pour les personnes atteintes de cette maladie débilitante », a-t-il ajouté.

À propos d'INNODEM NEUROSCIENCES

Fondée en 2016, Innodem Neurosciences a développé une technologie mobile brevetée de captation de biomarqueurs numériques des maladies neurodégénératives telles que la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et les troubles apparentés, la démence frontotemporale et les troubles apparentés, ainsi que les troubles cognitifs liés au cancer ("chemo brain"). Cette nouvelle technologie de suivi oculaire et de test cognitif est incorporée dans un système conforme à la norme ISO/HIPAA, qui consiste en une application intuitive sur tablette connectée à une infrastructure d'intelligence artificielle basée sur le cloud computing. L'application est composée d'une série de tâches visuelles simples qui sont accomplies en quelques minutes. Les mouvements oculaires et les modèles de regard de l'utilisateur sont extraits et enregistrés sous la forme de centaines de mesures appelées biomarqueurs de mouvements oculaires (EMB) et biomarqueurs de cartographie du regard (GMB). L'équipe principale d'Innodem, dirigée par le Dr Étienne de Villers-Sidani, neurologue cognitif et Chef de la direction, est composée d'un groupe intersectionnel de neuroscientifiques, d'ingénieurs en logiciel, de scientifiques des données, de professionnels de la santé et d'entrepreneurs en série. La mission de l'entreprise est de devenir le leader numérique des applications mobiles qui peuvent facilement extraire les EMBs et GMBs grâce à sa technologie ETNATM alimentée par l'IA, afin de mieux répondre aux besoins du système de santé mondial. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.innodemneurosciences.com.

