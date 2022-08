InMédia Technologies se porte acquéreur de Québec Loisirs

Montréal, le 30 août 2022 /CNW/ - InMédia Technologies, leader en technologies dans les secteurs de la biblio-économie et de l'éducation est heureuse d'annoncer le début d'un temps nouveau pour Québec Loisirs. En effet, InMédia a acquis l'entreprise bien connue des clubs de lecture francophones. Cette transaction permettra à Québec Loisirs d'accéder à des investissements importants et d'accélérer son passage au numérique et aux réseaux sociaux. L'utilisation de l'Intelligence artificielle (IA) sera au coeur de cette évolution et de la continuité des opérations de Québec Loisirs.

InMédia investira plus de deux millions dans le fonds de roulement de Québec Loisirs et plus d'un million dans la technologie et l'infrastructure. Québec Loisirs en plus d'être un club de lecture francophone, possède trois boutiques à Montréal et à Québec. De plus, nous comptons ouvrir une quatrième boutique auprès du métro McGill à Montréal avec un café et des aires de travail.

Un plan d'action basé sur une symbiose entre les abonnés et les éditeurs

Augmenter considérablement la communauté de lecteurs en phase avec les éditeurs par l'utilisation pro-active du portail intelligent et des réseaux sociaux : TikTok, Facebook, Instagram, etc;

Utiliser nos technologies innovantes et l'intelligence artificielle (IA) pour mettre en place des recommandations de lecture et résumés de livres, une expérience de lecture numérique enrichie et pédagogique (Read & Learn) et un espace personnel (ma bibliothèque) pour chacun des abonnés;

Développer des réseaux d'influence : blogueurs, communauté de lecteurs, et agents multiplicateurs;

Mise en place d'une offre intégrée sur plusieurs types de médias : papier, numériques, audios et podcasts;

Soutenir le développement de clubs de lecture dans les écoles en proposant des sélections de livres en lien avec les programmes scolaires et les intérêts;

Travailler activement avec des partenaires stratégiques pour le marketing croisé du club de lecture;

Mettre en place un panel de lecteurs permettant d'assurer une vigie efficace des pratiques et des tendances, tout en personnalisant les communications aux abonnés;

Maintenir la flexibilité, la réactivité et la capacité d'adaptation du Club de lecture en réponse aux besoins et intérêts évolutifs de la communauté d'éditeurs et d'abonnés.

M. Ronald Brisebois, président d'InMédia Technologies déclare: « Nous sommes heureux de pouvoir accueillir dans notre équipe InMédia l'équipe de Québec Loisirs. Cette équipe est très importante pour nous puisqu'elle possède les compétences uniques et essentielles pour atteindre les objectifs visés de notre plan d'action. Nous désirons capitaliser sur ces équipes unifiées et notre technologie de pointe pour continuer la mission de Québec Loisirs, soit offrir des livres francophones à tous les francophones du Québec et d'ailleurs par l'ensemble des médias disponibles : papier, numérique et audio. Ce nouveau modèle d'affaire reliant les compétences de Québec Loisirs et les technologies de type IA d'InMédia représente une opportunité stratégique pour nous. Notre objectif est de doubler le nombre d'abonnés et les revenus en trois ans, ceci en maximisant l'utilisation de nos technologies pour marketer et diffuser les livres des auteurs et des éditeurs francophones. »

Mme Cristina Cornitel, directrice générale de Québec Loisirs a aussi affirmé : « Une nouvelle page s'ouvre pour Québec Loisirs. Je suis ravie que cette belle opportunité se présente au club. Réunir les forces et l'expertise de InMédia Technologies et de Québec Loisirs apporteront une modernité incontestable au club. Je crois que la technologie peut être au service du livre, du loisir et ainsi de la meilleure expérience pour nos abonnés.

Deux entreprises québécoises qui se réunissent pour poursuivre dans la promotion de la culture littéraire locale et le soutien à son industrie, ne pourra qu'être un grand avantage pour nous tous. Ouvrons ensemble cette nouvelle page de Québec Loisirs ! »

À propos d'InMédia Technologies:

InMédia Technologies se spécialise dans l'édition de logiciels en mode SaaS (Software as a Service) pour les secteurs des bibliothèques, de l'éducation, des entreprises et du loisir. Notre produit Educatio permet la configuration et l'exploitation de plateformes technologiques de création, de diffusion, de publication et de modération de contenus. Ses solutions logicielles sont déployées chez plus de 1500 clients internationaux, situées dans 10 pays, et sont utilisées quotidiennement par plus de 6 millions d'utilisateurs. InMédia Technologies est fière d'être ISO-9001.

À propos de Québec Loisirs:

Depuis plus de 40 ans, Québec Loisirs est le plus grand club de livres francophones en Amérique du Nord. Pour faire rayonner la lecture et favoriser l'accès aux produits culturels, l'entreprise a pour vocation de dénicher les meilleurs livres, jeux, jouets et petits extras du marché; et de les proposer aux membres de son club aux meilleurs prix. Les missions de Québec Loisirs ne cessent de perdurer : promouvoir le livre francophone auprès de sa fidèle communauté et soutenir la production et les acteurs locaux.

