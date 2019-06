PASPÉBIAC, QC, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - Hier après-midi, la Cour supérieure a rendu une injonction en faveur d'Unipêche M.D.M. Ltée relativement à la campagne de piquetage menée depuis plusieurs semaines par le syndicat Unifor à Paspébiac, Grande-Rivière et Port-Daniel. Ce jugement fait suite à deux autres jugements rendus en faveur d'Unipêche dans le même dossier les 11 et 20 juin derniers.

Dans son jugement, la juge Alicia Soldevila, de la Cour supérieure, écrit que « l'urgence de préciser les limites du droit des travailleurs à exercer leur liberté d'expression vu l'escalade injustifiée des gestes posés, particulièrement à l'endroit des dirigeants de la demanderesse, justifie amplement la mesure de sauvegarde recherchée. »

Le jugement fait notamment état de gestes de violence et d'intimidation posés à l'égard des dirigeants d'Unipêche, ainsi que de menaces à leur endroit.

Le jugement rendu aujourd'hui ordonne aux manifestants de ne pas entraver les activités d'Unipêche, plus particulièrement le transport du crabe et du homard à partir des quais de Grande-Rivière et Paspébiac vers les usines d'Unipêche. Il ordonne également de ne pas compromettre la libre circulation sur les voies publiques, et interdit de plus de pénétrer sur des propriétés privées et de causer des dommages matériels.

Le jugement autorise également les autorités policières à intervenir afin de faire respecter les ordonnances du Tribunal.

À noter que le Tribunal convoque les parties pour une audience sur l'injonction interlocutoire le 24 septembre prochain.

Par respect pour la décision des tribunaux, la direction d'Unipêche M.D.M. n'accordera aucune entrevue à ce sujet.

