Initiative québécoise de recherche sur le cannabis et la santé - Jusqu'à 10 M$ pour financer des activités de recherche et développer l'expertise d'ici

QUÉBEC, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, est fier d'annoncer le lancement de l'Initiative québécoise de recherche sur le cannabis et la santé.

Soutenue par un budget pouvant aller jusqu'à 10 millions $, cette initiative a comme objectif, d'une part, de soutenir la réalisation de nouvelles recherches qui contribueront à une meilleure compréhension des phénomènes entourant la consommation de cannabis à des fins non médicales et ses effets sur la santé au Québec.

D'autre part, l'Initiative vise également à positionner le Québec comme chef de file en matière de recherche en cannabis et santé, à développer et perfectionner l'expertise québécoise et à favoriser l'attraction et la rétention des talents.

Dans le cadre de cette initiative, le ministère de la Santé et des Services sociaux, en collaboration avec le Fonds de recherche du Québec - Santé et le Fonds de recherche du Québec - Société et culture, lance une première action concertée intitulée « Programme de recherche sur l'usage du cannabis à des fins non médicales : prévention et réduction des méfaits ».

Ce programme vise à développer des connaissances pour, notamment, mieux comprendre les dynamiques de consommation des personnes qui consomment régulièrement du cannabis et approfondir la compréhension de diverses thématiques liées à la prévention et la réduction des méfaits associés à la consommation de cannabis. Un montant total de 3 millions $ est disponible pour soutenir cet appel de propositions, qui visera notamment le financement de projets de recherche et de bourses postdoctorales.

« Cette initiative constitue une première impulsion visant à mobiliser la communauté scientifique québécoise afin de positionner le Québec comme chef de file en matière de recherche portant sur le cannabis. La légalisation d'une substance comme le cannabis est, sans conteste, un changement de société important. Nul doute que les activités de recherche qui seront réalisées nous permettront d'encore mieux comprendre les phénomènes entourant la consommation de cannabis et ses effets, et ainsi de déployer les meilleures actions pour préserver la santé et la sécurité des Québécoises et des Québécois. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Rappelons que la Loi constituant la Société québécoise du cannabis , édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière , a été adoptée en juin 2018. Elle vise à encadrer le cannabis dans une perspective de prévention et de réduction des risques et les méfaits sur la santé des individus.





, édictant la , a été adoptée en juin 2018. Elle vise à encadrer le cannabis dans une perspective de prévention et de réduction des risques et les méfaits sur la santé des individus. La Loi constitue, entre autres, au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis, dont l'un des objectifs est le financement d'activités de recherche concernant les effets du cannabis sur l'état de santé de la population.





En raison de la pandémie, les travaux qui s'étaient amorcés ont été ralentis et l'échéancier prévu avait été repoussé.





Au cours des prochaines semaines, des travaux seront également entamés avec les Fonds de recherche du Québec pour développer rapidement un autre volet de l'initiative, lequel se traduira notamment par un appel de propositions portant spécifiquement sur les effets de l'usage du cannabis à des fins non médicales sur la santé physique et mentale.

