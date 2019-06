Initiative pour un Québec plus vert - Lancement d'un appel de projets à l'intention des acteurs de l'industrie du transport terrestre et de la mobilité durable

QUÉBEC, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - Alors que se tient actuellement à Montréal le Sommet Movin'On, sommet mondial de la mobilité durable, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, annonce un appel de projets visant les entreprises québécoises de l'industrie du transport terrestre et de la mobilité durable ayant des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) associées au secteur de l'électrification des transports.

L'appel de projets, doté d'une enveloppe de 10 millions de dollars provenant du Fonds vert, sera administré par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Il permettra de soutenir des projets dont les dépenses admissibles totaliseront entre 400 000 et 4 millions de dollars. Une aide financière maximale d'un montant équivalant à 50 % des dépenses admissibles sera accordée aux propositions retenues.

Ce deuxième appel de projets d'une série de trois cible l'acquisition, l'implantation et la commercialisation d'équipements, de procédés et de technologies propres dans le secteur de l'électrification des transports. Les grandes entreprises et les PME québécoises actives dans ce secteur sont invitées à soumettre leurs propositions avant le 3 septembre 2019.

Citations :

« La prospérité économique et sociale du Québec repose largement sur notre capacité à innover et à développer des solutions adaptées à notre réalité actuelle. C'est pourquoi des projets qui ont comme objectif de réduire l'empreinte écologique québécoise doivent être priorisés. L'écosystème québécois de l'industrie du transport durable regroupe des acteurs dynamiques et créatifs, dotés d'une excellente capacité d'innovation. Je suis donc fier de soutenir leurs initiatives ingénieuses et avant-gardistes qui contribueront à démontrer le caractère compétitif et l'attitude pragmatique des entreprises québécoises. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les préoccupations liées à la lutte contre les changements climatiques font désormais partie intégrante du développement économique. Lorsque les entreprises priorisent l'électrification et les technologies propres comme axes stratégiques de croissance, c'est toute la société qui y gagne. En soutenant des projets d'acquisition, d'implantation et de commercialisation de nouvelles technologies propres appliquées au secteur de l'électrification des transports, le gouvernement aide les entreprises québécoises à améliorer leur bilan carbone, stimule le développement de filières propres, appuie la création d'emplois verts et assure la transition vers un Québec plus prospère et plus vert. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

Davantage d'informations sur les projets et les entreprises admissibles, les critères d'évaluation des projets, le financement et les modalités d'inscription se trouvent sur la page Web de l'appel de projets.

L'appel de projets s'inscrit dans le cadre de l'action 18.2 du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, qui vise à soutenir des propositions d'acquisition, d'implantation et de commercialisation d'équipements, de procédés ou de technologies permettant aux entreprises de réduire leurs émissions de GES. Un volet commercialisation favorise le déploiement de nouvelles technologies qui deviendront progressivement d'usage courant. Cette action dispose d'un budget d'un peu plus de 47 millions de dollars en provenance du Fonds vert, dont 10 millions de dollars exclusivement destinés à des projets en électrification des transports.

Le Fonds vert a été créé en 2006 afin de favoriser le développement durable du Québec par la lutte contre les changements climatiques, la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité.

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec/

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 691-5650; Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. : 418 521-3911; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710