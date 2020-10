Cadre soutiendra et financera huit projets de services virtuels en santé mentale et en toxicomanie chez les jeunes au Canada afin d'améliorer l'accès aux soins

OTTAWA, ON, le 22 oct. 2020 /CNW/ - On estime que de 10 à 20 % des jeunes Canadiens sont atteints d'une maladie ou d'un trouble mental, mais seul un enfant sur cinq ayant besoin de services de santé mentale en reçoit. Or, des services de santé mentale et de soutien offerts en mode virtuel ont le potentiel d'élargir rapidement l'accès aux soins pour ceux qui en ont le plus besoin.

Le système canadien de santé mentale et de traitement de la toxicomanie chez les jeunes a réagi rapidement au cours de la dernière année pour élaborer, accélérer et mettre en œuvre des solutions virtuelles dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 afin de combler les besoins des jeunes et de leur famille. Cadre a lancé le programme de subventions Innovations virtuelles en matière de soins (VIC, pour Virtual Innovations in Care) afin de soutenir l'apprentissage et la compréhension de la démarche de mise en œuvre de services virtuels efficaces. Suivant un appel ouvert, un total de huit solutions virtuelles innovantes et éprouvées ont été choisies pour recevoir du financement et s'associer à Cadre pour appuyer l'expansion, la mise en œuvre et l'évaluation des innovations.

Des foyers d'innovation en matière de prestation de services virtuels voient le jour dans tout le Canada, bien que les initiatives soient cloisonnées ou déployées de façon isolée. Le programme de subventions VIC soutiendra la diffusion plus large des principales leçons tirées de la mise sur pied de services virtuels, afin de renforcer le savoir collectif sur la façon de concevoir et de mettre en œuvre des services virtuels efficaces. Les innovations virtuelles retenues pour le financement du VIC comprennent :

Atlantic Wellness - Circle of Care Program : au début de la pandémie de la COVID-19, Atlantic Wellness a travaillé à l'élaboration et à la mise en œuvre de services virtuels de santé mentale afin de s'assurer qu'il y ait le moins d'impact possible sur les jeunes pendant cette période cruciale. Grâce au financement du VIC, ce projet pourra non seulement continuer de fournir des services virtuels, mais aussi recueillir des données pour déterminer comment le changement dans la prestation des services affecte les thérapeutes, les clients et les familles.

Crossroads Children's Mental Health Centre - Les enfants avant tout : en réponse à la COVID-19, les partenaires de Les enfants avant tout collaborent pour mettre sur pied des groupes virtuels de soutien à la santé mentale pour les enfants, les jeunes et les familles, en mettant en commun les connaissances et les ressources pour améliorer l'accès aux soins. Ce projet permettra la formation éclairée de groupes virtuels de soutien à la santé mentale en s'appuyant sur les apprentissages émergents et contextualisés de ceux et celles qui fournissent et reçoivent des services.

Foundry - Foundry Virtual Care : le groupe Foundry a lancé des services de consultation en ligne par clavardage ou appels vocaux ou vidéo en avril, en raison de la COVID-19, puis a offert du soutien par les pairs et des ateliers en ligne. L'équipe de Foundry se concentrera sur l'expérience des jeunes qui accèdent à ses services virtuels, notamment sur les résultats sur la santé, et sur les répercussions du passage à des services virtuels sur les jeunes et les prestataires de services.

Saskatchewan Health Authority - Evaluation of Virtual Care in Youth Mental Health & Addiction Services : cette autorité sanitaire offre des services en matière de santé mentale et de toxicomanie chez les jeunes sous forme de thérapie et de sensibilisation auprès des jeunes et des familles. Mais en raison de la pandémie, les services sont présentement offerts virtuellement. L'évaluation des soins virtuels par enquêtes et entretiens permettra aux clients de s'exprimer quant aux bienfaits, aux défis et aux expériences liés au soutien virtuel afin que les apprentissages puissent être diffusés.

Shibogama First Nations Council - Payahtakenemowin Youth Well-Being Program : ce programme de bien-être (« paix d'esprit ») vise le mieux-être mental chez les jeunes par l'établissement d'un cadre de services virtuels à l'intention des jeunes vivant dans les collectivités du nord de la région du conseil tribal de Shibogama, soit les terres visées par le Traité no 9, dans le nord-ouest de l'Ontario. Cela comprend des enseignements culturels virtuels dispensés par des gardiens du savoir de la région, des expériences traditionnelles axées sur la terre et diffusées en direct, et des espaces sûrs en ligne pour des interactions sociales avec des pairs. Le programme offre également des séances de thérapie en ligne avec des conseillers, y compris des services spécialisés en thérapie par l'expression artistique.

Stella's Place - Bean Bag Chat : le Bean Bag Chat est une technologie qui offre du soutien en santé mentale au moyen de textos. La plateforme se compose d'une application mobile et d'un portail Web. L'appli peut être téléchargée gratuitement sur un appareil iOS ou Android, et permet aux jeunes adultes vivant à Toronto de participer à des séances sécurisées de clavardage individuel avec des intervenants en soutien par les pairs.

La Commission des étudiants du Canada - New Paths through COVID-19 : ce projet permettra d'examiner en profondeur le large éventail de services que le groupe New Path offre aux enfants et aux jeunes du comté de Simcoe, en Ontario, et la manière dont il a effectué la transition de tous ses services, à l'exception des services résidentiels, vers le téléphone et le virtuel. On examinera également plusieurs autres collaborations dans les comtés de Prince Edward, de Kingston, de Frontenac, de Lennox et d'Addington, en Ontario, ainsi qu'à Saskatoon, en Saskatchewan.

Wood's Homes - An Assessment of the Implementation, Provision and Impact of Virtual Services : avant la pandémie de la COVID-19, des services virtuels bonifiaient la grande majorité des services en personne offerts dans le cadre des programmes de santé mentale chez les jeunes du groupe Wood's Homes. Mais le 20 mars 2020, la technologie virtuelle est devenue la principale méthode de prestation des services. Ce projet évaluera ces innovations au fur et à mesure qu'elles continueront d'être nécessaires à la population.

La COVID-19 a imposé un virage dans le secteur des soins de santé au Canada, où les services en personne ne sont plus une option dans un grand nombre de régions du pays et de contextes de soins. Le gouvernement du Canada a lancé un nouveau portail de soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie appelé Espace mieux-être Canada qui offre gratuitement toute une gamme de ressources et de mesures de soutien dans le domaine de la santé mentale et de la toxicomanie. Les précieuses leçons qui seront tirées de cette initiative ainsi que les apprentissages qui émergeront des collectivités grâce au programme VIC aideront les acteurs du système à mieux comprendre les nuances de la prestation de services en mode virtuel. Cadre travaillera avec les participants du programme VIC au cours de l'année à venir pour aider à soutenir les efforts de mobilisation des connaissances, afin que les services virtuels puissent être étendus à toutes les régions du pays et que davantage de jeunes et de familles puissent accéder aux bons soins, au bon endroit et au bon moment.

« Le système de soins de santé mentale et de traitement de la toxicomanie chez les jeunes a collectivement priorisé les services en mode virtuel. Nous sommes sur le point de bien comprendre comment soutenir les jeunes et leur famille au moyen de la technologie, et de surmonter les contraintes liées à la géographie, à l'accessibilité et aux ressources », a déclaré Shauna MacEachern, directrice générale de Cadre. « Au moment de concevoir ces services, nous devons nous assurer de les évaluer et de les mettre en œuvre en tenant compte de la rétroaction des jeunes et des familles. Grâce au VIC, Cadre est parfaitement placé pour s'assurer que non seulement cette évaluation ait lieu, mais que les enseignements sont mobilisés dans tout le pays afin que des services virtuels efficaces puissent être élargis à plus grande échelle. »

« Nous reconnaissons l'importance du bien-être mental sur la capacité d'un jeune à réussir, et cette réussite a une incidence directe au travail, à l'école et dans la collectivité », d'affirmer Mark Beckles, directeur principal, Innovation et stratégie, chez RBC. « Grâce à nos partenariats avec des organismes comme Cadre, le programme Objectif avenir RBC aidera à surmonter les obstacles auxquels les jeunes sont souvent confrontés lorsqu'ils tentent d'accéder au soutien et aux services de mieux-être mental dont ils ont besoin. Des services virtuels efficaces contribueront à éliminer ou à abaisser certains de ces obstacles. »

« La Fondation Graham Boeckh est heureuse de voir que Cadre donne la priorité au soutien à la recherche et à l'évaluation dans le domaine des soins virtuels », soutient Elana Ludman, vice-présidente, santé mentale chez les jeunes, à la Fondation Graham Boeckh. « De plus en plus de services étant offerts en mode virtuel, nous devons mieux comprendre l'incidence de ces services sur les jeunes et leur famille. Nous espérons que ces subventions permettront d'approfondir le bassin de données probantes, de créer des modèles de soins mieux intégrés en matière de santé mentale et de toxicomanie, et de diffuser les leçons tirées dans toutes les collectivités du Canada. »

Cadre (Frayme en anglais) est un organisme national de mobilisation des connaissances visant à faire progresser des pratiques intégrées dans le domaine des services de santé mentale et de toxicomanie à l'intention des jeunes, de manière à avoir une incidence significative sur le mieux-être des jeunes au Canada. Faisant partie d'un réseau de plus de 400 organismes partenaires comprenant des jeunes et leur famille, des cliniciens, des chercheurs, des responsables de politiques et des fournisseurs de services, Cadre travaille à assurer la collaboration et la diffusion des connaissances parmi les organismes qui travaillent à la transformation des services et systèmes de santé mentale visant les jeunes. Cadre reçoit du financement de Santé Canada, de la Fondation Graham Boeckh et des Réseaux de centres d'excellence, et est hébergé à l'Institut de recherche en santé mentale (IRSM) du Centre de santé mentale Royal Ottawa.

