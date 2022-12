Initawà : une exposition collective d'artistes des Premières Nations à la salle de diffusion de Parc-Extension

MONTRÉAL, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La salle de diffusion de Parc-Extension présentera, dès le 7 décembre, l'exposition collective Initawà : Kwató:ken tsi ní:ioht tsi ahshe'nikonhraièn:ta'ne, commissariée par Lori Beavis avec les œuvres des artistes Hannah Claus, Eruoma Awashish, Jobena Petonoquot et Kaia'tanó:ron Dumoulin Bush.

Exposition Initawà : Kwató:ken tsi ní:ioht tsi ahshe’nikonhraièn:ta’ne (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)

« Nous sommes fiers d'exposer le travail d'artistes autochtones à la salle de diffusion de Parc-Extension. Par cette exposition exceptionnelle, je vous invite à découvrir des œuvres riches, où la sensibilité personnelle et l'histoire collective s'entremêlent et s'enrichissent. C'est une opportunité de plonger dans un univers créatif qui gagne à être connu davantage », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Cette exposition collective croise les récits de quatre artistes explorant chacune leur identité autochtone à travers leurs rapports à la terre, aux récits familiaux ou historiques, à la culture, à la communauté et à la mémoire. Leurs œuvres portent sur la réappropriation et la continuité des histoires et des mondes.

À propos des artistes

D'ascendance algonquine et née à Kitigan Zibi, Jobena Petonoquot crée des œuvres au moyen du perlage, de l'impression et de la photographie, inspirées de ses histoires de famille. Issue d'une famille d'artistes d'Obedjiwan, Eruoma Awashish parle de métissage et de métamorphose à travers sa peinture, ses installations et ses performances. Artiste pluridisciplinaire membre de la nation mohawk de Tyendinaga en Ontario, Hannah Claus remet en question les récits coloniaux dominants et redonne voix aux histoires, aux enseignements et aux cosmologies autochtones. D'origine onkwehonwe et canadienne-française de Oshahrhè:'on (Châteauguay), Kaia'tanó:ron Dumoulin Bush est une conteuse dont le travail d'illustration comprend des peintures, des sculptures et des bandes dessinées. Ses récits personnels relatent une vie menée aux intersections Châteauguay/Kahnawake, français/mohawk.

L'exposition Initawà se tiendra jusqu'au 29 janvier 2023 à la salle de diffusion de Parc-Extension.

Le vernissage aura lieu le mercredi 7 décembre à 17 h 30 en compagnie de la commissaire Lori Beavis et d'Amelia Tekwatonti McGregor, aînée de la communauté Kanien'kehà:ka (mohawk).

Une visite accompagnée de la commissaire est prévue le samedi 14 janvier à 13 h 30 (en anglais et traduite en français).

Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Renseignements: Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]