Iniquité dans le réseau : les garderies privées non-subventionnées annoncent une journée de grève

QUÉBEC, le 9 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le mercredi 10 novembre 2021, près de 1200 garderies privées non subventionnées au Québec entreront en grève. Après plusieurs mois de discussion avec le gouvernement qui n'auront pas abouties, l'alarme est sonnée : les garderies demandent un plan pour la conversion complète vers un seul réseau entièrement subventionné avant la prochaine élection provinciale.

« L'iniquité ne peut plus durer. Les familles québécoises ne peuvent plus porter le fardeau injuste du pas de tortue du ministère de la Famille vers la conversion du réseau. Si rien n'est fait, si rien ne change : notre réseau va s'écrouler. Le gouvernement doit prendre conscience de l'urgence de la situation. Ce n'est pas en 2025 que ça doit arriver : la conversion complète des garderies vers un seul et unique réseau doit se faire le plus rapidement possible. Nous avons assez attendu », déclare Marie-Claude Collin, présidente de la Coalition des garderies privées non-subventionnées du Québec.

En dépit des importantes mobilisations qui ont ponctué l'année 2021, la Coalition des garderies privées non subventionnées du Québec déplore l'inaction du gouvernement à bien des niveaux. Avec l'augmentation récente des salaires des éducatrices dans le réseau des CPE, la situation continue de se détériorer.

« Nos éducatrices quittent. Les familles ne trouvent pas de places abordables. Pendant ce temps, Québec n'a pas encore présenté de plan clair ni de date précise visant la conversion complète du réseau. Nous rappelons que 70 000 enfants dépendent de notre réseau et que ces enfants ont tous droit à leur place au tarif unique. Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement pour convertir nos places le plus rapidement possible et s'il faut qu'on se convertisse en CPE, on est aussi prêt à le faire. On demande une chance de survivre et de continuer à servir les familles du Québec », conclut Mme Collin.

