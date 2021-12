Inhance Technologies acquiert Advance Research Chemicals : création d'un chef de file mondial dans le domaine des technologies de produits chimiques et de matériaux spécialisés durables

HOUSTON, 14 décembre 2021 /CNW/ - Inhance Technologies, LLC (« Inhance Technologies » ou la « Société ») - un important fournisseur international de solutions durables en science des matériaux de polymère et une société du portefeuille d'Aurora Capital Partners (« Aurora ») - a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Advance Research Chemicals, Inc. (« ARC »), un fabricant de calibre mondial de produits chimiques et de matériaux spécialisés utilisés dans une vaste gamme d'applications de valeur élevée. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Ayant des installations de production aux États-Unis et au Mexique, ARC soutient de nombreuses entreprises parmi les plus grandes et les plus novatrices de la planète avec ses solutions personnalisées, comme sa grande bibliothèque en pleine croissance de produits de haute pureté, dont la création mise sur des processus exclusifs élaborés sur plus de 30 ans. La capacité unique d'ARC de proposer des services de recherche et développement, de projets pilotes et de production à l'échelle commerciale permet à l'entreprise d'offrir des solutions clés en main adaptées à chacun de ses clients. Répondant aux besoins essentiels à la mission d'un large éventail d'industries, notamment celles des batteries médicales, des semi-conducteurs, de l'impression 3D et des produits pharmaceutiques, ARC s'est démarquée comme une ressource fiable et innovante dans le domaine des produits chimiques et des matériaux spécialisés.

« ARC est un pionnier dans ses marchés, et sa gamme de solutions hautement complémentaires s'ajoutera à nos offres existantes et élargira notre portée géographique et industrielle, a déclaré Andrew Thompson, président et chef de la direction d'Inhance Technologies. Ensemble, nous deviendrons un chef de file international des technologies de produits chimiques et de matériaux spécialisés durables et présenterons des caractéristiques inégalées sur le plan des capacités de recherche et de développement, du savoir-faire technique et de la portée géographique. Je me réjouis à l'idée de travailler avec l'équipe d'ARC afin de continuer à innover et à utiliser nos technologies combinées comme moyen d'assurer un avenir plus vert et plus durable. »

« Cette transaction unit deux véritables géants de l'industrie et positionne l'entreprise conjointe de façon unique pour lui permettre de tirer parti de ses technologies communes et de présenter une gamme plus vaste de solutions de pointe à ses clients de partout, a ajouté Dr Dayal Meshri, fondateur et ancien président directeur d'ARC. Inhance Technologies s'est forgé une réputation bien méritée en tant que fournisseur fiable de solutions durables en science des matériaux. C'est pourquoi elle sera un partenaire idéal pour ARC et l'aidera à accélérer l'adoption de ses technologies afin de mieux servir ses multiples clients de premier plan sur le marché. »

« Lorsque nous nous sommes associés à Inhance Technologies, nous avons vu là une occasion unique d'élargir l'ensemble d'applications possibles pour ses technologies exclusives ainsi que de créer d'autres solutions pour un plus grand nombre d'industries. La transaction est une étape transformationnelle dans la concrétisation de cette occasion, a expliqué Randy Moser, associé chez Aurora. Le fait de tirer parti des capacités de calibre mondial de chaque entreprise fera avancer encore plus les progrès technologiques et accélérera la croissance d'Inhance Technologies en la rendant plus durable. »

Il s'agit de la deuxième acquisition supplémentaire effectuée par Inhance Technologies depuis qu'elle s'est associée à Aurora en 2018. Au cours de cette période, Inhance Technologies a fait d'importants investissements pour soutenir sa croissance, notamment en ouvrant un nouveau siège social et un centre mondial des sciences et de la technologie à Houston, en agrandissant considérablement ses installations à St. Louis et en mettant au point une variété de technologies sophistiquées.

La société Robert W. Baird & Co. a agi à titre de conseiller financier, et le cabinet Gibson Dunn & Crutcher LLP, en tant que conseiller juridique d'Inhance Technologies.

À propos d'Inhance Technologies

Inhance Technologies est un chef de file mondial de solutions en science des matériaux de polymère. Depuis plus de 40 ans, Inhance Technologies met au point des technologies et des solutions innovantes qui permettent d'atteindre de nouveaux niveaux de performance de produit et de réduire les répercussions sur l'environnement. Menant des activités en Amérique, en Australie et en Europe, Inhance Technologies transforme les matières plastiques et les produits chimiques spécialisés à l'échelle internationale et dans un large éventail de secteurs, allant des produits de consommation aux soins de santé, en passant par les applications industrielles et l'agriculture. Pour en savoir plus, consultez le site www.inhancetechnologies.com.

À propos d'Advance Research Chemicals

ARC est un fournisseur de produits chimiques et de matériaux spécialisés de calibre mondial qui offre des solutions adaptées de haute pureté dans ses installations de fabrication aux États-Unis et au Mexique. Bon nombre des plus grandes entreprises de la planète s'associent à ARC pour créer des produits chimiques et des matériaux essentiels au rendement, ce qui mène à la conception de certains des produits les plus novateurs à l'international. ARC fournit également des produits de marque privée pour les marchés de biens institutionnels et de biens de consommation pour l'hygiène. ARC sert un large éventail d'industries, dont celles des batteries médicales, des semi-conducteurs, de l'impression 3D, des produits pharmaceutiques, de l'automobile, des textiles et des biens de consommation emballés.

À propos d'Aurora Capital Partners

Aurora est une société de capital-investissement de premier plan se concentrant principalement sur les placements de contrôle dans des sociétés du marché intermédiaire qui occupent une position importante et présentent une dynamique industrielle stable, des caractéristiques de modèle d'affaires attrayantes et des possibilités de croissance réalisables en partenariat avec la direction. Aurora propose des ressources uniques aux sociétés de son portefeuille par l'intermédiaire de son programme de stratégie et d'exploitation et de son équipe de conseillers chevronnés en affaires. Parmi les investisseurs d'Aurora sont comprises des organisations de premier ordre détenant des fonds de pension publics et d'entreprise ou des fonds de dotation, ainsi que des fondations effectuant des placements privés. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Aurora, visitez le www.auroracap.com.

Personnes-ressources pour les médias

Inhance Technologies

Aurora

