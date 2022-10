Inhalothérapeute, une carrière inspirante

MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine de l'inhalothérapeute, l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (OPIQ) lance une nouvelle campagne médiatique pour valoriser la profession et promouvoir la formation auprès des jeunes en choix de carrière (secondaire 3-4-5) et des jeunes adultes en réorientation.

Être inhalothérapeute, c'est être au cœur de l'action du premier souffle de la vie jusqu'au dernier. Si le contexte pandémique a eu pour effet de mettre de l'avant la profession, il a aussi souligné la pénurie d'inhalothérapeutes dans le réseau de la santé.

« Les inhalothérapeutes sont irremplaçables et leur présence est essentielle au sein des équipes de soins. Or, non seulement le réseau éprouve-t-il de la difficulté à retenir les professionnels de la santé comme les inhalothérapeutes, mais nous constatons une baisse d'intérêt des jeunes pour les programmes de formation en santé, surtout celles de niveau collégial, avec comme conséquence directe une chute du nombre d'inhalothérapeutes cliniciens. Il faut des jeunes qui aiment être au cœur de l'action, se dépasser, prendre des initiatives et faire une différence dans la vie des gens, car notre profession s'exerce, notamment, en réanimation à la salle d'urgence, aux soins intensifs, au bloc opératoire et en soins à domicile » a déclaré Jocelyn Vachon, président de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec.

Dans ce contexte de manque d'effectif en inhalothérapie, l'OPIQ demeure proactif et contribue aux efforts de recrutement nécessaires au rehaussement de la capacité hospitalière avec cette campagne pour renforcer l'attractivité de la profession auprès des jeunes.

À propos de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

L'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec a pour mission la protection du public, en assurant à la population québécoise des soins cardiorespiratoires sécuritaires et de qualité. L'OPIQ tient également un rôle central dans la promotion de la santé et la prévention de la maladie. Il regroupe plus de 4400 inhalothérapeutes, des cliniciens avec une expertise confirmée en santé cardiorespiratoire, qui travaillent principalement au sein des établissements publics de santé du Québec. Pour plus de renseignements au sujet de l'OPIQ, consultez son site Internet au www.opiq.qc.ca.

