Situé dans le quartier très connecté et animé du centre-ville de Yonge, le nouveau magasin urbain IKEA de Toronto sera une destination abordable et accessible pour les résidents de Toronto qui veulent vivre l'expérience IKEA sans s'éloigner de chez eux. Il sera semblable au magasin IKEA traditionnel auquel les clients sont habitués, mais plus petit et conçu pour s'adapter au tissu urbain. Les clients pourront profiter des idées inspirantes tant appréciées du géant de l'aménagement intérieur, des idées qui sont abordables, durables, adaptées aux petits espaces et répondant aux besoins et aux aspirations des Torontois.

S'inspirant de la vie à la maison des Torontois, le magasin urbain IKEA de Toronto offrira plus de 2 000 d'articles IKEA qu'ils pourront acheter et emporter directement. Quant aux gros meubles, ils seront en montre et il sera possible de se les faire livrer à la maison. Le magasin offrira un nouveau concept unique de restaurant et une large gamme de services pour favoriser une expérience de magasinage simple et agréable. L'option libre-service ne sera pas offerte.

« IKEA Canada s'engage à devenir plus accessible en rapprochant ses magasins des lieux où les Canadiens vivent, travaillent et se rencontrent. Avec sa croissance parmi les plus rapides en Amérique du Nord, son dynamisme et sa diversité, Toronto était la ville de choix pour le lancement de notre premier magasin urbain, a déclaré Michael Ward, PDG et directeur du développement durable chez IKEA Canada. En cette période où la vie à la maison prend de plus en plus d'importance, nous sommes contents d'apporter notre passion, nos connaissances et notre savoir-faire au centre-ville de Toronto. »

Ingka Centres a fait l'acquisition du podium Aura par l'entremise du Fonds de placement immobilier canadien stratégique de KingSett Capital. Situé au rez-de-chaussée du Aura, un célèbre gratte-ciel à usages multiples érigé en partie à l'aide de l'un des fonds de croissance de KingSett Capital, le podium Aura offre une surface commerciale utile de 12 270 m2 (132 070 pi2) répartie sur trois étages. Ingka Centres va donc transformer cet espace pour que le nouveau magasin urbain IKEA de Toronto s'étende sur 6 148 m2 (66 175 pi2) aux premier et deuxième étages.

« L'acquisition de l'espace commercial Aura a marqué notre entrée sur le marché canadien, a déclaré Cindy Anderson, directrice générale chez Ingka Centres. Le centre-ville de Toronto est un endroit dynamique et branché où les gens vivent, travaillent, étudient, se rencontrent et s'amusent. Cette acquisition s'inscrit dans notre nouvelle stratégie qui consiste à investir dans les centres urbains et à nous rapprocher de nos clients. Nous sommes heureux de créer un établissement commercial animé où les Torontois pourront vivre une authentique expérience IKEA. »

IKEA travaille sans cesse à rendre son entreprise plus accessible à ses clients, peu importe où ils se trouvent. À l'échelle mondiale, IKEA a ouvert 10 magasins IKEA de petite taille dans des villes importantes comme Paris, Moscou, Shanghai et, plus récemment, dans le Queens, à New York. Cette nouvelle approche urbaine permettra aux clients de magasiner sans difficulté dans tous nos canaux en fonction de leurs besoins et préférences. En plus du nouveau magasin urbain situé au centre-ville, IKEA Canada offre maintenant à ses clients la possibilité de ramasser leurs commandes en ligne plus près de chez eux dans 11 centres de cueillette PenguinPickUp à Toronto. Dans le cadre de son approche du marché, le détaillant procure aussi de nouvelles expériences dans ses magasins existants de la région du Grand Toronto en améliorant ses offres de service et ses solutions numériques et en optimisant ses réseaux de distribution clients.

IKEA Canada est établie à Toronto depuis 1977. Le nouveau magasin urbain IKEA de Toronto sera le cinquième magasin de IKEA Canada dans la région du Grand Toronto, s'ajoutant ainsi à ceux de Burlington, d'Etobicoke, de North York et de Vaughan. IKEA Canada s'engage à refléter et à célébrer la culture et la diversité de Toronto tout en ayant un impact positif sur la ville par son soutien à la communauté.

De plus amples détails sur le nouveau magasin urbain IKEA de Toronto et sur le réaménagement du podium Aura seront disponibles sous peu. La construction du nouveau magasin s'inscrit dans la stratégie du Groupe Ingka, qui vise à avoir une influence positive sur la planète et ses habitants. Ingka Centres et IKEA y feront la promotion du recyclage, des espaces plus verts, et de l'amélioration de la qualité de l'air en plus d'autres initiatives visant à rendre le développement durable plus accessible au plus grand nombre.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut se les procurer. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 374 magasins IKEA dans 30 pays, dont 14 au Canada. L'année passée, IKEA Canada a accueilli 31 millions de visiteurs dans ses magasins et 117 millions sur son site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez fr.IKEA.ca .

À PROPOS DE INGKA CENTRES

Ingka Centres fait partie du Groupe Ingka, qui comprend aussi IKEA Retail et Ingka Investments. Ingka Centres compte plus de 40 ans d'expérience dans les centres commerciaux et compte aujourd'hui 1 600 marques dans son portefeuille de 46 actifs dans 16 marchés. Les centres se présentent sous différentes marques de commerce, y compris MEGA en Russie et LIVAT en Chine, toujours rattachés à IKEA. Ingka Centres a accueilli et servi plus de 369 millions de visiteurs lors de l'exercice financier 2020, soit du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Ingka Centres crée ses lieux de rencontre en collaboration avec les communautés locales ainsi qu'avec ses locataires et partenaires, afin de donner une importance émotionnelle à ces espaces porteurs de valeur ajoutée qui contribuent à l'établissement de liens sociaux. www.ingkacenters.com

SOURCE IKEA Canada

Renseignements: POUR LES REQUÊTES MÉDIATIQUES : Kristin Newbigging, IKEA Canada, directrice des relations publiques, [email protected]; Ingka Centres, James Carnegie, Good Relations Property, [email protected]

Liens connexes

http://www.ikea.ca