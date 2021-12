Ingenew Pharma annonce l'achèvement de l'essai clinique virtuel sur l'hespéridine chez les sujets COVID-19

Preuve du concept d'un essai clinique virtuel de phase 2 à double insu contre placebo

1g d'hespéridine par jour a réduit les symptômes de COVID-19 par rapport au placebo

MONTRÉAL, le 22 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Ingenew Pharma annonce qu'elle a terminé un essai clinique à double insu contre placebo conçu pour évaluer les avantages d'un traitement à l'hespéridine chez des sujets symptomatiques non vaccinés du COVID-19. La justification et l'intérêt de l'utilisation de l'hespéridine dans le traitement et même dans la prévention du COVID-19 ont été précédemment soulignés, à la fois pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, et pour sa capacité à bloquer l'entrée et la réplication du SRAS-CoV-2.

Dans l'essai, 216 sujets ont été randomisés pour recevoir soit l'hespéridine 1000 mg une fois par jour, soit un placebo pendant 14 jours. Treize symptômes, dont la fièvre, la toux, l'essoufflement et l'anosmie ("symptômes du groupe A") ont été surveillés. Les symptômes du groupe A dans les groupes placebo et hespéridine étaient de 88,8 % contre 88,5 % au jour 1 et ont été réduits à 58,5 % contre 49,4 % au jour 14, respectivement. À ce moment-là, 15 sujets du groupe placebo et 28 sujets du groupe hespéridine n'ont pas signalé leurs symptômes, ce qui peut être dû à l'amélioration des symptômes et à une moindre volonté de coopérer pour les participants qui se sentaient mieux. Aucun problème d'innocuité n'a été observé dans les deux cohortes. Si les valeurs manquantes sont supposées représenter "aucun symptôme", le groupe hespéridine présente une réduction statistiquement significative de 14,5 % des symptômes du groupe A, passant de 50,9 % à 36,4 % (p = 0,03).

L'essai a été mené et coordonné par le Centre de coordination des innovations en santé de Montréal (CCISM) en mode virtuel, une approche centrée sur le patient permettant à ce dernier de participer à des essais cliniques dans le confort de son foyer, facilitant le recrutement, la rétention et le suivi des participants grâce à des outils numériques.

"Cet essai clinique a été réalisé avec succès dans les conditions difficiles imposées par la pandémie et constitue un exemple précoce illustrant le potentiel des essais cliniques virtuels qui ne nécessitent pas de visites en personne", a déclaré Pierre Laurin, président d'Ingenew Pharma. "Les scientifiques ont pu surveiller l'effet d'un traitement potentiel pour le COVID-19 sans mettre en danger les sujets et les professionnels de la santé impliqués dans l'étude".

Le Dr Jocelyn Dupuis, investigateur principal de l'étude, a conclu : "Ces résultats sont très encourageants si l'on tient compte de l'analyse du biais d'attrition et d'un scénario optimal dans lequel les sujets ayant des valeurs manquantes n'ont aucun symptôme. Nous ne pouvons pas exclure que l'hespéridine puisse avoir des effets bénéfiques et des études supplémentaires sont encouragées, notamment un traitement plus précoce, de plus longue durée et/ou à plus forte dose."

