Infrastructures végétalisées, bienfaits des végétaux et achat local : Québec Vert dévoile ses priorités pour les élections provinciales 2022

SAINT-HYACINTHE, QC, le 10 août 2022 /CNW/ - En vue des élections du 3 octobre prochain, Québec Vert est fière de présenter sa plateforme « Verdir le Québec ». Ce document présente les préoccupations de l'industrie de l'horticulture ornementale, environnementale et nourricière, et ses priorités et demandes pour accélérer le verdissement et le déploiement d'infrastructures végétalisées.

Des solutions concrètes pour protéger la qualité de l'environnement

Les prochaines élections seront déterminantes pour l'avenir climatique du Québec. En ce sens, la filière de l'horticulture ornementale propose des solutions concrètes pour protéger la qualité de l'environnement et pour créer des milieux de vie plus résilients. Québec Vert travaille depuis plusieurs années à promouvoir l'utilisation des végétaux pour accroître à la fois la résilience des milieux de vie et la qualité de vie des Québécoises et Québécois.

La Fédération a ciblé quatre priorités déterminantes pour l'avenir du Québec et pour le secteur de l'horticulture ornementale, nourricière et environnementale :

Obtenir une stratégie nationale pour le déploiement d'infrastructures végétalisées;

Accroître le financement dédié à l'implantation d'infrastructures végétalisées;

Faire reconnaître les bienfaits des végétaux et leur utilisation pour protéger

et accroître la biodiversité;

Promouvoir les végétaux du Québec.

Les infrastructures végétalisées comme outil principal

Québec Vert utilise le terme « infrastructure végétalisée » pour décrire toutes les pratiques de verdissement et les phytotechnologies (par exemple : toit vert, mur végétalisé, aire de biorétention, plantation en milieu minéralisé) qui permettent de résoudre plusieurs problématiques environnementales, sociales et de santé publique. Leurs fonctions sont basées sur l'action de plantes vivantes en combinaison avec le sol et ses microorganismes. Les infrastructures végétalisées peuvent prendre diverses formes, mais sont toujours des structures vivantes et naturelles conçues par les humains dans le but de recréer et d'optimiser des services écosystémiques et de répondre à des problèmes sociétaux. Pensons, entre autres, à la lutte aux îlots de chaleur, à la gestion des eaux pluviales et à la protection des pollinisateurs et de la biodiversité. Pour plus d'informations, voir le document Inventaire des infrastructures végétalisées au Québec.

Puisque 2022 a été décrétée l'Année du jardin, Québec Vert profitera de l'occasion pour présenter, tout au long de la campagne électorale, les solutions uniques qu'offrent les végétaux et le secteur de l'horticulture ornementale, environnementale et nourricière. En ce sens, une invitation sera envoyée au cours des prochaines semaines aux candidates et candidats afin de rencontrer les hommes et les femmes qui verdissent le Québec au quotidien.

À propos de Québec Vert

Québec Vert est une fédération composée de 12 associations d'entreprises et de professionnels œuvrant en horticulture ornementale, nourricière et environnementale. Porte-parole de la communauté du végétal et du paysage, sa mission est de représenter et de promouvoir ce secteur stratégique et d'en favoriser la croissance dans une perspective de développement durable.

