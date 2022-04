Infrastructures culturelles - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec annoncent plus de 26,6 M$ pour la création d'une nouvelle institution culturelle : PHI Contemporain

MONTREAL, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Patrimoine canadien, l'hon. Pablo Rodriguez, au nom du ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'hon. Dominic LeBlanc, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annoncent des investissements de 26 645 740 $ pour la création de PHI Contemporain, une nouvelle institution culturelle située au cœur de l'est du Vieux-Montréal.

Les travaux comprendront notamment la restauration de plusieurs bâtiments patrimoniaux, dont la maison Du Calvet et la maison Louis-Viger, ainsi que la construction d'un nouvel immeuble sur un terrain vacant. Rappelons que ces immeubles, témoins importants de notre histoire, sont situés dans le site patrimonial de Montréal déclaré en 1964. Ce site est le berceau de l'actuelle métropole économique et culturelle du Québec. Ce territoire conserve les traces de son évolution, depuis la petite ville coloniale jusqu'à aujourd'hui. En mettant en valeur ces bâtiments, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada souhaitent poursuivre leurs efforts qui visent à faire vivre notre patrimoine bâti.

En plus d'abriter des studios ainsi que des locaux de médiation et de recherche, PHI Contemporain offrira des lieux adaptés pour accueillir des expositions et des œuvres en nouveaux médias immersifs. Grâce à ce projet culturel et architectural, PHI sera accessible au plus grand nombre et améliorera l'offre culturelle au Québec. L'initiative permettra à des artistes et artisans, d'ici et d'ailleurs, d'exposer leurs œuvres, au bénéfice des Québécoises, des Québécois et des touristes.

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Québec investit plus de 13,3 M$. Le gouvernement du Canada investit également plus de 13,3 M$ par l'entremise du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

« Investir dans des infrastructures comme l'agrandissement du Centre PHI c'est promouvoir notre culture dans nos communautés! Le projet va donner la chance à encore plus de gens de vivre des expériences culturelles enrichissantes, de découvrir l'art de demain et d'exporter le talent d'ici dans le cœur de ceux qui nous visiteront. La culture, c'est ce qui nous rassemble et ce projet est un hommage au passé tout en étant un pas vers le futur. »

Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Avec cet important investissement, nous donnons un nouvel essor à un établissement qui fait rayonner la culture québécoise dans le monde en plus de faire vivre de magnifiques bâtiments témoins de notre histoire. Cela démontre, une fois de plus, que notre gouvernement reste fermement engagé à faire rayonner nos artistes, notre patrimoine et notre culture! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« PHI Contemporain est une opportunité rare et passionnante pour nous de poursuivre notre engagement en faveur de la pertinence de l'art dans la vie quotidienne en offrant des espaces élargis pour nous rassembler, nous rencontrer et vivre auprès de pratiques artistiques en pleine évolution d'ici et du monde entier. »

Phoebe Greenberg, fondatrice et chef de la création de PHI

« Le nouveau projet fournira un espace de la plus haute qualité architecturale qui permettra à PHI de pérenniser son offre sur plusieurs plans (culturel, technologique, environnemental, social et économique), tout en apportant une contribution significative à la vie citoyenne autant pour les résidents du quartier que pour les visiteurs provenant du reste du Québec, du Canada et de l'international. »

Eric Albert, président-directeur général de PHI

Faits saillants

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 G$ au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

(PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2028, des investissements de plus de 7,5 G$ au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Le ministère de la Culture et des Communications met en œuvre le sous-volet des infrastructures culturelles du PIIC, qui dispose d'une enveloppe de 100 M$, soit 50 M$ provenant du gouvernement fédéral et 50 M$ provenant du Québec, pour améliorer la qualité et l'accessibilité des infrastructures culturelles dans la province.

