OTTAWA, ON, le 26 mai 2021 /CNW/ - Le Canada continue de faire des progrès dans la lutte contre la COVID-19 et les Canadiens sont impatients de fréquenter à nouveau les espaces communautaires. Pour assurer la santé et la sécurité des résidents, soutenir la reprise économique, créer des emplois et bâtir des collectivités dynamiques et résilientes, les administrations locales et les partenaires communautaires de partout au pays adaptent leurs espaces et leurs services.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, s'est joint à Yvonne Jones, députée du Labrador, Andrea Dicks, présidente de Fondations communautaires du Canada, et Mary W. Rowe, présidente et PDG de l'Institut urbain du Canada pour annoncer le financement fédéral de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Était également présent Todd Russell, président du conseil communautaire du NunatuKavut, dont le projet Accroître la résilience au NunatuKavut a reçu un appui fédéral de 241 000 $ lors de la première phase de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé.

Le projet Accroître la résilience au NunatuKavut vise à transformer les espaces publics en réponse à la COVID-19, afin de renforcer les liens entre les personnes, promouvoir la durabilité et assurer un environnement sain et sûr dans les collectivités du NunatuKavut. Ce projet se compose de deux volets pour aider à accroître une résilience et une durabilité qui bénéficieront à tout le territoire. Des solutions numériques, telles que la modernisation de la capacité de vidéoconférence, rassembleront les personnes des communautés isolées, leur offrant des occasions de participer et de se mobiliser dans un monde touché par la COVID. Un autre volet créera une infrastructure agricole sous forme de deux serres communautaires capables d'assurer la production de fruits et légumes toute l'année pour améliorer la sécurité alimentaire, ainsi que de fournir des possibilités d'éducation et de sensibilisation aux écoles et aux membres de la communauté.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé représente un investissement de 31 millions de dollars et a pour but de créer des espaces sûrs et d'améliorer la qualité de vie de l'ensemble de la population canadienne en aidant les collectivités à s'adapter aux défis que pose la COVID-19. Consultez une carte interactive comprenant des informations sur des projets approuvés lors de la première ronde de financement sur le site Initiative canadienne pour des collectivités en santé .

La deuxième ronde de financement de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé est ouverte et la période de présentation des demandes se terminera le 25 juin 2021 à 17 h (heure normale du Pacifique). Les postulants peuvent faire une demande de financement de 5 000 $ à 250 000 $ pour les projets admissibles, inclus dans une enveloppe budgétaire totale de 31 millions de dollars de financement fédéral.

Citations

« Les communautés sont au cœur des villes canadiennes où les gens vivent, travaillent et élèvent leurs familles. Le projet Accroître la résilience au NunatuKavut est un exemple formidable de la façon dont les communautés peuvent s'adapter aux défis soulevés par la COVID-19 et assurer une meilleure qualité de vie pour tous et partout au pays en trouvant des solutions à leurs problèmes. Grâce à ce financement, les communautés du NunatuKavut pourront bénéficier d'une meilleure communication avec d'autres communautés isolées, aussi bien que renforcer leur infrastructure agricole pour améliorer la sécurité alimentaire sur tout leur territoire. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et député d'Halifax

« Nous savons que la pandémie de COVID-19 a exercé une pression accrue sur les collectivités de notre pays et affecté le dynamisme local. Le lancement du projet Accroître la résilience au NunatuKavut aura un effet positif sur le bien-être des communautés du NunatuKavut à présent et à l'avenir, et je suis enchanté que le gouvernement du Canada, à travers l'Initiative canadienne pour des communautés en santé, puisse contribuer à soutenir ces communautés. »

Yvonne Jones, députée du Labrador

« L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé appuie les organismes communautaires de partout au pays pour que les gens se rassemblent dans leur collectivité, que ce soit en personne ou de façon numérique, et en respectant les mesures de santé publique. Ces projets montrent à quel point les collectivités sont créatives et ingénieuses en créant des solutions temporaires et durables qui permettent aux gens d'établir des liens entre eux et d'avoir accès à des espaces publics en toute sécurité. »

Andrea Dicks, présidente de Fondations communautaires du Canada

« La première phase de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé a appuyé des projets d'aménagement importants et exaltants dans tout le pays. Un grand nombre de ces projets ont été rendus possibles par de multiples partenariats, assurant ainsi qu'ils s'appliquent à des circonscriptions de toutes sortes, qu'ils atteignent un nouveau public et qu'ils aient un impact important. J'encourage chacun à explorer la carte interactive des projets, disponible en ligne, pour découvrir la créativité que les participants ont apportée au défi de rendre nos villes plus sûres et plus équitables. Les séances de mobilisation à venir seront aussi une formidable source d'idées de projets pour la deuxième phase de demandes, ouverte dès à présent et jusqu'au 25 juin. »

Mary W. Rowe, présidente et PDG de l'Institut urbain du Canada

« Nakummek (merci) au gouvernement du Canada et aux autres partenaires pour avoir soutenu ce projet novateur. Comme dans d'autres régions nordiques du Canada, les Inuits du NunatuKavut sont confrontés à des besoins urgents en raison de plusieurs facteurs, notamment l'éloignement, la faiblesse des infrastructures, les transports et les problèmes de santé chroniques. Ces problèmes sont exacerbés par des degrés variables d'insécurité en ce qui concerne la nourriture, le chauffage et l'eau dans l'ensemble de notre territoire, qui s'accentuent aujourd'hui avec la pandémie mondiale. Ce projet permet au conseil communautaire du NunatuKavut de s'appuyer sur ses propres programmes et initiatives liés à la COVID-19 pour aider à résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire dans nos communautés et encourager le transfert de connaissances entre les générations. Il permet également à notre peuple d'avoir accès à la technologie et à l'équipement nécessaires pour se connecter virtuellement les uns aux autres. La santé et le bien-être de notre peuple et de nos communautés, en particulier dans le cadre de cette situation d'urgence sanitaire, sont primordiaux. »

Todd Russell, président, conseil communautaire du NunatuKavut

Faits en bref

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé a été conçue pour aider les collectivités à s'adapter à la pandémie de COVID-19 et à mettre en place des moyens sécuritaires pour les résidents d'avoir accès aux services et de profiter d'activités de plein air. L'initiative est conçue pour financer des projets admissibles relevant de trois thèmes principaux : la création d'espaces publics sûrs et dynamiques, l'amélioration des options de mobilité, et les solutions numériques.

L'organisation Fondations communautaires du Canada a été sélectionnée à la suite d'un appel à demandes ouvert pour mettre en œuvre un projet national. En collaboration avec ses partenaires, dont l'Institut urbain du Canada, elle travaille avec des réseaux pancanadiens pour gérer le processus de financement et répondre aux besoins variés de collectivités de tout le Canada, y compris des groupes en quête d'équité souhaitant présenter une demande.

Le premier appel de projets a été lancé le 9 février 2021 et a pris fin le 9 mars 2021.

a pris fin le 9 mars 2021. Le deuxième appel de projets est en cours et prendra fin le 25 juin 2021. Les demandeurs souhaitant y participer peuvent obtenir plus de détails sur le site Web de Fondations communautaires du Canada. Les administrations locales et une grande variété d'organismes communautaires sont admissibles, y compris les organismes de charité, les communautés autochtones, et les organismes à but non lucratif.

