Information aux médias - La ministre Isabelle Charest de passage dans la région des Îles-de-la-Madeleine pour parler d'accessibilité au loisir et au sport

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, sera de passage demain après-midi aux Îles-de-la-Madeleine pour rencontrer les élus et les partenaires du milieu du loisir et du sport de la région.

Elle profitera de l'occasion pour rencontrer les représentantes et les représentants des médias.

DATE : Le jeudi 24 octobre 2019



HEURE : 16 h 30



LIEU : Centre multisport Desjardins

60, chemin de la Martinique

Îles-de-la-Madeleine

L'Étang-du-Nord (Qc) G4T 3R6

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Evelyne Déry, Conseillère politique de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 514 668-2968