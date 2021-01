Chaque année, de 10 à 20 pour cent de la population canadienne contracte la grippe, causant environ 12 200 hospitalisations et 3 500 décès par année. Ce site propose aux usagers de choisir un de trois personnages alors qu'ils passent par la saison de la grippe au Canada. Grâce à une narration riche, des infographies captivantes et des renseignements basés sur des faits, les utilisateurs vont certainement apprendre quelque chose de nouveau à chaque lecture.

« Canadian Geographic est très emballé de lancer ce projet interactif et d'aider les gens à apprendre au sujet de la grippe saisonnière, affirme Aaron Kylie, associé à la diffusion et rédacteur en chef de Canadian Geographic. Cette information est particulièrement pertinente étant donné cette période et les défis auxquels nous sommes confrontés, et elle nous offre beaucoup à apprendre au sujet du bien-être et de la santé. »

Cette unique forme de narration numérique est offerte sur influenza.canadiangeographic.ca. Suivez les récits grâce à ces trois personnages pour apprendre sur l'histoire et la science de la grippe A et le vaccin.

Au sujet de la Société géographique royale du Canada

Connue pour la revue Canadian Geographic, la SGRC soutient également les expéditions géographiques et fournit des subventions et des bourses à la recherche de pointe en matière de géographie. La SGRC se consacre à transmettre des connaissances plus vastes et à promouvoir une appréciation approfondie du Canada, de ses habitants et ses lieux, de son patrimoine naturel et culturel et de ses défis environnementaux, sociaux et économiques. La Société est l'un des organismes éducatifs à but non lucratif les plus importants au Canada, comprenant plus de 25 000 membres de partout au pays. La SGRC est financée principalement par les frais d'adhésion et les dons. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités sont composés entièrement de bénévoles.

