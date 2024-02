Inflation: Posséder une voiture à Montréal coûte plus de 1300$ par mois en 2024

MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Le coût moyen de possession d'une voiture à Montréal a augmenté de 65% pour atteindre 1 310$ par mois en 2024, selon une nouvelle analyse publiée par Hardbacon.

« Cette hausse est principalement due à l'augmentation des prix à l'achat, mais aussi, à l'augmentation de nombreux postes de dépenses faciles à sous-évaluer comme le stationnement, l'entretien, l'essence, les assurances et même les contraventions », explique Maude Gauthier, journaliste économique chez Hardbacon.

Quelques chiffres clés de l'analyse :

Le coût moyen de détention d'une voiture achetée en 2024 sur 10 ans devrait atteindre 172 129$

Le prix moyen d'un véhicule neuf a presque doublé en cinq ans, atteignant 68 350$ en 2024.

Les taux d'intérêt pour les prêts automobiles ont grimpé, représentant 10% des coûts de possession en 2024.

Le coût d'une contravention pour stationnement interdit à Montréal est passé de 53$ à 89$ entre 2017 et 2024

2024 Le coût annuel d'une assurance auto au Québec a connu une hausse de 15% entre 2019 et 2023, atteignant 904$ en 2024.

2023, atteignant 904$ en 2024. Le coût moyen annuel moyen d'un stationnement extérieur à Montréal est estimé à 1 315$ en 2024

Le coût de possession d'une automobile a augmenté plus rapidement à Montréal qu'ailleurs au Québec, notamment en raison de la hausse marquée des places de stationnement et des contraventions. Or, l'analyse de Hardbacon fait valoir que c'est aussi à Montréal que les alternatives à la voiture sont les plus attrayantes sur le plan financier. « Nos calculs démontrent que les Montréalais qui choisissent de remplacer leur voiture par une carte Opus peuvent diminuer leurs frais de transports de pas moins de 93%», souligne Maude Gauthier.

Le coût des alternatives comme la carte Opus (97$/mois), ainsi que les combinaisons carte Opus-Communauto (341$/mois) et carte Opus-Uber (480$/mois) sont également détaillés dans l'analyse.

Pour en savoir plus, consultez l'analyse du coût de possession d'une voiture à Montréal publiée sur Hardbacon.ca .

