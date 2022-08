MONTRÉAL, le 11 août 2022 /CNW/ - Alors que le pays est confronté à une inflation historique, les profits des entreprises canadiennes n'ont jamais été aussi élevés depuis le début du siècle. Telle est la conclusion que tire l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) dans deux fiches qui paraissent aujourd'hui . En haussant les taux d'intérêt afin de provoquer un ralentissement économique, la Banque du Canada favorise les milieux financiers et fait porter aux ménages canadiens le poids économique de la lutte contre l'inflation. L'inflation actuelle devrait plutôt être perçue comme un signal supplémentaire de la nécessité d'accélérer la transition énergétique, de lutter contre la concentration improductive des richesses et de réviser à la baisse certains tarifs régressifs.

Des profits records pour les entreprises canadiennes

Les profits des entreprises canadiennes ont augmenté de plus de 10% au cours des quatre derniers trimestres, ce qui représente 91 G$ de bénéfices nets supplémentaires. « Contrairement aux ménages, dont les salaires stagnent, les entreprises semblent avoir largement profité du contexte d'inflation pour majorer leurs prix. Cette manœuvre leur aurait permis d'engranger des profits records tout en contribuant à l'accélération de l'inflation. C'est notamment le cas des commerces d'alimentation qui ont plus que doublé leur marge de bénéfices, encaissant plus de 3,6 milliards de dollars de bénéfices supplémentaires. Du côté du secteur financier, le surprofit récent s'élève à 21 milliards de dollars », soutient Guillaume Hébert, chercheur à l'IRIS et co-auteur des fiches.

Lutter contre les effets de l'inflation : une approche plus équitable est possible

Face aux hausses de prix, le gouvernement devrait s'assurer de protéger le pouvoir d'achat des ménages. L'Institut propose plusieurs mesures que peuvent adopter les gouvernements à cet égard. « L'augmentation des salaires au niveau de l'inflation est la mesure la plus efficace pour contrer les problèmes causés par l'augmentation générale des prix », indique Pierre-Antoine Harvey, chercheur associé à l'IRIS et co-auteur des fiches. Certains craignent que la hausse des salaires contribue à l'installation d'une spirale où l'inflation nourrirait des augmentations de salaire qui entraîneraient à leur tour une inflation élevée sur une plus longue période. Or, l'ajustement des salaires au coût de la vie n'a pas d'effet amplificateur durable sur l'inflation.

