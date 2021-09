Les caméras infrarouges de poche à imagerie thermique offrent une capacité intuitive, intelligente et discrète de détection de cibles mobiles sans contact, proposant une vaste gamme d'applications dans différents secteurs. Les nouvelles caméras de poche à imagerie thermique d'InfiRay peuvent être utilisées pour le développement de produits, l'inspection de bâtiments, l'entretien de propriétés, l'entretien d'équipement, et bien plus.

« Chez InfiRay, nous sommes déterminés à offrir à nos clients des produits et des solutions d'imagerie thermique à infrarouge de classe mondiale. Nous sommes heureux de lancer nos caméras de poche à imagerie thermique M200A et P200, qui offrent à nos clients une précision, une efficacité et une portabilité inégalées », a déclaré M. Yu, directeur des produits à IRay Technology.

Contrairement aux caméras à imagerie thermique compactes traditionnelles, la caméra à imagerie thermique de poche P200 d'InfiRay est équipée de lentilles rotatives de 0 à 90 °, ce qui en fait l'outil parfait pour inspecter des endroits comme des espaces étroits ou sous le châssis de la voiture, entre autres scénarios, qui peuvent être difficiles d'accès ou inaccessibles pour les caméras traditionnelles.

De plus, la caméra P200 est un outil compact, mais puissant qui combine une résolution de 256 x 192, un champ de vision de 56°, une sensibilité de 0,04 °C et un intervalle de mesure jusqu'à 550 °C. Elle est utilisée pour l'inspection des bâtiments, l'entretien des installations et des systèmes de CVCA, la vérification des circuits électriques, etc.

InfiRay a également amélioré sa gamme de caméras de poche à imagerie thermique de la série M; le modèle M200A sans foyer doté d'une résolution de 256 × 192 est un ajout économique à la gamme de caméras de la série M, qui comprend les modèles populaires M300 et M600.

Dans la foulée de l'introduction des nouveaux modèles de caméras M200A, P200 et du lancement d'autres produits un peu plus tard, la gamme de produits de thermographie d'InfiRay comprend maintenant des caméras à imagerie thermique de poche et fixes, allant des modèles de base aux solutions de bout en bout, qui répondent à un vaste éventail de besoins en matière de thermographie.

À propos d'InfiRay

InfiRay® met l'accent sur le développement de technologies et de produits d'imagerie thermique infrarouge dont les droits de propriété intellectuelle sont totalement indépendants. InfiRay® s'engage à fournir à ses clients du monde entier des solutions et produits d'imagerie thermique à infrarouge de classe mondiale. Ses principaux produits comprennent la technologie d'imagerie thermique CMOS, des modules d'imagerie thermique et des caméras et imageurs thermiques.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : [email protected] .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1606510/image.jpg

SOURCE IRay Technology Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Mindy Wu, +86-18958107517, www.iraytek.com

Liens connexes

www.iraytek.com