infinitii ai fait son entrée au Québec en acquérant deux clients d'envergure du domaine des infrastructures intelligentes

La Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal choisissent infinitii ai

VANCOUVER, BC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - infinitii ai inc. ("infinitii ai") (CSE: IAI) (FSE: 7C5) (OTC: CDTAF) une entreprise de pointe spécialisée dans les technologies d'intelligence artificielle et d'analyses prédictives, est fière d'annoncer son entrée sur le marché québécois en contractant avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la Ville de Montréal. Ils ont choisi infinitii ai pour ses solutions innovantes qui dessert entre autres les municipalités et les villes intelligentes de Toronto, Seattle, Miami-Dade County, Boston, Dallas, York Region, Region of Peel, Vancouver et Los Angeles County.

La CMM regroupe 82 municipalités sur un territoire de plus de 4 374 km et inclut 48% de la population du Québec qui elle se chiffre à plus de 8.6 millions. Elle implantera infinitii flowworks, une solution d'analyse prédictive qui traite les données en temps réel, vérifie l'état de la surveillance des flux et définit des alertes via une interface unique tout en restant agnostique aux types et aux multiples sources de données.

La Ville de Montréal utilisera la solution infinitii qa/qc pour les fins d'un projet pilote qui servira à la détection d'anomalies des données reliées aux opérations. Cette solution effectue une assurance qualité (qa) et un contrôle de qualité (qc) sur tous les décalages de données en provenance de capteurs. Dans les cas de traitements de valeurs anormales, infinitii qa/qc détecte automatiquement celles-ci, ce qui permet de corriger et d'éviter le déclenchement d'alertes par erreur. Les modèles d'apprentissage automatique (Machine Learning) offerts par infinitii qa/qc recommandent différents plans d'actions aux opérateurs d'infrastructures intelligentes.

« En acquérant ces deux nouveaux clients prestigieux, nous franchissons une étape importante afin de déployer nos nouvelles solutions IA dans ma province d'origine » a déclaré Jean Charles Phaneuf, PDG d'infinitii ai. «Nous sommes vivement engagés pour faire bénéficier les infrastructures intelligentes et les villes intelligentes du Québec des avantages environnementaux par l'utilisation de nos solutions innovantes ».

À propos d'infinitii ai inc.

infinitii ai est un chef de file de l'analyse prédictive basée sur l'intelligence artificielle qui offre des solutions de pointe en montinoring environnemental à plusieurs travaux publics et services d'infrastructures d'eau aux Canada et aux États-Unis. La société dessert les municipalités et les villes intelligentes dont les villes de Toronto, Seattle, Miami-Dade County, Boston et Los Angeles County et l'industrie d'infrastructures connectées dont Tek Resources Ltd. infinitii ai offre ses solutions via un réseau de partenaires de confiance qui comprend des firmes d'ingénierie et de services informatiques dont AECOM, Core & Main, Kerr Wood Leidal Associates Ltd., K2 Geospatial et Flowmetrix Technical Services Inc.

Les technologies offertes par infinitii ai effectuent entre autres, des analyses en temps réel, vérifient l'état de la surveillance des flux, définissent des alertes via une interface unique, acceptent tous les types de données malgré leurs sources et formats et offrent des analyses prédictives (ce qui va se passer) et prescriptives (ce qui devrait se passer). Qu'il s'agisse d'ensembles de données en temps réel, historiques, sans fil, satellites, SCADA ou publiques, y compris USGS, NOAA et prévisions météorologiques - peu importe d'où elles proviennent - infinitii ai transforme les données brutes en informations exploitables. Visitez www.infinitii.ai pour en savoir plus.

Énoncés prospectifs

La Bourse des valeurs canadiennes (exploitée par CNSX Markets Inc.) n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont souvent caractérisés par des mots tels que « planifier », « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer » et d'autres mots similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions "peuvent" ou "vont" se produire. Les informations prospectives sont basées sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par la direction d'infinitii ai, y compris l'attente d'une croissance future des revenus. Bien qu'infinitii ai estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces informations prospectives sont fondées sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment aux informations prospectives car infinitii ai ne peut garantir qu'elles se révéleront exactes. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué de presse. infinitii ai décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, autre que dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

