Cet investissement illustre l'ambition d'INFiLED de poursuivre sa croissance dans le marché des écrans à DEL pour répondre aux attentes et aux besoins variés et en constante évolution des consommateurs. Situé au centre de Barcelone, le nouvel espace d'exposition entièrement rénové de 500 m 2 permettra d'admirer les derniers produits d'INFiLED, tant ceux destinés aux emplacements fixes qu'à la location. Cet espace sera également le lieu de travail de l'équipe responsable du marketing et des ventes pour l'Europe. La ville de Barcelone, qui a été désignée comme le meilleur endroit pour accueillir le salon Integrated Systems Europe (ISE) en 2021 au moyen d'un vote, est aujourd'hui l'un des pôles technologiques mondiaux les plus importants et les plus prometteurs.

« Nous sommes fiers et ravis d'ouvrir cette toute nouvelle salle d'exposition à Barcelone, où les visiteurs pourront y découvrir nos écrans à DEL d'une façon unique, a déclaré Marco Bruines, premier vice-président d'INFiLED pour la région EMOA. Le monde change, et notre industrie aussi. Compte tenu des restrictions strictes liées aux voyages, il est devenu important pour nous de réaliser et de conclure ce projet pour nous rapprocher de nos partenaires et de nos clients dans cette région. Si la réglementation nationale le permet, nous invitons nos clients à venir découvrir nos dernières technologies et discuter de leurs projets avec nous. »

INFiLED a des bureaux et un entrepôt aux Pays-Bas, et possède des bureaux de vente en Allemagne, en France et aux Émirats arabes unis.

Pour planifier une visite, communiquez avec INFiLED à l'adresse [email protected]

Pour en savoir plus sur le réseau mondial d'INFiLED, visitez le site http://infiled.com/Worldwide-network/.

À propos d'INFiLED

INFiLED est une grande entreprise de haute technologie spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipement vidéo à DEL grand format. La gamme de produits d'INFiLED couvre de nombreux domaines d'application : publicité, transport, sports, événementiel, commande et contrôle à distance, image de marque et salles de réunion, besoins créatifs et bien d'autres. Possédant des installations dans plus de 85 pays et plus de 135 brevets - des chiffres parmi les plus élevés du secteur -, INFiLED est devenue l'une des plus grandes entreprises de fabrication d'écrans à DEL dont la mission est de faire rêver les yeux du monde entier.

PERSONNE-RESSOURCE :

Daniel Xiao

Chef du marketing

Shenzhen INFiLED Electronics Co., Ltd

Tél. : +86 15816855028

Courriel : [email protected]

Site Web : www.infiled.com

