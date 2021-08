Les applications d'intelligence artificielle d'InferVision ont été conçues pour aider les médecins cliniciens en fournissant une analyse rapide et précise des signes d'infections pulmonaires à partir de simples images de tomographie du thorax assistées par ordinateur Ces images sont traitées pour indiquer une hyperdensité en verre dépoli et une densité tissulaire élevée, qui sont les principaux symptômes de la pneumonie virale causée par le coronavirus. Si ces symptômes sont présents, une alerte est immédiatement transmise au personnel soignant, ce qui permet de traiter en priorité les patients potentiellement atteints de la COVID-19. Le système fournit également une comparaison avec les analyses précédentes, ce qui permet aux médecins cliniciens de suivre la progression de la maladie au fil du temps et de présenter des plans de traitement plus efficaces.

Voici la déclaration de Sun Yipeng, directeur d'InferVision Europe : « Bon nombre d'entre nous ont perdu des êtres chers en raison de la pandémie. Le secteur médical a consacré ses ressources à cet effort essentiel, et nous sommes honorés d'avoir l'occasion de fournir une technologie de pointe qui permet de réduire la charge de travail des intervenants de première ligne. Nous croyons que l'utilisation de l'IA dans le cadre de ces efforts favorisera le bien de l'humanité. »

Le processus de sélection de la Commission européenne repose sur trois critères : 1) l'excellence technique et l'état d'avancement de la technologie, 2) la capacité de mettre rapidement le service à la disposition de certains hôpitaux, et 3) la viabilité du plan proposé pour installer le système dans un certain nombre d'hôpitaux. InferVision satisfait à tous les critères selon des normes rigoureuses.

La Commission européenne a obtenu des renseignements utiles sur l'utilisation de l'analyse d'images alimentée par l'IA dans le contexte de la progression de la COVID-19 dans les poumons, et il est prévu que la prolongation du contrat permette d'obtenir de nouvelles données probantes fiables sur les avantages de l'utilisation de l'IA dans le domaine des soins de santé.

À propos d'InferVision

InferVision est une entreprise mondiale spécialisée dans la haute technologie au sein du secteur de l'intelligence artificielle en médecine qui permet aux médecins cliniciens de réaliser des gains d'efficacité, et qui offre aux patients de profiter de diagnostics plus efficaces et d'obtenir de meilleurs résultats thérapeutiques, à moindre coût. InferVision utilise l'IA et les technologies d'apprentissage profond pour développer de multiples plateformes, y compris une plateforme de gestion des applications d'IA, une plateforme de recherche et d'exploration des données d'intelligence artificielle et plusieurs applications cliniques de l'IA, ainsi que des systèmes médicaux reposant sur l'IA pour le contrôle de la qualité, la gestion des soins de santé et la recherche scientifique. InferVision propose des services avancés et intelligents aux payeurs, aux fournisseurs et aux patients, et incarne véritablement sa vision selon laquelle la technologie de pointe est une source d'inspiration pour les soins de santé ». Renseignements : https://global.infervision.com ou M. Sun Yipeng, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1595207/InferRead_CT.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1595208/InferVision_European_Commission.jpg

SOURCE InferVision AI