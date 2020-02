Infection au coronavirus - Le Québec est prêt et mobilisé

QUÉBEC, le 7 fév. 2020 /CNW Telbec/ - Même si aucun cas du nouveau coronavirus n'a été confirmé au Québec à ce jour, la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, confirme que le réseau de la santé et des services sociaux travaille en étroite collaboration avec ses partenaires pour diagnostiquer rapidement des cas qui pourraient se présenter sur notre territoire et prendre les mesures nécessaires pour limiter la transmission.

Notons d'emblée que le risque associé au coronavirus est toujours évalué comme étant faible au Québec. Même advenant la confirmation d'un cas au Québec, le risque de transmission de la maladie dans la communauté demeure également faible.

Avec les expériences de préparation passées (grippe A (H1N1), SRAS, Ebola), le réseau a développé des protocoles efficaces qui sont rapidement mis en place dans ce type de situation. En effet, des corridors de services ont été convenus et des protocoles et outils ont été partagés dans les milieux concernés. Mentionnons notamment que des instructions concernant le triage à l'urgence et la prise en charge des cas ont été distribuées au réseau et que tous les établissements ont un protocole de triage des maladies respiratoires sévères infectieuses.

Tous les établissements et les cliniques médicales sont prêts à recevoir les usagers avec ou sans symptômes. Lorsqu'un cas s'avérera confirmé comme nécessitant une hospitalisation, ce dernier sera pris en charge dans un des centres désignés dans un pôle d'expertise en infectiologie. Ces quatre centres désignés sont l'Hôpital général juif (clientèle adulte), le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (clientèle pédiatrique), le Centre hospitalier universitaire de l'Université Laval (clientèle adulte et pédiatrique) et l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (clientèle adulte).

« Depuis le début, le Québec est proactif et bien préparé. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le réseau travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires concernés et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour protéger la population. Je rappelle que le risque global concernant le coronavirus demeure faible, et qu'aucun cas n'a été confirmé au Québec, à ce jour. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Soulignons que le ministère de la Santé et des Services sociaux recommande aux voyageurs qui arrivent de la province du Hubei en Chine d'appliquer les nouvelles mesures annoncées le 6 février 2020 par le gouvernement du Canada. Ces nouvelles mesures consistent à appliquer un isolement volontaire de 14 jours suivant leur départ de la province du Hubei et à surveiller leurs symptômes.

Rappelons que les personnes qui ont des doutes sur leur état de santé sont invitées à communiquer en premier lieu avec l'Info-Santé 811 pour obtenir des conseils et des recommandations d'une infirmière. Les personnes qui ont des inquiétudes en lien avec le coronavirus et qui souhaitent en parler ou obtenir des conseils d'un professionnel en intervention psychosociale peuvent également joindre l'Info-Social 811.

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter quebec.ca/coronavirus.

Les mises à jour quotidiennes seront disponibles à l'adresse suivante : https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/#situation-au-quebec.

Pour être à l'affût de ces mises à jour, suivez le compte Twitter du MSSS : https://twitter.com/sante_qc (@sante_qc).

