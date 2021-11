« Je suis très heureux de passer le flambeau à une organisation solide et une équipe de gestionnaires aguerris, qui assurera l'avenir de l'entreprise que j'ai fondé, il y a 8 ans. »

Robert Hirscheimer et Craig Starke, les deux actionnaires principaux de OKAPLY, sont pour leur part, excités de prendre possession d'une entreprise aussi bien respectée et implantée dans son secteur, autant au Canada qu'aux États-Unis.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec Gilles, afin de faire croître notre nouvelle organisation et de desservir plus de clients et plus de marchés ensemble. »

Les clients et fournisseurs des deux compagnies seront gagnants de cette alliance et pourront tirer profit de plus de service, avec un parc d'équipements incomparable dans l'industrie de la lamination et des composantes.

À propos de VIZÜSOLUTION Inc. :

Fondé en octobre 2013, VIZÜSOLUTION est un fabricant de panneaux et composantes de mélamine (TFL), de papier Foil et Vinyle laminé (LPL) et de stratifié (HPL) pressé sur tous types de panneaux de base. Notre spécialité réside dans la transformation de ces panneaux en composantes de meuble, d'armoire de cuisine, de panneaux rainurés (Slatwall) et de tablettes de tous les formats et couleurs.

Une deuxième usine a vu le jour en 2012, dans la ville de Calgary, en Alberta. Les 20 000 pieds carrés mis à notre disposition nous permettent d'offrir nos produits d'un océan à l'autre du pays avec rapidité, efficacité et compétitivité.

À propos de Les Industries OKAPLY Ltée :

OKAPLY est une entreprise familiale établie depuis 1966, au nord de Montréal, dans la magnifique région d'Oka, au Québec. Elle desserre l'industrie du logement manufacturier, des manufacturiers de véhicules récréatifs et le secteur de la construction modulaire commerciale depuis plus de 55 ans. Nous disposons d'un espace de 100 000 pieds carrés servant à la fabrication et à l'entreposage de nos produits.

Renseignements: OKAPLY : Craig Starke, [email protected], 450-479-8341, p.221, https://www.okaply.ca/fr/; VIZÜSOLUTION : Gilles Nantel, [email protected], 450-566-5622, p.203, https://vizusolution.com

