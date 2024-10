ROUGEMONT, QC, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Industries Lassonde inc. (TSX : LAS.A) (« Lassonde » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui un important programme d'investissement en immobilisations visant à renforcer la compétitivité de son réseau de production de boissons aux États-Unis.

Usine Lassonde à Seabrook, NJ (Groupe CNW/Industries Lassonde inc.)

Le programme consiste principalement en un investissement d'environ 200,0 millions $ US sur une période d'environ deux ans pour la construction d'une nouvelle usine de fabrication de boissons au New Jersey, sur un site adjacent à l'usine existante de la Société. Une fois construite, cette nouvelle usine ultramoderne, d'une superficie approximative de 200 000 pieds carrés, remplacera l'usine actuelle et permettra à Lassonde de renforcer sa position concurrentielle sur le marché clé du nord-est des États-Unis en améliorant son efficacité opérationnelle et en produisant un volume supplémentaire à moindre coût grâce à un flux de production plus efficace, à des rendements accrus et à une meilleure logistique. L'investissement devrait contribuer positivement aux résultats et générer un taux de rendement interne qui dépassera le coût du capital de la Société.

La construction devrait commencer au début de 2025 et les activités de production existantes seront progressivement transférées à partir de 2026. La transition devrait s'achever en 2027 et atteindre son plein régime à la fin de cette même année.

« Lassonde est fière de lancer un important programme d'investissement en immobilisations visant à renforcer sa position en tant que l'un des principaux fabricants nord-américains de jus de fruits et de boissons », a déclaré Vince Timpano, chef de la direction de Industries Lassonde inc. « Depuis notre entrée sur le marché américain, nous avons méthodiquement étendu notre empreinte manufacturière et nos initiatives soutiendront la poursuite de l'expansion de nos activités dans la production de boissons, tant pour les marques privées que pour les marques nationales, tout en améliorant notre rentabilité. À plus long terme, ce programme d'investissement offrira la possibilité d'augmenter la capacité de production et d'acquérir de nouvelles expertises pour profiter des opportunités sur le marché. »

« Les investissements permettront d'améliorer l'efficacité de nos activités aux États-Unis, tout en offrant la flexibilité et les capacités supplémentaires nécessaires pour répondre à une croissance future de la demande », a ajouté M. Timpano. « Notre plan pour rétablir le volume aux États-Unis progresse comme prévu, et cette nouvelle installation offrira une plus grande capacité à long terme pour mieux servir nos clients et soutenir notre élan. Dans le cadre du projet Eagle, qui a permis d'identifier et de traiter les enjeux clés ayant une incidence sur les performances de la chaîne d'approvisionnement et de production de boissons aux États-Unis, et de la mise en service d'une nouvelle ligne de produits de format individuel en Caroline du Nord, nos équipes ont prouvé leur aptitude à mener à bien des projets de grande envergure et complexes, et nous avons confiance en leur capacité à mener à terme ce projet important dans le respect des délais et du budget impartis. »

« Le soutien que nous avons reçu de la municipalité d'Upper Deerfield et du comté de Cumberland, dans le New Jersey, a été déterminant pour faire de cette nouvelle installation une réalité », a ajouté Amanda Burns, présidente, Marques privées, Lassonde Pappas and Company, Inc. « Depuis plusieurs décennies, nos activités américaines sont bien implantées dans le comté de Cumberland, et cet investissement souligne notre engagement de longue date envers la communauté et notre conviction en la poursuite de sa croissance et de sa prospérité. »

À la suite du récent investissement de 53,0 millions $ US pour augmenter ses capacités de production de produits de format individuel en Caroline du Nord, Lassonde prévoit également investir 20,0 millions $ US supplémentaires dans cette installation afin de renforcer son rôle en tant que centre de production stratégique. Cet investissement supplémentaire consiste à rapatrier à l'interne certains actifs de production appartenant à la Société actuellement déployés dans une installation d'un conditionneur à forfait. Cette internalisation, qui devrait être complétée en 2025, permettra à la Société d'améliorer l'efficacité et la fiabilité de son réseau en optimisant l'utilisation de ces actifs, tout en offrant une plus grande flexibilité afin de répondre à une demande accrue.

En ce qui concerne le projet du New Jersey, certains actifs existants devront être amortis à un rythme accéléré sur une période de dix trimestres à compter du quatrième trimestre de 2024. En conséquence, la Société s'attend à ce que sa charge d'amortissement trimestrielle augmente d'environ 1,5 million $ US au cours de cette période.

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un chef de file de l'industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits de marque privée et de marque nationale, incluant des breuvages prêts à boire, des collations à base de fruits ainsi que des concentrés de jus surgelés. Elle est aussi une importante productrice de sauces aux canneberges et de produits alimentaires spécialisés tels que des sauces pour pâtes, des sauces BBQ, des condiments, des soupes ainsi que des bouillons et sauces à fondue. La Société produit, importe et commercialise aussi des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit et commercialise du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société est active dans deux segments de marché :

Les ventes au détail regroupent les ventes effectuées aux détaillants et grossistes en alimentation, dont les chaînes de supermarchés, les marchands indépendants, les grandes surfaces, les clubs-entrepôts ainsi que les grandes chaînes de pharmacies; et





Les ventes aux services alimentaires regroupent les ventes effectuées aux restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles et grossistes desservant ces établissements.

La Société exploite 19 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise de plus de 2 900 employés équivalents temps plein pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en apprendre davantage, visitez le www.lassonde.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent document comporte de l'« information prospective » et les communications publiques verbales et écrites de la Société qui ne constituent pas un fait historique peuvent être réputées une « information prospective » au sens de la réglementation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Les énoncés constituant de l'information prospective comprennent, sans s'y limiter, des énoncés sur les objectifs et buts de la Société, ses attentes concernant une nouvelle usine de fabrication, le calendrier et le coût prévu de la construction, le taux de rendement anticipé de l'investissement, la position concurrentielle de la Société et les améliorations prévues en matière d'efficacité opérationnelle, de flux de production, de volumes, de coûts, de rendements et de logistique. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, projections, croyances, jugements et hypothèses actuels selon l'information disponible au moment où l'énoncé prospectif applicable a été fait à la lumière de l'expérience de la Société et de sa perception des tendances historiques.

Les énoncés prospectifs sont habituellement définis par des mots comme « anticiper », « continuer », « estimer », « s'attendre »,« peut », « fera », « projeter », « devrait », « pourrait », « croire », « planifier », «avoir l'intention de », « concevoir », « cibler », « objectif », « stratégie », « probable », « potentiel », « perspectives », « viser », « but » et d'autres expressions similaires suggérant des événements futurs ou un rendement futur ainsi que la forme négative de ces termes ou leurs variations. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent document peuvent constituer des énoncés prospectifs.

Divers facteurs ou diverses hypothèses sont appliqués par la Société pour tirer des conclusions ou pour élaborer les énoncés prospectifs. Ces facteurs et hypothèses sont fondés sur l'information dont dispose actuellement la Société, y compris l'information obtenue de sources tierces. Les lecteurs sont prévenus que les hypothèses utilisées par la Société pour appuyer ces énoncés prospectifs pourraient se révéler inexactes en totalité ou en partie.

Les facteurs significatifs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les conclusions, prévisions ou projections contenues dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, entre autres, les risques associés aux éléments suivants : la détérioration des conditions macroéconomiques générales, y compris les conflits internationaux, qui peuvent avoir des répercussions négatives sur les fournisseurs, les clients et les coûts d'exploitation de la Société; le déploiement fructueux de la stratégie pluriannuelle (définie à la section 4 - « Stratégie pluriannuelle » du rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre terminé le 29 juin 2024) de la Société; les changements climatiques et les catastrophes entraînant une hausses des dépenses en immobilisations; la pénurie de main-d'œuvre et son incidence sur l'embauche, la formation, le perfectionnement, la fidélisation et la fiabilité des membres du personnel ainsi que sur leur productivité, les enjeux en matière d'emploi, la conformité aux lois sur les normes du travail dans divers territoires; l'instauration réussie des programmes de santé et de sécurité de la Société et l'application des lois et règlements en matière de santé et sécurité; les blessures graves subies par un employé ou le décès d'un employé, qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la continuité des activités de la Société et sa réputation et engendrer des coûts liés à la conformité; l'incapacité de maintenir la sécurité et l'intégrité des produits de la Société qui pourrait entraîner des rappels de produits et des réclamations en responsabilité du fait des produits visant des produits alimentaires mal étiquetés, falsifiés, contaminés ou avariés, et nuire à sa réputation; les risques liés aux fluctuations des taux d'intérêt, des taux de change, de la liquidité et du crédit et du cours des actions; l'engagement de frais de restructuration, de frais d'aliénation ou d'autres frais connexes ainsi que la constatation de perte de valeur du goodwill ou d'actifs à long terme; la suffisance de la garantie d'assurance; et l'incidence ainsi que l'issue des actions en justice, litiges ou instances réglementaires potentiels auxquels la Société peut être partie. La Société avertit les lecteurs que la liste qui précède n'est pas exhaustive.

Les hypothèses, les attentes et les estimations formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs ainsi que les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement des énoncés prospectifs sont abordés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, dont l'information sur les facteurs de risque qui se retrouvent à la section 19 - « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Les lecteurs devraient lire cette section attentivement.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document n'ont une valeur qu'à la date des présentes. À moins d'y être tenue par la loi, la Société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

SOURCE Industries Lassonde inc.

Pour plus de renseignements : Personne-ressource, investisseurs, Eric Gemme, Chef de la direction financière, Industries Lassonde inc., 450 469-4926, poste 10456, [email protected]; Personne-ressource, médias, Isabelle Nadeau, Industries Lassonde inc., 450 469-4926, poste 10167, [email protected]