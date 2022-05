ROUGEMONT, QC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Industries Lassonde inc. (TSX: LAS.A) (« Lassonde » ou la « Société ») a réalisé des ventes de 509,0 millions $ au premier trimestre de 2022, en hausse de 9,1 % par rapport au premier trimestre de 2021. Le résultat d'exploitation de la Société a été de 22,4 millions $ pour le premier trimestre de 2022, en baisse sur le résultat d'exploitation de 31,4 millions $ du trimestre comparable de l'exercice précédent. En excluant des charges de 2,4 millions $ liées à la stratégie pluriannuelle discutée ci-dessous, le résultat d'exploitation est en baisse de 6,6 millions $. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société est de 14,8 millions $ pour le premier trimestre de 2022, en baisse de 5,3 millions $ sur celui du trimestre comparable de 2021.





Faits saillants financiers (en milliers $) Premiers trimestres terminés les

2 avril 2022

3 avril

2021 Ventes 509 047 $

466 794 $ Résultat d'exploitation 22 419



31 382

Résultat avant impôts 20 216



27 722

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 14 789



20 090

Résultat de base et dilué par action (en $) 2,14 $

2,90 $



Note : Il ne s'agit que des faits saillants financiers. Le rapport de gestion, les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et les notes afférentes pour le trimestre terminé le 2 avril 2022 sont accessibles sur le site Internet de SEDAR à l'adresse www.sedar.com ainsi que sur le site Internet de Industries Lassonde inc.

« Les résultats du premier trimestre reflètent la vigueur de nos produits de marque nationale à l'échelle de l'Amérique de Nord. Nous avons accru notre volume de ventes et des ajustements de prix de vente nous ont permis de compenser les pressions inflationnistes sur le coût de nos intrants. Toutefois, des hausses additionnelles dans les coûts de transport pour acheminer les produits à nos clients ont eu un effet négatif sur notre rentabilité. Au cours du premier trimestre, nous avons initié notre stratégie pluriannuelle et j'ai pleinement confiance que les initiatives mises de l'avant seront bénéfiques pour nos clients, tout en créant davantage de valeur pour nos actionnaires », a souligné la chef de la direction et vice présidente du conseil d'administration de Industries Lassonde inc., Mme Nathalie Lassonde.

« J'ai confiance que les initiatives annoncées récemment nous permettront de renforcer notre statut d'acteur de premier plan dans l'industrie des jus et des boissons et d'améliorer la performance de la Société à long terme. Une priorité importante consiste à revitaliser nos activités américaines en améliorant nos coûts de production et notre efficacité, tout en solidifiant notre leadership au Canada grâce à un investissement dans une nouvelle ligne de production aseptisée. Nous comptons sur des employés talentueux et dévoués qui ont nos valeurs fièrement à coeur. Ces efforts visent à leur procurer les meilleurs outils possibles pour assurer une croissance durable et rentable ainsi qu'offrir de la valeur à nos clients », a ajouté Vincent R. Timpano, président et chef de l'exploitation de Industries Lassonde inc.

Stratégie pluriannuelle

Dans la section « Perspectives » de son rapport de gestion annuel 2021, la Société annonçait le lancement d'une stratégie pluriannuelle visant à générer de la valeur à long terme, à accélérer la croissance et à améliorer les marges globales et la rentabilité. En 2022, il est prévu que cette initiative stratégique entraînera des dépenses d'exploitation afférentes qui se situeront entre 10 millions $ et 15 millions $. De plus, l'initiative est soutenue par des investissements en immobilisations d'une cible globale d'environ 100 millions $ pour 2022, ce qui représente environ le double des niveaux historiques.

La première phase de la stratégie, en 2022, se concentre essentiellement sur trois grands axes : 1) Revue stratégique pour établir les bases du plan de croissance de la Société pour les années à venir; 2) Revitalisation des activités américaines (« projet Eagle ») afin d'optimiser et accroître la capacité de production ainsi que d'augmenter l'efficacité opérationnelle; et 3) Implantation de nouveaux systèmes de gestion et mise à niveau des infrastructures informatiques.

Au cours du premier trimestre de 2022, la Société a débuté sa revue stratégique et a considérablement avancé l'étape de diagnostic de son projet Eagle. Elle a encouru des charges de 2,4 millions $ reliées à ces activités.

Au cours du premier trimestre de 2022, la Société a fait des investissements en immobilisations de l'ordre de 2,2 millions $ dans des projets de croissance et d'optimisation. Ces investissements incluent un projet en cours ayant pour objectif d'améliorer la productivité et la capacité de production au Canada. Elle a également investi 1,5 million $ dans des projets informatiques.

Résultats financiers

La Société a affiché des ventes de 509,0 millions $ au cours du premier trimestre de 2022, en hausse de 42,2 millions $ (9,1 %) par rapport aux ventes de 466,8 millions $ pour la période comparable de 2021. Cette hausse est essentiellement expliquée par des ajustements de prix de vente qui ont eu un effet favorable sur les ventes de produits de marque privée et de marque nationale ainsi que par une hausse du volume de ventes de produits de marque nationale de la Société.

Le résultat d'exploitation de la Société a été de 22,4 millions $ pour le premier trimestre de 2022, en baisse sur le résultat d'exploitation de 31,4 millions $ du trimestre comparable de l'exercice précédent. En excluant des charges de 2,4 millions $ liées à la stratégie pluriannuelle, le résultat d'exploitation est en baisse de 6,6 millions $. Cette diminution provient essentiellement d'une hausse de 10,9 millions $ des frais de transport des produits expédiés aux clients de la Société en vertu de tarifs et de surchages de carburant plus élevés, partiellement compensée par une augmentation de la contribution brute. Les activités canadiennes ont généré une contribution brute supérieure expliquée par (i) l'effet favorable des ajustements de prix de vente sur les produits de marque nationale de la Société et (ii) un effet de change favorable applicable aux achats de matières premières en devises étrangères, atténués par une hausse du coût des intrants, incluant la hausse du coût de leur transport vers les usines de la Société. Au niveau des activités américaines, la contribution brute est légèrement en hausse, reflétant l'effet favorable d'ajustements de prix de vente partiellement compensée par (i) une baisse du volume des ventes de produits de marque privée ainsi que par l'effet défavorable de celle-ci sur l'allocation des frais généraux de fabrication au coût des produits et par (ii) une hausse du coût des intrants, incluant la hausse du coût de leur transport vers les usines de la Société.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'établit à 14,8 millions $ pour un résultat de base et dilué par action de 2,14 $ pour le premier trimestre de 2022 comparativement à 20,1 millions $ et 2,90 $ respectivement pour le trimestre comparable de 2021.

Au cours du premier trimestre de 2022, les activités d'exploitation de la Société ont utilisé 20,6 millions $ alors qu'elles avaient généré 4,4 millions $ au cours du trimestre comparable de 2021. Cette utilisation de fonds supérieure s'explique principalement par la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d'exploitation qui a utilisé des fonds de 43,9 millions $ au cours du premier trimestre de l'exercice 2022 comparativement à une utilisation de fonds de 22,7 millions $ au cours de la même période de l'exercice précédent.

Au 2 avril 2022, la Société présente un solde de dette à long terme, incluant la tranche à court terme, de 214,9 millions $ comparativement à 175,4 millions $ à la fin de l'exercice 2021.

Perspectives

Selon les données de l'industrie, les volumes de ventes pour le marché canadien des jus et boissons de fruits ont augmenté pour le premier trimestre de 2022 lorsque comparés au premier trimestre de 2021, alors que les volumes de ventes pour le marché américain ont diminué. Les ventes de Lassonde ont connu une hausse de 9,1 % au cours du premier trimestre de 2022 par rapport au trimestre comparable de 2021, principalement en raison d'ajustements de prix de vente. Toutefois, ses activités américaines continuent de faire face à des défis en matière de main d'œuvre en plus de ceux liés à l'approvisionnement avec lesquels l'ensemble de la Société doit composer. Ces défis ont encore une incidence sur la capacité de la Société à pleinement répondre à la demande des clients. Malgré les ajustements de prix de vente qui ont réussi à neutraliser les hausses importantes de coûts des intrants, la rentabilité de Lassonde a diminué au cours du premier trimestre de 2022 en raison des pressions inflationnistes récentes affectant fortement les coûts de transport.

Tel que mentionné plus haut, Lassonde a lancé, au cours du premier trimestre de 2022, une stratégie pluriannuelle visant à générer de la valeur à long terme, à accélérer la croissance et à améliorer les marges globales et la rentabilité. Au cours des neuf derniers mois de 2022, Lassonde prévoit continuer les travaux entrepris pour mettre en oeuvre sa revue stratégique, la revitalisation de ses activités américaines et la mise à niveau de ses infrastructures informatiques. Elle prévoit également démarrer l'implantation aux États-Unis de nouveaux systèmes de planification de la demande et de gestion du transport.

Selon les projections de l'industrie, les volumes de ventes pour les marchés canadien et américain des jus et boissons de fruits devraient légèrement diminuer en 2022. Malgré cette baisse anticipée, Lassonde prévoit maintenir en 2022 une croissance modérée des ventes. Au cours du deuxième trimestre de 2022, la rentabilité sera encore sous pression alors que la Société continuera de s'attaquer aux problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement, aux défis de main‑d'œuvre et aux pressions inflationnistes continues qui touchent particulièrement les emballages, le concentré d'orange et les coûts de transport. L'incidence des premières initiatives de transformation aux États-Unis ainsi que de l'effet annualisé des ajustements de prix devraient se faire sentir au second semestre de l'exercice et ainsi compenser la performance plus modeste du premier semestre.

Dividende

Conformément à la politique de dividendes de la Société, le conseil d'administration a déclaré aujourd'hui un dividende trimestriel de 0,70 $ par action à l'égard des actions de catégories A et B, payable le 15 juin 2022 à tous les porteurs d'actions de catégories A et B inscrits aux registres en date du 26 mai 2022. Sur une base annualisée, ce dividende représente environ 25 % du résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de l'exercice 2021. Ce dividende est un dividende déterminé.

Changement au conseil d'administration

La Société annonce avoir été avisée par madame Geneviève Fortier que celle-ci se retirait du conseil d'administration de la Société (le « conseil ») et qu'elle ne pourrait présenter sa candidature comme administratrice à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui aura lieu le 20 mai 2022 (l' « assemblée »). Madame Fortier a été nommée présidente du conseil d'administration d'Investissement Québec (« IQ »), société d'État québécoise qui a pour mission de contribuer au développement économique du Québec. Étant donné le rôle d'IQ auprès des entreprises québécoises et internationales et la fonction que madame Fortier y occupera, celle-ci ne pourra continuer à siéger au sein du conseil comme c'est le cas de ceux d'autres entreprises privées ou publiques ayant ou pouvant potentiellement avoir un lien avec IQ ou qui pourraient recevoir un financement du Gouvernement du Québec.

Monsieur Pierre-Paul Lassonde, président du conseil, a déclaré : « Au nom de la Société, je tiens à exprimer notre sincère gratitude à Geneviève Fortier, pour l'excellente contribution qu'elle a apportée à la Société. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions au sein d'Investissement Québec ».

À la suite du retrait de la candidature de madame Fortier, le conseil d'administration a fixé à sept (7) le nombre d'administrateurs à élire à l'assemblée. Ainsi, la liste révisée des candidats au poste d'administrateur qui sera soumise aux actionnaires à l'assemblée sera constituée des autres candidats décrits dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société, datée du 25 mars 2022, disponible sur SEDAR (www.sedar.com), sous le profil de la Société. Toutes les autres questions à considérer à l'assemblée, décrites dans la circulaire, demeurent inchangées.

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente de jus et de boissons prêts à boire et commercialisés sous des marques telles qu'Apple & Eve, Fairlee, Fruité, Graves, Oasis, Old Orchard, Rougemont et Sun-Rype. Lassonde est la plus importante productrice de jus et boissons de fruits au Canada et est une des deux plus grandes productrices de jus et boissons de fruits non réfrigérés de marque privée aux États-Unis. Elle est aussi une importante productrice de sauces aux canneberges. La Société fabrique également des collations à base de fruits sous forme de barres et bouchées.

De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés tels que des soupes et des sauces pour pâtes, principalement de marque privée, ainsi que des bouillons et sauces à fondue de marque Canton. La Société importe et commercialise aussi des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société exploite 17 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise d'un peu plus de 2 700 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Dans ce document, dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou dans d'autres communications, la Société peut, à l'occasion, formuler des énoncés prospectifs, écrits ou oraux, au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des estimations, des attentes, des prévisions, des projections concernant : des dépenses d'investissement futures, des produits, des charges, des bénéfices, des résultats, de même que l'endettement, la situation financière, les pertes, les projets à venir, les stratégies d'affaires et de gestion, l'expansion et la croissance des activités. Dans le cadre du présent document, ces énoncés peuvent notamment viser les résultats préliminaires, le taux de croissance des ventes et le résultat net attribuable aux actionnaires. Les énoncés prospectifs formulés dans ce document sont destinés à aider les lecteurs à mieux comprendre la situation financière de Lassonde et les résultats de ses activités à la date indiquée, et pourraient ne pas être adéquats à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « cibler » ou « viser », à la forme affirmative ou négative, à l'emploi du conditionnel ou du futur, et à l'emploi d'autres termes semblables. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques.

De par leur nature, ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes d'ordre général et spécifique. Il est donc possible que les prévisions, projections et autres énoncés ne se matérialisent pas ou diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou puissent avoir une incidence sur le degré avec lequel une prévision, projection ou autre énoncé particulier se réalisera. Quoique Lassonde soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes se réaliseront.

Il est déconseillé aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions, étant donné qu'en raison de divers facteurs significatifs, les résultats réels pourraient différer sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres, l'environnement économique, industriel, concurrentiel et réglementaire dans lequel Lassonde exerce ses activités ou qui serait susceptible d'avoir une incidence sur ses activités, sa capacité à attirer et à conserver des clients, des consommateurs et du personnel compétent, la disponibilité et le coût des matières premières et du transport, ses coûts d'exploitation et le prix de ses produits finis sur les différents marchés où elle exerce ses activités.

Enfin, la Société signale que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Pour d'autres renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Lassonde diffèrent des attentes exprimées, les personnes intéressées sont priées de consulter également la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du plus récent rapport de gestion annuel de la Société et les autres documents qu'elle dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur le site www.sedar.com. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date des présentes, et sont sujets à changement après cette date. Lassonde ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent.

Numéro d'enregistrement SEDAR : 00002099

SOURCE Industries Lassonde inc.

Renseignements: Personne-ressource, investisseurs : Eric Gemme, Chef de la direction financière, Industries Lassonde inc., 450 469-4926, poste 10456; Personne-ressource, médias : Isabelle Nadeau, Directrice, Communications, Industries Lassonde inc., 450 469-4926, poste 10167