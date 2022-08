ROUGEMONT, QC, le 12 août 2022 /CNW Telbec/ - Industries Lassonde inc. (TSX : LAS.A) (« Lassonde » ou la « Société ») a réalisé des ventes de 529,5 millions $ au deuxième trimestre de 2022, en hausse de 12,8 % par rapport au deuxième trimestre de 2021. Le résultat d'exploitation de la Société a été de 22,3 millions $ pour le deuxième trimestre de 2022, en baisse par rapport au résultat d'exploitation de 29,9 millions $ du trimestre comparable de l'exercice précédent. En excluant des charges de 3,0 millions $ liées à la stratégie pluriannuelle discutée ci-dessous, le résultat d'exploitation est en baisse de 4,6 millions $. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société est de 14,2 millions $ pour le deuxième trimestre de 2022, en baisse de 4,6 millions $ sur celui du trimestre comparable de 2021.

Faits saillants financiers (en millions $, sauf indication) Deuxièmes trimestres terminés les

2 juillet 2022 3 juillet

2021 Ventes 529,5 $ 469,3 $ Résultat d'exploitation 22,3

29,9

Résultat avant impôts 19,2

25,8

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 14,2

18,8

Résultat de base et dilué par action (en $) 2,06 $ 2,71 $

« Nos résultats du deuxième trimestre témoignent de la persistance des pressions inflationnistes sur les frais de transport et le coût des intrants, en partie atténuées par des ajustements des prix de vente. La demande pour nos produits demeure forte et d'autres ajustements de prix devraient permettre de compenser ces pressions inflationnistes et d'améliorer progressivement notre performance au cours de la seconde moitié de l'exercice », a déclaré la chef de la direction et vice-présidente du conseil d'administration d'Industries Lassonde inc., Nathalie Lassonde.

« Nous poursuivons la mise en œuvre de notre programme d'investissement visant le renforcement de notre position de chef de file dans le secteur des jus et boissons, ainsi que l'amélioration de notre rentabilité à long terme. Cependant, certains investissements en immobilisations seront reportés au premier semestre de 2023 en raison des conditions de marché actuelles qui rendent plus difficile l'accès à certaines ressources et équipements. »

« Notre position demeure solide en raison notamment de l'ampleur de la gamme de produits de la Société, ainsi que du maintien d'un équilibre entre les contributions aux ventes des produits de marque privée et de marque nationale. Nous gardons le cap sur la création de valeur à long terme pour nos actionnaires », a conclu madame Lassonde.

Stratégie pluriannuelle

Dans la section « Perspectives » de son rapport de gestion annuel 2021, la Société annonçait le lancement d'une stratégie pluriannuelle visant à générer de la valeur à long terme, à accélérer la croissance et à améliorer les marges globales et la rentabilité. Les trois priorités de la stratégie pluriannuelle sont : 1) Constituer un portefeuille orienté vers la croissance; 2) Développer des performances durables; et 3) Améliorer la capacité d'action.

En 2022, il est prévu que cette initiative stratégique entraînera des dépenses d'exploitation afférentes qui se situeront entre 10 millions $ et 15 millions $. De plus, l'initiative est soutenue par des investissements en immobilisations significatifs, d'une cible globale initialement prévue d'environ 100 millions $ pour 2022; la Société prévoit maintenant des investissements d'environ 65 millions $ en 2022, la différence de 35 millions $ ayant été reportée au premier semestre de 2023. Ce report est principalement dû aux conditions de marché actuelles qui rendent plus difficile l'accès à certaines ressources et équipements.

La première phase de la stratégie, en 2022, se concentre essentiellement sur trois grands axes : 1) Revue stratégique pour établir les bases du plan de croissance de la Société pour les années à venir; 2) Revitalisation des activités américaines (« projet Eagle ») afin d'optimiser et accroître la capacité de production ainsi que d'augmenter l'efficacité opérationnelle; et 3) Implantation de nouveaux systèmes de gestion et mise à niveau des infrastructures informatiques.

Au cours du deuxième trimestre de 2022, la Société a continué sa revue stratégique et a terminé l'étape de diagnostic de son projet Eagle. De plus, elle a commencé l'implantation de nouveaux systèmes de gestion dont des systèmes de planification de la demande et de gestion du transport. La Société a encouru des charges de 3,0 millions $ reliées à ces activités. Au cours des six premiers mois de l'exercice en cours, la Société a encouru des charges de 5,4 millions $ reliées à ces activités.

Au cours du deuxième trimestre de 2022, la Société a fait des investissements en immobilisations de l'ordre de 2,8 millions $ reliés à des projets de croissance et d'optimisation. Ces investissements incluent un projet en cours ayant pour objectif d'améliorer la productivité et la capacité de production au Canada; elle a également investi 1,9 million $ pour des projets informatiques. Au cours des six premiers mois de l'exercice en cours, la Société a fait des investissements en immobilisations de l'ordre de 5,0 millions $ reliés à des projets de croissance et d'optimisation; elle a également investi 3,4 millions $ pour des projets informatiques.

Résultats financiers

Ventes de 529,5 millions $. En excluant un effet de change favorable de 11,5 millions $, les ventes ont connu une hausse de 48,7 millions $ (10,4 %) par rapport au trimestre comparable de l'exercice précédent, principalement expliquée par l'effet favorable d'ajustements de prix de vente.





Marge brute de 138,7 millions $ (26,2 % des ventes), en augmentation de 8,6 millions $ par rapport au trimestre comparable de 2021.





Résultat d'exploitation de 22,3 millions $, en baisse de 7,6 millions $ par rapport au trimestre comparable de l'exercice précédent;

Hausse de 12,7 millions $ des frais de transport des produits expédiés aux clients en vertu de surcharges de carburant plus élevées; et



Charges de 3,0 millions $ liées à la stratégie pluriannuelle.





Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 14,2 millions $ pour un résultat de base et dilué par action de 2,06 $, en baisse de 4,6 millions $ et 0,65 $ respectivement par rapport au trimestre comparable de 2021.





Utilisation de fonds de 6,5 millions $ par les activités d'exploitation comparativement à une génération de fonds de 46,9 millions $ au cours du trimestre comparable de l'exercice précédent. Cette utilisation supérieure de fonds est expliquée essentiellement par la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d'exploitation qui a utilisé 46,2 millions $ de plus qu'au trimestre comparable de 2021, principalement en raison d'un niveau de stocks plus élevé.





Au 2 juillet 2022, la dette à long terme, incluant la tranche à court terme, se solde à 243,0 millions $, en hausse de 67,6 millions $ par rapport au 31 décembre 2021.

Perspectives

Selon les données de l'industrie, les volumes de ventes pour le marché canadien des jus et boissons de fruits ont légèrement augmenté au cours du deuxième trimestre de 2022 lorsque comparés au deuxième trimestre de 2021, alors que les volumes de ventes pour le marché américain ont diminué. En excluant l'effet de change, les ventes de Lassonde ont connu une hausse de 9,7 % au cours des six premiers mois de 2022 par rapport à la période comparable de 2021, principalement en raison d'ajustements de prix de vente. Toutefois, les activités américaines de la Société ont continué de faire face à des défis au niveau de la main-d'œuvre en plus de ceux liés à l'approvisionnement de certaines matières premières affectant l'ensemble des unités d'affaires. Ces défis ont encore une incidence sur la capacité de la Société à pleinement répondre à la demande des clients. Malgré les ajustements de prix de vente qui ont réussi à neutraliser les hausses importantes de coûts des intrants, la rentabilité de Lassonde a diminué au cours des six premiers mois de 2022 en raison principalement des pressions inflationnistes affectant fortement les coûts de transport.

Tel que mentionné précédemment, Lassonde a lancé, au cours du premier trimestre de 2022, une stratégie pluriannuelle visant à générer de la valeur à long terme, à accélérer la croissance et à améliorer les marges globales et la rentabilité. Au cours des six derniers mois de 2022, Lassonde prévoit continuer les travaux entrepris pour mettre en oeuvre sa revue stratégique, la revitalisation de ses activités américaines et la mise à niveau de ses infrastructures informatiques. Elle prévoit également continuer l'implantation de nouveaux systèmes de planification de la demande et de gestion du transport aux États-Unis.

Pour la deuxième moitié de l'exercice 2022, sous réserve de facteurs externes significatifs et en excluant l'effet de change, Lassonde prévoit un taux de croissance des ventes légèrement supérieur à celui observé au cours des six premiers mois de l'exercice, principalement en raison des ajustements de prix de vente. La Société surveille cependant de près l'évolution des habitudes alimentaires des consommateurs dans un contexte de contraction de l'économie. La rentabilité sera encore sous pression alors que la Société continuera de s'attaquer aux défis en matière de main-d'œuvre et aux pressions inflationnistes continues qui touchent particulièrement les emballages, le concentré d'orange et les coûts de transport. Cependant, l'incidence des premières initiatives de revitalisation des activités aux États-Unis ainsi que de l'effet annualisé des ajustements de prix devraient progressivement se faire sentir au second semestre de l'exercice. Puisque les défis d'approvisionnement semblent lentement s'estomper, la Société a revu sa stratégie d'accumulation de stocks et s'attend à réduire ses niveaux de stocks, au cours des six derniers mois de 2022, à des niveaux qui tendront progressivement vers les moyennes historiques.

Dividende

Conformément à la politique de dividendes de la Société, le conseil d'administration a déclaré aujourd'hui un dividende trimestriel de 0,70 $ par action à l'égard des actions de catégories A et B, payable le 15 septembre 2022 à tous les porteurs d'actions de catégories A et B inscrits aux registres en date du 24 août 2022. Sur une base annualisée, ce dividende représente environ 25 % du résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de l'exercice 2021. Ce dividende est un dividende déterminé.

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente de jus et de boissons prêts à boire et commercialisés sous des marques telles qu'Apple & Eve, Fairlee, Fruité, Graves, Oasis, Old Orchard, Rougemont et Sun-Rype. Lassonde est la plus importante productrice de jus et boissons de fruits au Canada et est une des deux plus grandes productrices de jus et boissons de fruits non réfrigérés de marque privée aux États-Unis. Elle est aussi une importante productrice de sauces aux canneberges. La Société fabrique également des collations à base de fruits sous forme de barres et bouchées.

De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés tels que des soupes et des sauces pour pâtes, principalement de marque privée, ainsi que des bouillons et sauces à fondue de marque Canton. La Société importe et commercialise aussi des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société exploite 17 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise d'un peu plus de 2 700 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Dans ce document, dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou dans d'autres communications, la Société peut, à l'occasion, formuler des énoncés prospectifs, écrits ou oraux, au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des estimations, des attentes, des prévisions, des projections concernant : des dépenses d'investissement futures, des produits, des charges, des bénéfices, des résultats, de même que l'endettement, la situation financière, les pertes, les projets à venir, les stratégies d'affaires et de gestion, l'expansion et la croissance des activités. Dans le cadre du présent document, ces énoncés peuvent notamment viser les résultats préliminaires, le taux de croissance des ventes et le résultat net attribuable aux actionnaires. Les énoncés prospectifs formulés dans ce document sont destinés à aider les lecteurs à mieux comprendre la situation financière de Lassonde et les résultats de ses activités à la date indiquée, et pourraient ne pas être adéquats à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « cibler » ou « viser », à la forme affirmative ou négative, à l'emploi du conditionnel ou du futur, et à l'emploi d'autres termes semblables. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques.

De par leur nature, ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes d'ordre général et spécifique. Il est donc possible que les prévisions, projections et autres énoncés ne se matérialisent pas ou diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou puissent avoir une incidence sur le degré avec lequel une prévision, projection ou autre énoncé particulier se réalisera. Quoique Lassonde soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes se réaliseront.

Il est déconseillé aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions, étant donné qu'en raison de divers facteurs significatifs, les résultats réels pourraient différer sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres, l'environnement économique, industriel, concurrentiel et réglementaire dans lequel Lassonde exerce ses activités ou qui serait susceptible d'avoir une incidence sur ses activités, sa capacité à attirer et à conserver des clients, des consommateurs et du personnel compétent, la disponibilité et le coût des matières premières et du transport, ses coûts d'exploitation et le prix de ses produits finis sur les différents marchés où elle exerce ses activités.

Enfin, la Société signale que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Pour d'autres renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Lassonde diffèrent des attentes exprimées, les personnes intéressées sont priées de consulter également la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du plus récent rapport de gestion annuel de la Société et les autres documents qu'elle dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur le site www.sedar.com. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date des présentes, et sont sujets à changement après cette date. Lassonde ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent.

