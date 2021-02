Industries Lassonde inc. annonce que M. Éric Gemme succèdera à M. Guy Blanchette à titre de chef de la direction financière

ROUGEMENT, QC, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Industries Lassonde inc. (TSX: LAS.A) (« Lassonde ») a annoncé aujourd'hui que Guy Blanchette, vice-président exécutif et chef de la direction financière, a pris la décision de quitter ses fonctions actuelles le 31 mars 2021, et ce, afin de réduire ses activités professionnelles et de prendre éventuellement une retraite bien méritée. Ainsi, à compter du 1er avril 2021, suivant un plan de transition longuement préparé, Éric Gemme, actuellement vice-président principal et chef de la direction financière de la division Lassonde Pappas and Company Inc., deviendra le chef de la direction financière de Industries Lassonde inc.

Le transfert de responsabilité entre messieurs Blanchette et Gemme se déroulera de façon graduelle et ordonnée, car Guy Blanchette poursuivra sa relation avec Lassonde en devenant dès le 1er avril 2021 le conseiller stratégique de Nathalie Lassonde, chef de la direction de Industries Lassonde inc. Dans ce rôle, il conseillera la direction dans la réalisation de projets stratégiques spécifiques et demeurera responsable des relations avec les investisseurs de Industries Lassonde inc.

« Au nom des membres de la direction et du conseil d'administration de Industries Lassonde inc, je tiens à remercier sincèrement Guy Blanchette pour ses 14 années de loyaux services à titre de chef de la direction financière. Guy a été un acteur de premier plan dans la croissance de notre organisation au cours de la dernière décennie. Je suis très heureuse de pouvoir continuer à bénéficier de sa grande expérience et de ses précieux et sages conseils. Je tiens également à féliciter Éric Gemme pour sa nomination à titre de chef de la direction financière. Il est le choix tout désigné pour remplir cette fonction. Son expertise en gestion financière et sa connaissance de l'entreprise et de notre industrie à l'échelle nord-américaine seront des atouts importants pour la poursuite de notre croissance » a conclu Nathalie Lassonde.

Éric Gemme a joint les rangs de Lassonde en août 2014. Depuis, il a cumulé plusieurs fonctions stratégiques au sein de l'organisation, notammentvice-président principal et chef de la direction financière de la divisionLassonde Pappas and Company Inc, chef de l'exploitation d'Apple & Eve LLC, vice-président aux finances corporatives et vice-président principal et adjoint au président et chef de l'exploitation de Industries Lassonde.

Il a débuté sa carrière en 1994 chez Price Waterhouse. Par la suite, il fut respectivement vice-président, finances et trésorier, chez Cognicase inc.;vice-président, finances et contrôleur corporatif chez CAE inc.; vice-président finances de la division avionique et surveillance de Cobham PLC;vice-président, finances et contrôles de Future Electronics Inc.; et, chef de la direction financière et chef de la direction des services corporatifs de la firme de génie-conseil BBA Inc.

M. Gemme est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires - sciences comptables de l'Université du Québec à Montréal. Il est également titulaire d'un Executive Certificate in Technology, Operations and Value Chain Management du MIT - Sloan School of Management. Il est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA-CA), de l'American Institute of Certified Public Accountants (CPA - Illinois) et de l'Institut canadien des Experts en Évaluation d'Entreprises (EEE).

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente de jus et de boissons prêts à boire et commercialisés sous des marques telles qu'Apple & Eve, Everfresh, Fairlee, Fruité, Graves, Oasis,

Old Orchard, Rougemont et Sun-Rype. Lassonde est la plus importante productrice de jus et boissons de fruits et légumes au Canada et est une des deux plus grandes productrices de jus et boissons de fruits non réfrigérés de marque privée aux États-Unis. Elle est aussi une importante productrice de sauces aux canneberges. La Société fabrique également des collations à base de fruits sous forme de barres et bouchées.

De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés sous des marques telles qu'Antico et Canton. La Société importe et commercialise aussi des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société exploite 18 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise de quelque 2 600 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Dans ce document, dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou dans d'autres communications, la Société peut, à l'occasion, formuler des énoncés prospectifs, écrits ou oraux, au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des estimations, des attentes, des prévisions, des projections concernant : des dépenses d'investissement futures, des produits, des charges, des bénéfices, des résultats, de même que l'endettement, la situation financière, les pertes, les projets à venir, les stratégies d'affaires et de gestion, l'expansion et la croissance des activités. Dans le cadre du présent document, ces énoncés peuvent notamment viser les résultats préliminaires, le taux de croissance des ventes et le résultat net attribuable aux actionnaires. Les énoncés prospectifs formulés dans ce document sont destinés à aider les lecteurs à mieux comprendre la situation financière de Lassonde et les résultats de ses activités à la date indiquée, et pourraient ne pas être adéquats à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « cibler » ou « viser », à la forme affirmative ou négative, à l'emploi du conditionnel ou du futur, et à l'emploi d'autres termes semblables. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques.

De par leur nature, ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes d'ordre général et spécifique. Il est donc possible que les prévisions, projections et autres énoncés ne se matérialisent pas ou diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou puissent avoir une incidence sur le degré avec lequel une prévision, projection ou autre énoncé particulier se réalisera. Quoique Lassonde soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes se réaliseront.

Il est déconseillé aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions, étant donné qu'en raison de divers facteurs significatifs, les résultats réels pourraient différer sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres, l'environnement économique, industriel, concurrentiel et réglementaire dans lequel Lassonde exerce ses activités ou qui serait susceptible d'avoir une incidence sur ses activités, sa capacité à attirer et à conserver des clients, des consommateurs et du personnel compétent, la disponibilité et le coût des matières premières et du transport, ses coûts d'exploitation et le prix de ses produits finis sur les différents marchés où elle exerce ses activités.

Enfin, la Société signale que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Pour d'autres renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Lassonde diffèrent des attentes exprimées, les personnes intéressées sont priées de consulter également la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du plus récent rapport de gestion annuel de la Société et les autres documents qu'elle dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur le site www.sedar.com. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date des présentes, et sont sujets à changement après cette date. Lassonde ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent.

Renseignements: Personne-ressource, investisseurs: Guy Blanchette, FCPA, FCA, Vice-président exécutif et chef de la direction financière, Industries Lassonde inc., 450 469-4926, poste 10782; Personne-ressource, médias: Sylvain Morissette, Vice-président, Communications; Industries Lassonde inc., 450 469-4926, poste 10265

