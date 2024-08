ROUGEMONT, QC, le 8 août 2024 /CNW/ - Industries Lassonde inc. (TSX : LAS.A) (« Lassonde » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui une transition graduelle au sein de la direction de son conseil d'administration (le « conseil ») et de certains membres de son équipe de haute direction.

Afin d'assurer une transition harmonieuse du rôle de direction au sein du conseil, Pierre‑Paul Lassonde, qui est actuellement président du conseil et a consacré les 50 dernières années à la direction de l'entreprise fondée par sa famille deux générations auparavant, partagera ses responsabilités en coprésidant le conseil avec Nathalie Lassonde, du 1er septembre 2024 au 1ᵉʳ janvier 2025. Par la suite, il continuera de siéger au conseil à titre de membre.

Nathalie Lassonde, qui est actuellement chef de la direction et vice-présidente du conseil, entamera un processus de transition dans le cadre duquel elle occupera les fonctions de vice-présidente exécutive et coprésidente du conseil de Lassonde à compter du 1ᵉʳ septembre 2024. Le 1ᵉʳ janvier 2025, elle deviendra présidente exécutive du conseil et quittera simultanément ses fonctions de vice-présidente exécutive de Lassonde.

Vince Timpano, présentement président et chef de l'exploitation, a été nommé chef de la direction à compter du 1ᵉʳ septembre 2024.

Ces nominations ont été effectuées conformément au plan de relève de Lassonde, à la suite d'un processus dirigé par le conseil.

« Le temps est venu pour moi de passer le flambeau à la prochaine génération de dirigeants pour réaliser la vision et les objectifs de notre organisation pour l'avenir. Nathalie incarne les valeurs qui ont fait de Lassonde ce qu'elle est aujourd'hui, soit l'intégrité, le respect et la responsabilité. Au cours de ses 20 années chez Lassonde, elle a acquis une connaissance approfondie de l'entreprise, tant à titre de membre du conseil qu'à titre de chef de la direction, ce qui l'aidera à guider l'équipe de direction au cours des prochaines années. Je suis convaincu qu'elle laissera sa marque en tant que dirigeante inspirante et inclusive », a déclaré M. Lassonde.

« Vince a fait preuve d'une grande vision, d'un leadership remarquable et d'une solide expertise dans la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise qui s'avérera déterminante pour notre croissance future. Son adhésion à nos valeurs ainsi que sa vaste expérience en affaires lui seront très utiles dans ses nouvelles fonctions », a ajouté Mme Lassonde.

« Au cours des dernières années, j'ai découvert une entreprise exceptionnelle, composée d'un groupe d'employés extrêmement dévoués. Je tiens à remercier la famille Lassonde et le conseil d'administration pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Il me tarde de poursuivre la croissance de cette entreprise nord-américaine au passé glorieux dans le domaine de l'alimentaire et des boissons », a affirmé M. Timpano.

À propos de Vince Timpano

M. Timpano possède une solide feuille de route à titre de dirigeant et une longue expérience en gestion d'entreprise. Il est président et chef de l'exploitation de Lassonde depuis 2021. Avant sa nomination à ce poste, il s'est joint à Lassonde en 2020 à titre de président et chef de la direction de sa filiale américaine, Lassonde Pappas and Company Inc. Avant de se joindre à Lassonde, il a occupé divers postes de direction pendant 20 ans, notamment en tant que président de Global Coalitions chez Aimia Inc., président de Coca-Cola Canada et président et chef de la direction de The Minute Maid Company Canada. De plus, M. Timpano a siégé à de nombreux conseils, notamment à titre de président de Centraide Toronto. Il siège actuellement au conseil consultatif de The Napoleon Group of Companies.

M. Timpano est diplômé de l'Institut des administrateurs de sociétés de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto et titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Ivey Business School de l'Université Western.

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un chef de file de l'industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits de marque privée et de marque nationale, incluant des breuvages prêts à boire, des collations à base de fruits ainsi que des concentrés de jus surgelés. Elle est aussi une importante productrice de sauces aux canneberges et de produits alimentaires spécialisés tels que des sauces pour pâtes, des sauces BBQ, des condiments, des soupes ainsi que des bouillons et sauces à fondue. La Société produit, importe et commercialise aussi des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit et commercialise du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société est active dans deux segments de marché :

Les ventes au détail regroupent les ventes effectuées aux détaillants et grossistes en alimentation, dont les chaînes de supermarchés, les marchands indépendants, les grandes surfaces, les clubs-entrepôts ainsi que les grandes chaînes de pharmacies; et

Les ventes aux services alimentaires regroupent les ventes effectuées aux restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles et grossistes desservant ces établissements.

La Société exploite 19 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise de plus de 2 900 employés équivalents temps plein pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en apprendre davantage, visitez www.lassonde.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent document comporte de l'« information prospective » et les communications publiques verbales et écrites de la Société qui ne constituent pas un fait historique peuvent être réputées une « information prospective » au sens de la réglementation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Les énoncés constituant de l'information prospective comprennent, sans s'y limiter, des énoncés sur la transition graduelle au sein de la direction de son conseil et de son équipe de haute direction et sur les objectifs et buts de la Société et sont fondés sur les attentes, projections, croyances, jugements et hypothèses actuels selon l'information disponible au moment où l'énoncé prospectif applicable a été fait à la lumière de l'expérience de la Société et de sa perception des tendances historiques.

Les énoncés prospectifs sont habituellement définis par des mots comme « anticiper », « continuer », « estimer », « s'attendre », « peut », « fera », « projeter », « devrait », « pourrait », « croire », « planifier », « avoir l'intention de », « concevoir », « cibler », « objectif », « stratégie », « probable », « potentiel », « perspectives », « viser », « but » et d'autres expressions similaires suggérant des événements futurs ou un rendement futur ainsi que la forme négative de ces termes ou leurs variations. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent document peuvent constituer des énoncés prospectifs.

Divers facteurs ou diverses hypothèses sont appliqués par la Société pour tirer des conclusions ou pour élaborer les énoncés prospectifs. Ces facteurs et hypothèses sont fondés sur l'information dont dispose actuellement la Société, y compris l'information obtenue de sources tierces. Les lecteurs sont prévenus que les hypothèses utilisées par la Société pour appuyer ces énoncés prospectifs pourraient se révéler inexactes en totalité ou en partie.

Les facteurs significatifs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les conclusions, prévisions ou projections contenues dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, entre autres, les risques associés aux éléments suivants : la détérioration des conditions macroéconomiques générales, y compris les conflits internationaux, qui peuvent avoir des répercussions négatives sur les fournisseurs, les clients et les coûts d'exploitation de la Société; la disponibilité des matières premières et des emballages ainsi que les variations de prix qui en découlent (dont les prix du jus d'orange et des concentrés d'orange, matières premières importantes pour la Société, qui continuent de se négocier au-dessus des sommets historiques depuis plusieurs mois et qui ne montrent aucun signe de variation favorable); la perte de fournisseurs clés ou de la concentration des fournisseurs; les perturbations ou les défaillances des systèmes de technologie de l'information de la Société, et le développement et la performance des technologies; les cybermenaces et les autres risques liés à la technologie de l'information en lien avec les interruptions d'activités, la confidentialité, l'intégrité des données et les fraudes par compromission de courriels d'affaires; le déploiement fructueux de la stratégie pluriannuelle (définie à la section 4 - « Stratégie pluriannuelle » du rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre terminé le 29 juin 2024) de la Société; la capacité de la Société à intégrer efficacement les entreprises acquises; la capacité à maintenir de solides plateformes d'approvisionnement et de fabrication ainsi que des canaux de distribution efficaces; les fluctuations des frais de transport entrant et sortant, l'incidence du prix du pétrole (et de ses dérivés) sur les coûts directs et indirects de la Société, ainsi que la capacité de cette dernière de transférer ces augmentations au moyen de hausses des prix ou d'autres moyens, le cas échéant, à ses clients dans des conditions de marché concurrentielles et en tenant compte de l'élasticité de la demande; les changements climatiques et les catastrophes entraînant une augmentation des coûts d'exploitation et des dépenses en immobilisations et une réduction de la production, ou ayant une incidence sur la disponibilité, la qualité ou la volatilité des prix des principaux produits de base achetés par la Société; la pénurie de main-d'œuvre et son incidence sur l'embauche, la formation, le perfectionnement, la fidélisation et la fiabilité des membres du personnel ainsi que sur leur productivité, les enjeux en matière d'emploi, la conformité aux lois sur les normes du travail dans divers territoires et la possibilité d'arrêts de travail en raison du non-renouvellement des conventions collectives ou autres raisons; l'instauration réussie des programmes de santé et de sécurité de la Société et l'application des lois et règlements en matière de santé et sécurité; les blessures graves subies par un employé ou le décès d'un employé, qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la continuité des activités de la Société et sa réputation et engendrer des coûts liés à la conformité; les litiges avec des fournisseurs importants; la consolidation accrue des clients dans le secteur de l'alimentation, ce qui leur donne un pouvoir de négociation important notamment sur les prix de vente de la Société; la mise en œuvre, le coût et l'incidence des initiatives de durabilité environnementale ainsi que le coût des mesures d'assainissement liées aux passifs environnementaux; les modifications apportées aux lois et règles qui touchent les activités de la Société notamment en matière fiscale et de droits douaniers, ainsi que leur interprétation, et les nouvelles prises de position adoptées par les autorités compétentes; la capacité à s'adapter aux changements et les faits nouveaux touchant le secteur de la Société, notamment, les préférences, les goûts et les habitudes d'achat des clients, les conditions du marché et les activités des concurrents et des clients; l'incapacité de maintenir la sécurité et l'intégrité des produits de la Société qui pourrait entraîner des rappels de produits et des réclamations en responsabilité du fait des produits visant des produits alimentaires mal étiquetés, falsifiés, contaminés ou avariés, et nuire à sa réputation; les risques liés aux fluctuations des taux d'intérêt, des taux de change, de la liquidité et du crédit, du cours des actions et des obligations de retraite; l'engagement de frais de restructuration, de frais d'aliénation ou d'autres frais connexes ainsi que la constatation de perte de valeur du goodwill ou d'actifs à long terme; la suffisance de la garantie d'assurance; et l'incidence ainsi que l'issue des actions en justice, litiges ou instances réglementaires potentiels auxquels la Société peut être partie. La Société avertit les lecteurs que la liste qui précède n'est pas exhaustive.

Les hypothèses, les attentes et les estimations formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs ainsi que les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement des énoncés prospectifs sont abordés dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, dont l'information sur les facteurs de risque qui se retrouvent à la section 19 - « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Les lecteurs devraient lire cette section attentivement.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document n'ont une valeur qu'à la date des présentes. À moins d'y être tenue par la loi, la Société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

