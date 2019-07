Industries Lassonde inc. acquiert des actions ordinaires de Diamond Estates Wines & Spirits Inc.

ROUGEMONT, QC, le 29 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Industries Lassonde inc. (TSX: LAS.A) (Lassonde ou la Société) déclare qu'elle a acquis 36 900 000 actions ordinaires (actions ordinaires) du capital de Diamond Estates Wines & Spirits Inc. (Diamond Estates) par voie de placement privé (placement privé) au prix de 0,19 $ l'action ordinaire pour un produit global d'environ 7 011 000 $ aux termes d'une convention de souscription (convention de souscription) intervenue avec Diamond Estates à la date des présentes. Le siège social de Diamond Estates se situe au 1067 Niagara Stone Road, Niagara-on-the-Lake (Ontario) L0S 1J0.

Immédiatement avant la réalisation du placement privé, Lassonde ne détenait aucune action ordinaire. Immédiatement après la réalisation du placement privé, Lassonde détenait environ 19,9 % des actions ordinaires émises et en circulation à ce moment-là.

Le placement privé a été effectué à des fins d'affaires et d'investissement. Selon la conjoncture du marché et d'autres facteurs pertinents, Lassonde pourrait, à l'avenir, accroître ou diminuer sa participation dans Diamond Estate, directement ou indirectement.

Dans le cadre du placement privé, Lassonde et Diamond Estates ont conclu une convention de droits de l'investisseur (convention de droits de l'investisseur) aux termes de laquelle Lassonde s'est vu accorder certains droits antidilution et en matière de nomination, d'inscription et de gouvernance.

Lassonde aura le droit de nommer deux (2) candidats sur un total de sept (7) au conseil de Diamond Estates tant que le nombre d'actions ordinaires dont elle détient la propriété véritable ou le contrôle représente au moins 15 % des actions ordinaires. Si, à tout moment, Lassonde détient la propriété véritable ou le contrôle de moins de 15 % mais de plus de 10 % des actions ordinaires, elle aura le droit de nommer un (1) candidat au conseil de Diamond Estates. Dans le cadre du placement privé, Lassonde et Diamond Estates ont conclu la convention de droits de l'investisseur. Relativement à celle-ci, le nombre d'administrateurs au conseil de Diamond Estates passera de six (6) à sept (7) et un administrateur de Diamond Estates démissionnera, et ce poste vacant sera pourvu par un candidat de Lassonde.

La convention de droits de l'investisseur est en vigueur tant que Lassonde détient au moins 10 % des actions émises et en circulation de Diamond Estates.

Dans le cadre du placement privé, Lassonde et Diamond Estates ont également conclu une convention de mandataire aux termes de laquelle Diamond Estates a convenu de nommer Lassonde en tant que son représentant exclusif auprès de certains détaillants, dont des épiceries et des dépanneurs situés au Canada.

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente d'une vaste gamme de jus et de boissons de fruits et de légumes prêts à boire et commercialisés sous des marques telles qu'Apple & Eve, Everfresh, Fairlee, Fruité, Graves, Old Orchard Brands, Oasis et Rougemont. Lassonde est également un des deux plus grands producteurs de jus et boissons de fruits non réfrigérés de marque privée aux États-Unis et un important producteur de sauces aux canneberges.

De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés sous des marques telles qu'Antico et Canton. La Société importe et commercialise des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société exploite 15 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise de près de 2 200 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Dans ce document, dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou dans d'autres communications, la Société peut, à l'occasion, formuler des énoncés prospectifs, écrits ou oraux, au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des estimations, des attentes, des prévisions, des projections concernant : des dépenses d'investissement futures, des produits, des charges, des bénéfices, des résultats, de même que l'endettement, la situation financière, les pertes, les projets à venir, les stratégies d'affaires et de gestion, l'expansion et la croissance des activités. Dans le cadre du présent document, ces énoncés peuvent notamment viser les résultats préliminaires, le taux de croissance des ventes et le résultat net attribuable aux actionnaires. Les énoncés prospectifs formulés dans ce document sont destinés à aider les lecteurs à mieux comprendre la situation financière de Lassonde et les résultats de ses activités à la date indiquée, et pourraient ne pas être adéquats à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « cibler » ou « viser », à la forme affirmative ou négative, à l'emploi du conditionnel ou du futur, et à l'emploi d'autres termes semblables. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques.

De par leur nature, ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes d'ordre général et spécifique. Il est donc possible que les prévisions, projections et autres énoncés ne se matérialisent pas ou diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou puissent avoir une incidence sur le degré avec lequel une prévision, projection ou autre énoncé particulier se réalisera. Quoique Lassonde soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes se réaliseront.

Il est déconseillé aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions, étant donné qu'en raison de divers facteurs significatifs, les résultats réels pourraient différer sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres, l'environnement économique, industriel, concurrentiel et réglementaire dans lequel Lassonde exerce ses activités ou qui serait susceptible d'avoir une incidence sur ses activités, sa capacité à attirer et à conserver des clients, des consommateurs et du personnel compétent, la disponibilité et le coût des matières premières et du transport, ses coûts d'exploitation et le prix de ses produits finis sur les différents marchés où elle exerce ses activités.

Enfin, la Société signale que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Pour d'autres renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Lassonde diffèrent des attentes exprimées, les personnes intéressées sont priées de consulter également la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du plus récent rapport de gestion annuel de la Société et les autres documents qu'elle dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur le site www.sedar.com.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date des présentes, et sont sujets à changement après cette date. Lassonde ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent.

