Industries Granby officiellement en opération à Cowansville

COWANSVILLE, QC, le 13 sept. 2019 /CNW/ - C'est en août dernier que marquait la fin de la consolidation des activités de l'entreprise en un seul site à Cowansville. Annoncée en février 2018, la relocalisation s'est concrétisée tout au long du printemps et de l'été 2019 pour les quelques 180 employés. Désormais réunis sous un même toit, l'usine de fabrication, le centre de distribution et l'équipe de gestion sont 100% opérationnels. L'entreprise pourra ainsi augmenter sa productivité grâce à la modernisation de ses processus de fabrication, offrir à ses employés un environnement de travail amélioré et assurer le maintien de son statut de chef de file nord-américain en matière de conception, fabrication et distribution de réservoirs en acier pour l'entreposage sécuritaire de combustibles liquides.

« L'investissement de 8.5 millions de dollars dédié à notre nouvelle usine va bien au-delà d'un agrandissement et de l'ajout de nouveaux équipements. Il s'agit d'un nouveau mode d'opération basé sur l'intégration complète de l'automatisation dans chacune des étapes de fabrication. Après 65 ans d'existence, nous sommes fiers d'entamer une ère de production plus intelligente », relate Pierre Fournier, président.

Produire plus efficacement

Avec un site totalisant 110 000 pi2 et de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie, Yves Legault, Vice-président aux opérations, compte bien voir sa production doubler. « La modernisation et l'automatisation des processus de fabrication tel le pliage, l'assemblage des composantes, la peinture et l'emballage contribueront à fournir aux clients des produits de qualité supérieure tout en offrant à l'équipe de production des façons de travailler plus ergonomiques et sécuritaires », relate Mathieu Beauregard, directeur des opérations. Les gains opérationnels seront nombreux grâce à la centralisation de tous les départements et l'amélioration des procédés.

Ensemble vers l'innovation

Dès l'intégration de leur nouveau milieu de travail en mai dernier, les employés de production ont pu bénéficier d'un système d'aération des plus performants ainsi que d'une luminosité naturelle plus abondante. La section administrative a totalement été repensée en présentant des postes de travail et des espaces collaboratifs favorisant le rapprochement des équipes et permettant l'ajout de talents au sein de l'entreprise. « Le projet de relocalisation nous a amené à nous questionner sur l'amélioration de l'expérience que nos employés vivent chez nous. C'est en gardant toujours cette approche en tête qu'ont été prises les décisions concernant l'aménagement des aires de travail et l'ajout de nouveaux services aux employés », explique Monique Moisan, directrice des ressources humaines.

Un impact positif

L'arrivée des Industries Granby dans la municipalité de Cowansville traduit la volonté pour l'entreprise de préserver des emplois dans la région bien que 75% de sa production soit destinée au marché américain. De plus, la nouvelle usine a entraîné l'ouverture d'un quart de fin de semaine et la création d'une dizaine de postes. La nouvelle usine s'inscrit dans l'ère du temps et l'entreprise compte bien adresser les préoccupations de son époque non seulement en termes d'innovation technologique mais aussi au niveau des questions environnementales. L'entreprise s'engage à surveiller sans cesse son empreinte écologique notamment par la mise en place d'un comité vert.

À propos de Industries Granby

Depuis sa fondation en 1954, Industries Granby est devenu le chef de file nord-américain en matière de conception, fabrication et distribution de réservoirs visant l'entreposage et la distribution sécuritaires de combustibles liquides ainsi que d'équipements de chauffage.

Propulsé par l'énergie de son équipe multidisciplinaire, Industries Granby s'assure d'offrir à l'ensemble de ses employés un environnement à la hauteur de la qualité des produits qu'elle offre aux marchés nord-américains.

De même, nous adhérons à une politique rigoureuse en matière d'environnement. Nous portons une attention particulière aux impacts résultant de nos actions autant dans les étapes de fabrication de nos produits que chez les consommateurs.

SOURCE Granby Industries

Renseignements: Marie-Soleil Racine, Responsable marketing et marque employeur, Industries Granby, mracine@granbyindustries.com, Tel. : 450-378-2334