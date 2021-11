Industrie québécoise du jeu vidéo - Ubisoft poursuit son expansion au Québec avec l'implantation d'un nouveau studio à Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec appuie l'entreprise Ubisoft dans la réalisation d'un projet qui représente, d'ici 2030, des investissements de 947 millions de dollars au sein de l'industrie québécoise du jeu vidéo.

L'entreprise multinationale implantera un studio de développement de jeux vidéo à Sherbrooke, dans la région de l'Estrie. Il s'agit du 5e studio du géant français en sol québécois. Le projet créera des emplois à haute valeur ajoutée, qui seront bénéfiques à l'ensemble des régions du Québec. Il contribuera ainsi au rattrapage de l'écart salarial avec l'Ontario, soit l'un des objectifs phares du gouvernement du Québec.

Ubisoft réservera aussi un montant de 17 millions de dollars, à même les 947 millions, pour stimuler davantage la recherche, la formation universitaire et l'entrepreneuriat dans le domaine du jeu vidéo par l'entremise de l'espace Ubisoft La Forge et des programmes Ubisoft Éducation et Ubisoft Entrepreneurs. L'entreprise prévoit également mettre en place, dès 2022, un accélérateur, assorti d'un programme d'investissement et de mentorat, destiné aux entreprises indépendantes de ce domaine.

Le gouvernement soutient ce projet majeur par l'entremise du crédit d'impôt remboursable pour la production de titres multimédias.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, et la députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Mme Geneviève Hébert, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Nous sommes fiers qu'Ubisoft ait choisi d'investir au Québec pour assurer sa croissance. De nombreuses jeunes entreprises d'ici pourront bénéficier de l'expertise reconnue de ce leader mondial et profiter de ses réseaux. C'est tout l'écosystème lié au secteur du jeu vidéo qui en ressortira gagnant. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Quel bonheur d'accueillir à Sherbrooke cet important studio d'une entreprise d'avant-garde qui se renouvelle constamment! Cet investissement dans une industrie de pointe et d'avenir donnera un nouveau souffle au développement économique local. C'est grâce à des projets comme celui-ci que nous propulserons la région de l'Estrie et l'ensemble du Québec dans la nouvelle économie, plus innovante, créative et prospère! »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

Faits saillants :

Fondée en 1986 en France , l'entreprise Ubisoft possède 55 studios de développement de jeux vidéo à l'international, dont quatre studios situés au Québec (Montréal, Québec, Piedmont et Saguenay).

, l'entreprise Ubisoft possède 55 studios de développement de jeux vidéo à l'international, dont quatre studios situés au Québec (Montréal, Québec, et Saguenay). Ubisoft La Forge est un espace de prototypage qui concrétise les idées technologiques issues de la collaboration entre le milieu de la recherche universitaire et les équipes de production d'Ubisoft. Les investissements prévus dans le cadre de ce projet contribueront à valoriser davantage la recherche et la propriété québécoise dans le domaine du jeu vidéo.

Le programme Ubisoft Éducation vise à former la relève aux métiers d'avenir dans l'industrie du multimédia par le biais de partenariats avec plus de 20 organismes québécois. Le présent projet permettra de bonifier la formation universitaire au Québec.

Le programme Ubisoft Entrepreneurs vise à accélérer la réussite d'entrepreneurs québécois dans le secteur technocréatif. Il offre aux entrepreneurs des services d'accompagnement et de mentorat d'Ubisoft, et la possibilité d'établir des partenariats commerciaux et d'accéder à du capital de risque. Les investissements réalisés dans le cadre de ce projet serviront à appuyer la croissance de studios québécois dans le domaine du jeu vidéo.

L'industrie du jeu vidéo représente près de 300 entreprises, qui génèrent environ 13 000 emplois hautement spécialisés au Québec.

La métropole, Montréal, est reconnue comme étant le 4e centre mondial en développement de jeux vidéo après Los Angeles , San Francisco et Seattle .

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Tél. : 418 691-5650; Jason Ménard, Conseiller politique, Bureau de circonscription de la députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Tél. : 819 943-4313; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710

Liens connexes

https://www.economie.gouv.qc.ca/