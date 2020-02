Industrie des résidences pour aînés du Québec - Le Fonds Immobilier Champlain RPA propulse la croissance du Groupe Château Bellevue

QUÉBEC, le 25 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Trois entrepreneurs réputés, Frédéric Lepage, président-directeur général de Groupe Château Bellevue, Marie-France Poulin ainsi que Jean-François Breton, tous deux représentants des partenaires du Fonds Immobilier Champlain RPA, annoncent l'acquisition de Groupe Château Bellevue par le Fonds afin de propulser le développement du groupe spécialisé dans les complexes pour retraités actifs.

Le partenariat entre le Groupe Château Bellevue et le Fonds Immobilier Champlain RPA (Résidences pour aînés) vise à répondre à la demande croissante des aînés qui désirent vivre en résidence dans les prochaines années et qui recherchent un milieu de vie de grande qualité, chaleureux et abordable. À terme, le Fonds vise à détenir environ une trentaine de résidences pour l'équivalent de près de 10 000 unités locatives situées un peu partout dans la province. La gestion de ces résidences sera assurée par le Groupe Château Bellevue.

Un fonds québécois pour les RPA du Québec

« Ce fonds donnera un nouvel élan au Groupe Château Bellevue en nous permettant d'offrir à encore plus d'aînés du Québec la "vie de château". Nous prenons soin au quotidien de milliers d'aînés qui ont bâti le Québec. L'arrivée du Fonds Immobilier Champlain RPA va nous permettre de nous concentrer sur ce qui nous anime, soit offrir à nos aînés des résidences comprenant des services professionnels, le tout dans un cadre familial et de proximité », a mentionné Frédéric Lepage, président-directeur général du Groupe Château Bellevue.

« Notre équipe d'investisseurs québécois, qui cumule une solide expérience en matière de gestion des actifs, d'immobilier et dans l'acquisition de résidences pour aînés, se réjouit du partenariat qui s'établit avec le Groupe Château Bellevue. La volonté du Fonds et celle du Groupe concordent parfaitement : celle d'offrir bien-être, qualité de vie et confort aux aînés du Québec qui le méritent tant », a exprimé Marie-France Poulin, vice-présidente de Groupe Camada et représentante du Fonds Immobilier Champlain RPA.

Un plan de match ambitieux

Le Fonds Immobilier Champlain RPA regroupe déjà plusieurs investisseurs privés québécois et détiendra à terme un actif de près de 500 M$ en équité, ce qui permettra la réalisation de projets à hauteur de plus de 2 milliards de $. Le Fonds compte faire croître son portefeuille de trois à quatre résidences par année, et ce, dans des marchés en couronne des grands centres, pour quelque 8 000 nouvelles unités dans les huit prochaines années. Celles-ci s'ajouteront aux résidences pour aînés déjà existantes du Groupe Château Bellevue. « Le Fonds repose ainsi sur des bases solides alors que notre stratégie de développement provincial est déjà bien entamée. Celle-ci nous permet d'ailleurs de projeter la création de 1 500 emplois au cours des prochaines années », d'exprimer Jean-François Breton, président de BBCF Gestion d'actifs et partenaire du Fonds.

Les opérations et la gestion quotidienne des résidences du Groupe Château Bellevue suivent leur cours normal. Cette transaction s'inscrit dans la continuité des services offerts aux résidents de Groupe Château Bellevue. Les membres de l'équipe de direction demeurent en place, messieurs Frédéric Lepage et Grégoire Turcotte, cofondateurs du Groupe Château Bellevue, étant solidement engagés dans cette nouvelle phase de développement. Les équipes dans les résidences du Groupe Château Bellevue continuent à déployer son approche familiale et distinctive qui fait sa renommée.

À propos du Groupe Château Bellevue

Groupe Château Bellevue œuvre dans la création de milieux de vie distinctifs pour les aînés du Québec. Ayant débuté ses activités en 2006 à Sainte-Marie-de-Beauce, le Groupe Château Bellevue possède actuellement huit complexes pour personnes autonomes et semi-autonomes, dans différentes régions du Québec, à savoir Chaudière-Appalaches, la Capitale-Nationale, la Montérégie, le Bas-St-Laurent et la Mauricie. Détenant au total 1 833 unités, le Groupe Château Bellevue fait partie des 10 plus importants propriétaires-gestionnaires de résidences privées pour aînés du Québec.

À propos du Fonds Champlain RPA

Le Fonds Immobilier Champlain RPA est dirigé par un partenariat regroupant Groupe Camada, une société de capitaux privés de la famille Poulin ; BBCF Gestion d'actifs, un regroupement gérant des actifs dans le secteur des résidences pour aînés; Kastellō Immobilier, une société d'investissement de la famille Fortin se spécialisant dans l'immobilier ainsi que la Corporation Financière Champlain, une société de placements privés qui investit dans des petites et des moyennes entreprises en vue de les accompagner dans leur croissance.

Source

Groupe Château Bellevue

chateaubellevue.ca

Fonds Immobilier Champlain RPA

[email protected]

SOURCE Groupe Château Bellevue

Renseignements: Pour information / Relations médias : Pascale Bernier-Bergeron, Conseillère, Paradigme Stratégies, Cell. : 418 953-7256, [email protected]