Industrie agroalimentaire - Des gains historiques pour les travailleuses et les travailleurs de Viandes du Breton

MONTRÉAL, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les membres du syndicat des travailleuses et des travailleurs de Viandes du Breton - CSN ont entériné une nouvelle convention collective se démarquant par des gains majeurs qui lancent, du même coup, un message à l'ensemble des employeurs de l'industrie agroalimentaire : on peut et on doit faire mieux.

19 $ l'heure à l'entrée et d'importantes augmentations

D'une durée de quatre ans, la convention collective établit de nouveaux standards quant à la rémunération, alors que le salaire d'entrée en usine commence à 19 $ l'heure et que des majorations allant de 7 % à 30 % sont prévues pour la première année, selon le type d'emploi. Des augmentations de 3,5 %, 3 % et 3 % sont prévues pour les années subséquentes.

« C'est un résultat dont nous sommes toutes et tous très fiers. Nous avons le cœur à l'ouvrage, mais pour ça il faut pouvoir compter sur des conditions de travail qui ont du bon sens. Avec l'augmentation du coût de la vie que nous subissons en ce moment, ce n'est pas un luxe. C'est pleinement mérité, parce qu'on contribue de façon importante au succès de l'entreprise », explique Antony Lavoie, président du syndicat.

On doit aussi souligner que la cotisation de l'employeur au régime de retraite a plus que triplé et s'applique désormais à toutes les sommes gagnées : heures supplémentaires, primes, etc. Notons également l'ajout d'un bonus pour les chef-fes d'équipe et l'augmentation de la prime de soir, qui passe de 0,50 $ à 1,50 $ l'heure, puis l'addition d'une sixième semaine de vacances après 25 ans de service.

« Après avoir exercé leur droit de grève à quelques reprises depuis le début du mois de novembre, on peut constater que la nouvelle convention collective est le fruit d'une forte mobilisation. C'est un résultat qui est motivant pour l'ensemble de nos luttes et on doit bâtir là-dessus, car contrairement à ce qui est affirmé un peu partout, ce ne sont pas des mesures comme la PCU ou la PCRE qui ont exacerbé les problèmes de main-d'œuvre, mais plutôt la vaste pénurie de conditions de travail dignes dans différents secteurs. Les employeurs doivent maintenant changer de discours et offrir mieux », déclare Nancy Mathieu, vice-présidente de la Fédération du commerce - CSN.

Des gains spécifiquement pour les travailleurs étrangers

En plus des avancées nommées plus haut, la négociation aura permis au syndicat d'obtenir des gains notables répondant à la réalité des travailleurs étrangers. Ainsi, la convention prévoit un voyage payé (allocation de 1 125 $ pour un billet d'avion et d'autobus) pour retourner en vacances dans le pays d'origine ou en cas de décès d'un proche, et ce, lorsque le contrat a une durée de plus de 12 mois. « Je dois saluer toutes et tous les membres du syndicat, car ensemble nous y avons cru et nous avons pu obtenir ces gains significatifs pour nos camarades guatémaltèques. Ils viennent nous prêter mainforte tout au long de l'année et leur présence est importante pour notre usine », ajoute Antony Lavoie.

« Ce règlement démontre toute la force de la CSN et le Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CCBSL) se réjouit profondément du résultat. Dès le jour un, nous avons soutenu cette importante lutte et nous avons pu démontrer, une fois de plus, notre capacité à obtenir des gains qui améliorent grandement les conditions de travail », conclut Nancy Legendre, présidente du CCBSL.

SOURCE Fédération du commerce (FC-CSN)

Renseignements: Michael Lartigau, Service des communications, Confédération des syndicats nationaux (CSN), 514 830-3673, [email protected]