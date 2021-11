Dans l'industrie minière, où l'adoption de l' Industrie 4.0 accuse depuis toujours un retard par rapport à d'autres industries, les mesures restrictives que la pandémie a imposées ont servi de sonnette d'alarme en faveur de l'automatisation et de la connectivité. Étant donné qu'une grande partie de la main-d'œuvre devait travailler à domicile, les sociétés minières ont dû évaluer leurs processus et leurs technologies afin d'adopter la transformation industrielle qui leur permettrait d'accroître l'agilité et l'efficacité opérationnelle.

De toute évidence, aucune connectivité ne peut se substituer complètement à l'être humain dans l'exploitation minière, mais les sociétés ont découvert que de nombreuses tâches peuvent être accomplies à distance. Ce besoin de passer à l'ère numérique n'a pas été éprouvé seulement dans l'industrie minière; en effet, 63 % des cadres supérieurs et des chefs de file de la technologie ont affirmé dans un récent sondage que la COVID-19 a accéléré leurs efforts visant à réaliser la transformation numérique. Parmi les personnes interrogées, 49 % ont déclaré que la transformation numérique n'était devenue une priorité qu'après le début de la pandémie.

Dans l'industrie minière, l'accélération du processus de numérisation s'est manifestée de diverses façons, principalement par l'automatisation industrielle et la mise en œuvre de systèmes de gestion des données à distance conçus pour améliorer les opérations quotidiennes et préparer le terrain à l'entretien prédictif. La connectivité à distance peut être appliquée de diverses manières dans l'industrie minière, du suivi des actifs et des travailleurs à la surveillance des équipements en passant par les opérations de dépannage. Relativement à ce dernier, les techniciens sur site peuvent désormais communiquer à distance avec les ingénieurs qui les guident à travers les étapes de réparation ou de redémarrage d'un équipement.

Modernisation de l'exploitation minière pour s'arrimer à l'Industrie 4.0

La transformation numérique dans l'industrie minière n'est pas une tâche facile. Cela nécessite beaucoup de planification et de clairvoyance. Il faut, en effet, remplacer les technologies et les équipements électriques d'antan et procéder à la mise à jour des protocoles de communication. Il n'est pas surprenant de trouver Windows XP et Windows 7 comme systèmes d'exploitation. Les sociétés sont en train de remplacer ces systèmes par Windows 10 et des machines virtuelles qui se connectent aux infrastructures infonuagiques et aux réseaux informatiques de périmètre.

Les réseaux informatiques eux-mêmes doivent également être mis à jour. L'exploitation minière est en train de se moderniser en remplaçant les câbles coaxiaux par des connexions Ethernet et en opérant une conversion des anciens protocoles de communication tels que Modbus RTU à Modbus/TCP Ethernet. Le nouveau protocole prend en charge la convergence des technologies de l'information et des technologies opérationnelles (TO), permet la gestion à distance et facilite l'accès aux données. Par conséquent, les mises à jour du réseau sont indispensables à la mise en œuvre de systèmes de capture et d'analyse des données qui permettent la surveillance en temps réel et l'entretien prédictif.

Afin de favoriser la convergence des TI/TO et des activités connexes, l'industrie minière déploie l'Internet industriel des objets (IIoT) et des réseaux informatiques de périmètre. Les réseaux IIoT transmettent les données recueillies par des capteurs sur place et des réseaux de périmètre, ce qui permet de traiter et d'analyser les données en temps réel de façon à ce qu'elles soient aussi proches des sources et des utilisateurs que possible.

Défis liés à la transformation numérique pour l'Industrie 4.0

Tous les changements que l'industrie minière est en train de connaître soulèvent plusieurs défis. Le plus grand défi est probablement la capacité à protéger les systèmes connectés avec adresse IP contre les cybermenaces. Étant donné que l'exploitation minière déploie de nouveaux systèmes et qu'elle est désormais connectée à Internet, elle doit s'assurer que ses systèmes sont protégés en adoptant des pratiques exemplaires et en se dotant des technologies les plus efficaces en matière de cybersécurité. Les cyberattaques sont un danger omniprésent, en attestent les récentes attaques de rançongiciels contre Colonial Pipeline et contre le géant de l'agroalimentaire JBS. Afin de contribuer à la protection contre la cybercriminalité, six sociétés minières ont formé en 2017 un groupe sans but lucratif pour échanger des renseignements sur les menaces et des pratiques exemplaires en matière de sécurité.

Il existe d'autres défis qui se rapportent à la sécurité opérationnelle et au besoin de compétences spécialisées pour planifier et exécuter la transformation numérique. Cependant, la plupart des sociétés ne disposent pas de toute l'expertise technique et l'expérience requises pour réaliser toutes seules la transformation numérique.

Graybar Canada met à la disposition des clients de l'industrie minière les outils nécessaires à l'acquisition de l'agilité et de la résilience grâce à des projets de numérisation avec un ensemble complet de services à valeur ajoutée, de la conception et de la planification à l'exécution en passant par la gestion après-mise en œuvre. Graybar collabore avec les clients pour mettre en œuvre des systèmes qui offrent de la visibilité à l'intérieur de leurs environnements, ainsi qu'un accès à distance et la collecte de données pour éclairer les décisions opérationnelles, en temps réel et pour prendre des décisions stratégiques à long terme.

Accès aux ressources sur la transformation numérique

Les spécialistes de l'automatisation de Graybar Canada collaborent avec les clients à l'élaboration de preuves de concept, à la mise en correspondance des solutions avec les résultats et à la prestation de conseils et de formation pour tirer le maximum des investissements dans la numérisation. Dans ce cadre, le partenariat entre Graybar et Schneider Electric s'avère essentiel à la réalisation de cette mission. La plateforme EcoStruxureMC pour l'industrie de Schneider Electric offre une visibilité ainsi qu'une surveillance et une gestion à distance afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité des travailleurs et des processus.

La collaboration avec Schneider Electric a permis à Graybar de fournir des systèmes et des services pour optimiser le rendement des actifs et favoriser le travail à distance, en fournissant un accès à distance pour les opérations de dépannage (Connexion sécurisée), un accès en tout temps et en tout lieu pour effectuer des diagnostics Opérateur amélioré), et une plateforme de services infonuagique qui assure le suivi à distance de l'équipement (Expert de la machine).

Graybar travaille avec les experts du service d'assistance technique de Schneider et les partenaires Alliance Schneider pour contribuer à la mise en service et aux services après-mise en œuvre. Son approche de service de bout en bout est conçue pour aider les clients, non seulement dans l'industrie minière, mais aussi dans d'autres industries, à adopter pleinement la transformation numérique afin qu'ils puissent devenir plus concurrentiels au XXIe siècle.

Graybar Canada a récemment été mise en candidature pour le titre de distributeur d'automatisation industrielle Maître Alliance - la seule entreprise en Amérique du Nord à être nominée pour ce prestigieux titre. Grâce aux solutions Programme de partenariat Alliance de Schneider Electric offertes aux distributeurs d'automatisation industrielle, les entreprises sont habilitées à développer de nouvelles capacités pour mieux réaliser plus facilement la transformation numérique des clients et renforcer la résilience des entreprises.

Pour en savoir plus sur la façon dont Graybar Canada et Schneider Electric peuvent appuyer les efforts de l'Industrie 4.0, rendez-vous à www.se.com/ca/fr/partners/distributors/industrial-automation/

À propos de Graybar Canada

Graybar Canada est un distributeur d'automatisation industriel agréé par le programme Alliance de Schneider Electric. Graybar Canada est un chef de file de la distribution en gros de milliers de produits d'électricité, d'éclairage, de fils et de câbles, d'automatisation, de communications et de données, d'énergie, de pétrole et de gaz, de sécurité, de technologie et de services à large bande. En conjuguant leurs efforts, Graybar Canada et Schneider Electric répondent aux besoins des clients d'accélérer l'adoption de la technologie numérique dans l'ensemble de l'industrie, avec rapidité et innovation.

À propos de Schneider Electric

L'objectif de Schneider est de nous doter tous des moyens pour tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources en vue d'assurer le progrès et le développement durable pour nous tous. Nous appelons cela « Life Is On » (la vie est en marche).

Notre mission est d'être votre partenaire numérique pour gagner en durabilité et en performance.

Nous progressons sur la voie de la transition numérique en intégrant les technologies de pointe en matière de processus et d'énergie, les terminaux pour connecter les produits, les commandes, les logiciels et les services infonuagiques tout au long de leur cycle de vie, et en favorisant la gestion intégrée de l'entreprise, pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises mondiales. Nous sommes les défenseurs des normes ouvertes et des partenariats sur les écosystèmes, passionnés par nos valeurs communes d'objectifs pleins de sens dans un cadre inclusif et autonome.

https://www.se.com/ca/fr/

