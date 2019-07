Indiva signe une lettre d'intention avec la Société québécoise du cannabis

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./



Indiva étendra la distribution de ses produits du cannabis au Québec

LONDON, ON, le 24 juill. 2019 /CNW/ - Indiva Limited (l'« entreprise » ou « Indiva ») (TSXV : NDVA) (É.-U. : NDVAF) a le plaisir d'annoncer qu'elle a signé une lettre d'intention avec la Société québécoise du cannabis (« SQDC ») afin de distribuer ses produits du cannabis au Québec. Indiva s'attend à ce que ses produits - pré-roulés et fleurs séchées - seront en vente dès l'achèvement du processus de certification de l'Autorité des marchés publics. Plusieurs autres produits suivront, comme des capsules d'huile.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir les produits INDIVAMC dans La belle province. L'ajout du Québec à notre distribution existante en Ontario nous permet de servir environ 17 millions de consommateurs ayant atteint l'âge légal, ce qui représente plus de 50 % de la population adulte du pays », explique Niel Marotta, président et chef de la direction d'Indiva. « Il s'agit d'une étape importante dans notre stratégie de croissance. Elle signale notre intention d'offrir des marques nationales et des produits du cannabis partout au Canada. »

En plus d'offrir ses produits pré-roulés et ses fleurs séchées à la SQDC, Indiva souhaite vendre le chocolat Bhang en décembre ainsi que le sucre et le sel Ruby en 2020, comme le permet la loi.

À PROPOS D'INDIVA

La grande famille de marques de cannabis d'Indiva constitue un modèle de qualité et d'innovation. Indiva vise à offrir sa gamme exceptionnelle de produits aux Canadiens et Canadiennes ainsi qu'aux amateurs de cannabis partout où la loi de permet. L'installation de production d'Indiva, située à London (Ontario), comprend des chambres de culture aéroponique respectueuses de l'environnement ainsi que des locaux d'extraction et de fabrication presque terminés. Ceux-ci pourront traiter 70 tonnes de biomasse par année et produire des produits comestibles au cannabis sécuritaires et de première qualité. Au Canada, Indiva produira et distribuera le sucre au cannabis Ruby, le sel Sapphire, les cristaux Ruby ainsi que le chocolat primé Bhang et d'autres produits dérivés par l'entremise de contrats de licence et de partenariats. Cliquez ici pour communiquer avec INDIVA sur les médias sociaux et ici pour obtenir de plus amples renseignements sur l'entreprise et sur ses produits.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS

Renseignements: CONTACT POUR LES MÉDIAS : Kate Abernathy, Vice-présidente des communications, Téléphone : 613 296-5764, Courriel : kabernathy@Indiva.com ; CONTACT POUR LES INVESTISSEURS : Steve Low, Relations avec les investisseurs, Téléphone : 647 620-5101, Courriel : slow@Indiva.com