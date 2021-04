Indigo s'engage à devenir une entreprise carboneutre d'ici 2035

TORONTO, le 7 avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Indigo (TSX: IDG), la plus grande librairie et boutique d'articles « mode de vie » au Canada, a annoncé son engagement à devenir une entreprise carboneutre d'ici 2035. L'an dernier, l'entreprise a lancé l'initiative écoresponsable (re)dessiner l'avenir en faisant une évaluation complète de l'empreinte de carbone liée à ses activités d'exploitation et a pris les mesures qu'elle pouvait mettre en œuvre immédiatement. Elle est maintenant en train d'évaluer les émissions liées à ses produits. L'entreprise annoncera sa situation de départ et ses objectifs annuels en octobre 2021.

« En même temps que nous planifions notre future croissance, nous honorons notre responsabilité d'avoir un effet positif sur les collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités et sur notre planète », affirme Nathan Williams, chef des services créatifs d'Indigo et parrain du projet (re)dessiner l'avenir.

Indigo concentrera ses efforts sur trois volets :

Installations et activités Produits de ses marques privées, notamment OUI, NOTA, Love & Lore, The Littlest, Wonder Co., et Mini Maison Influence auprès de ses fournisseurs de produits nationaux

Pour créer une feuille de route complète axée sur les données, Indigo a établi un partenariat stratégique avec le Delphi Group, un chef de file en développement durable dans les entreprises, en lutte contre les changements climatiques, en économie environnementale et en innovation dans les technologies propres.

« Delphi est fière d'avoir appuyé Indigo dans ses efforts pour devenir une entreprise écoresponsable au cours de la dernière année, alors que celle-ci a fait ses premiers pas pour intégrer le développement durable à son modèle d'affaires, précise Ted Ferguson, président du Delphi Group. Notre mission consiste à travailler avec les entreprises pour transformer la façon dont elles génèrent de la valeur et pour trouver des moyens par lesquels elles peuvent s'améliorer et rendre le monde meilleur. Je crois qu'Indigo est sur la bonne voie pour respecter son engagement en matière de développement durable, et nous avons hâte de poursuivre notre collaboration avec elle. »

Pour en savoir plus au sujet des progrès actuels d'Indigo et de ses engagements, visitez www.indigo.ca.

À propos d'Indigo

Indigo Books & Music Inc. est une société publique canadienne cotée à la Bourse de Toronto (IDG). Indigo est le premier grand magasin culturel au monde. Pour sa clientèle, c'est un lieu de rencontre qui se veut à la fois réel et virtuel, où abondent les livres, la musique, l'art, les idées et de magnifiques produits qui embellissent la vie des gens. Indigo croit en l'importance des livres, de vivre sa vie pleinement et généreusement et de faire preuve de bonté envers les autres. Elle croit aussi que toutes les histoires, petites et grandes, nous unissent. Pour en savoir plus, visitez indigo.ca.

