Indigo s'associe avec l'entreprise Convictional pour accélérer la croissance de son assortiment en faisant appel à des fournisseurs tiers

TORONTO, le 4 oct. 2021 /CNW/ - Indigo (TSX : IDG), la plus grande librairie et boutique d'articles « mode de vie » au Canada, est heureuse d'annoncer son partenariat avec l'entreprise Convictional pour élargir l'assortiment de produits qu'elle vend sur ses plateformes de vente numériques.

Accélérer la croissance de l'assortiment d'Indigo en permettant aux fournisseurs tiers d'accéder à ses millions de clients et clientes

Indigo a choisi d'utiliser la plateforme d'intégration des fournisseurs Convictional pour offrir un programme de livraison directe savamment conçu, ce qui lui donnera l'occasion de diffuser à grande échelle sur indigo.ca les produits qu'elle sélectionne. Les outils de Convictional sont révolutionnaires et représentent une occasion fantastique pour Indigo d'élargir ses gammes d'articles pour la maison, pour les enfants, pour les bébés et pour le mieux-être. Ces outils établissent une connexion avec les plateformes utilisées aujourd'hui par les détaillants qui opèrent uniquement en ligne et par les marques novatrices. Ce partenariat donne aussi la chance aux fournisseurs d'Indigo de joindre des millions de clientes et clients canadiens.

Andréa Limbardi, chef des services numériques d'Indigo, explique : « Je suis fière de notre nouvelle association avec Convictional pour offrir à notre clientèle un assortiment encore plus large de marques et de produits fabuleux, y compris ceux de l'entreprise The Detox Market, l'experte de la beauté écolo. Convictional, qui offre une expérience fluide aux fournisseurs, permet à Indigo de respecter son engagement à fournir une plateforme aux petites entreprises locales et aux fournisseurs de grande envergure. Ainsi, des centaines de nouvelles marques peuvent maintenant joindre rapidement et facilement les millions de clientes et clients canadiens qui visitent indigo.ca chaque semaine. »

Servir la clientèle en étant au service des marques partenaires

Grâce à Convictional, Indigo pourra offrir à ses fournisseurs éventuels une expérience libre-service des plus fluide incluant une foule d'options d'intégration, comme l'intégration par Shopify ou des modes d'intégration plus traditionnels. Ils pourront ainsi assurer la synchronisation de leur contenu, de leur prix et de leurs stocks, en plus de pouvoir recevoir et traiter les commandes en livraison directe. Comme les obstacles techniques sont éliminés, les marques partenaires peuvent se concentrer sur la vente de leur assortiment à indigo.ca.

Chris Grouchy, président de Convictional, affirme : « Indigo est tellement déterminée à offrir une bonne expérience à ses fournisseurs que des marques sont venues cogner à notre porte pour avoir la chance de vendre chez elle. En l'espace de quelques semaines, Indigo est devenue l'un des détaillants les plus faciles d'accès pour les marques et les fournisseurs de produits modernes et particuliers. Lorsque vous traitez vos fournisseurs comme vous le faites avec votre clientèle, cela contribue inévitablement à votre croissance ».

« Intégrer le rang des fournisseurs d'Indigo et collaborer avec Convictional fut très facile. La plateforme nous a permis de mettre en œuvre notre partenariat de façon très rapide et efficace, et l'équipe de soutien a été là tout au long du processus », dit Juna Yoo, chef des services financiers de la société The Detox Market.

Vendre vos produits à indigo.ca

Les marques qui souhaitent vendre leurs produits à indigo.ca peuvent écrire à [email protected].

À propos de Convictional

Convictional est une plateforme d'intégration des fournisseurs qui permet aux détaillants, aux places de marché et aux distributeurs de diffuser à grande échelle leurs produits en leur donnant un moyen moderne d'établir des liens avec des fournisseurs tiers et de conclure des transactions avec eux, incluant ceux effectuant la livraison directe, les places de marché et les grossistes. Grâce à son interface de programmation puissante, elle permet aux acheteurs et aux vendeurs de produits d'automatiser les transactions, peu importe la façon dont ils préfèrent intégrer le marché, incluant les interfaces de programmation, les systèmes EDI et les applications natives. Pour en savoir plus au sujet de Convictional, visitez convictional.com.

À propos d'Indigo

Indigo est une société publique canadienne cotée à la Bourse de Toronto (IDG). Indigo est la plus grande librairie et boutique d'articles « mode de vie » au Canada. Elle offre un assortiment soigneusement sélectionné de livres, d'articles cadeaux, d'articles pour bébés, d'articles pour enfants, d'articles de mieux-être et de produits mode de vie qui aide ses clients et clientes durant leur quotidien et les différentes étapes de leur vie en simplifiant leur cheminement vers un mode de vie intentionnelle. Indigo croit en l'importance des livres, de vivre sa vie pleinement et généreusement et de faire preuve de bonté envers les autres. Elle croit aussi que toutes les histoires, petites et grandes, nous unissent.

