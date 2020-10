Indigo annonce la liste de ses livres favoris en français en 2020

Au numéro 1 du palmarès cette année en français : Là où chantent les écrevisses , de Delia Owens.

TORONTO, le 15 oct. 2020 /CNW/ - Indigo (TSX : IDG), le premier grand magasin culturel au monde pour les amoureux de la lecture, a fait l'annonce aujourd'hui de la liste de ses livres favoris en 2020. En tête du palmarès, on retrouve Là où chantent les écrevisses, de Delia Owens. Afin de dresser cette liste tant attendue, permettant aux Canadiens et aux Canadiennes de se fier aux recommandations des experts d'Indigo, ceux-ci ont lu des milliers de livres au cours de l'année avant de rendre leur verdict et de choisir ceux qui se sont démarqués des autres. Ces œuvres touchent plusieurs sujets pour tous les goûts, comme la sensibilisation au racisme et aux inégalités sociales et leur démantèlement par le biais d'une approche révolutionnaire, ou l'histoire captivante de la montée fulgurante d'un groupe rock des années 70 et de sa chanteuse vedette.

« En ces temps incertains, la lecture prend une importance plus grande que jamais; elle permet de nous informer, de nous divertir et de faire progresser notre pensée, » affirme Mathieu Trahan, directeur du commerce en français. « Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur une foule de créations exceptionnelles. La tâche de déterminer nos 10 livres favoris fut donc très difficile. Nous voulons féliciter les auteures et auteurs sélectionnés, et j'invite notre clientèle à découvrir ces œuvres et à les partager avec les gens qui les entourent. »

Au sommet du palmarès cette année trône Là où chantent les écrevisses, de Delia Owens. Ce roman est une fabuleuse ode au monde naturel, une histoire de passage à l'âge adulte et le récit d'un meurtre soupçonné, tout à la fois. L'auteure nous rappelle que l'adulte que nous sommes maintenant tire ses racines les plus profondes dans l'enfance, et que nous sommes tous vulnérables face aux magnifiques et violents secrets que garde la nature.

Nos livres favoris en français en 2020

Les experts d'Indigo de partout au pays se sont prononcés pour choisir leurs livres favoris de l'année :

