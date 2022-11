MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, est heureuse d'annoncer le lancement d'Indigenous E3, une société en commandite à vocation particulière formée de SNC-Lavalin et d'Indigenous Community Engagement (ICE), une entreprise de premier plan de mobilisation des intervenants autochtones qui se spécialise dans l'élaboration d'approches fondées sur la réconciliation pour faire progresser le développement socioéconomique des Autochtones au Canada.

« Lorsque j'ai signé L'engagement de SNC-Lavalin envers les peuples autochtones en 2020, c'était avec la ferme intention d'intégrer ces principes dans toutes nos activités, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. En tant que gardiens de l'environnement naturel et bâti, nous pouvons façonner des vies meilleures et une plus grande prospérité pour les gens du monde entier. Cela comprend les collectivités autochtones, pour lesquelles nous entreprenons un effort global pour accroître la collaboration et les partenariats dans le cadre d'initiatives comme Indigenous E3 afin de créer une prospérité générationnelle. »

E3 signifie « Earth » (Terre), « Environmental » (Environnement) et « Engineering » (Ingénierie). Indigenous E3 (IE3) travaillera à déterminer et réaliser des projets qui soutiennent l'avancement et la prospérité à long terme des Autochtones. IE3 permettra aux communautés autochtones d'accéder aux capacités uniques et complètes de SNC-Lavalin dans le cadre de projets réservés à des soumissionnaires Autochtones, tout en renforçant la capacité de SNC-Lavalin de remporter et d'exécuter avec succès des projets qu'ils ont approuvés pour lesquels les considérations de propriété ne sont pas une exigence, mais où l'expertise spécialisée d'une entreprise de mobilisation autochtone apportera une plus‑value importante à la capacité de l'entreprise d'obtenir des contrats et d'exécuter des travaux pour les peuples autochtones du Canada.

Bien que l'équipe IE3 se concentrera d'abord sur le soutien aux collectivités dans le cadre de mandats à réaliser par le secteur Services d'ingénierie de SNC-Lavalin, le partenariat mettra à contribution l'expertise de toute l'entreprise pour répondre aux besoins des groupes autochtones là et comme il le faut, dans toutes les branches d'activité de SNC-Lavalin. La capacité de la Société à déployer son expertise mondiale localement auprès de clients publics et privés sera reproduite pour ses partenaires autochtones, et nous mettons à contribution nos capacités de pointe pour fournir des solutions en matière de transports, de bâtiments et des lieux, d'installations industrielles et de mines, d'eau, d'énergie et d'énergies renouvelables, de défense et d'énergie nucléaire.

« Nous sommes tous concernés par les traités, et nous avons tous un rôle à jouer dans le renforcement continu de nos interactions, comme entreprise et comme société en général, avec les communautés autochtones, a déclaré Ben Almond, chef de la direction des Services d'ingénierie au Canada, SNC-Lavalin. Mais il est important de reconnaître ce que nous pouvons bien faire nous-mêmes et ce que nous pouvons mieux faire lorsque nous invitons nos partenaires autochtones à la table. Nous savons que les collectivités bien conçues -- celles qui ont de bons systèmes de transport, des réseaux d'énergie et de transport fiables, une infrastructure sociale et résidentielle robuste, des services publics fiables et une infrastructure commerciale développée pour soutenir les industries de pointe -- sont des collectivités prospères. Grâce à Indigenous E3, nous demeurons fidèles à notre mission d'assurer un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. »

« En tant qu'entreprise autochtone certifiée, je vois beaucoup de possibilités de carrière pour les professionnels autochtones comme les techniciens, les ingénieurs et les spécialistes de l'environnement, a déclaré Derek Chum, vice-président, Stratégie et croissance, Indigenous Community Engagement. La portée nationale d'Indigenous E3 aidera les membres autochtones actuels et futurs de notre équipe à se familiariser avec de nouveaux projets passionnants partout au Canada. La réconciliation économique ne se réalisera que lorsque les entreprises autochtones auront la possibilité de soumissionner dans les secteurs public et privé. Compte tenu de l'engagement du gouvernement fédéral à créer une nouvelle cible pour qu'au moins 5 % des contrats fédéraux soient attribués à des entreprises autochtones, nous croyons être l'une des nombreuses entreprises autochtones prêtes à participer. »

Approche élargie des relations avec les Autochtones

Le programme de relations avec les Autochtones de SNC-Lavalin est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Il soutient notre engagement à établir et à maintenir des relations mutuellement respectueuses et significatives entre les communautés autochtones, nos clients et notre entreprise. Voici quelques-unes des initiatives de SNC‑Lavalin dans le cadre de notre programme de relations avec les Autochtones :

Obtenir la certification du Conseil canadien pour le commerce autochtone comme champion de l'approvisionnement auprès d'entreprises autochtones au Canada .

. Offrir notre expertise et notre aide aux communautés autochtones dans le domaine de la technologie de géoradar, un outil efficace pour déterminer les emplacements possibles de lieux de sépulture, afin d'offrir un certain apaisement aux familles souffrant des séquelles du régime des pensionnats au Canada .

. Soutien de la réussite de la prochaine génération de jeunes Autochtones grâce au financement annuel continu de plusieurs bourses d'études.

Exiger que tous les employés de SNC-Lavalin basés au Canada s'inscrivent à une formation exhaustive afin d'améliorer la sensibilisation et la compréhension à l'égard de l'histoire et des communautés autochtones

SNC-Lavalin a entrepris de nombreux projets importants pour les communautés autochtones du Canada et en collaboration avec celles-ci. Cliquez ici pour en savoir plus sur certains de ces travaux.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie afin de concevoir, réaliser et opérer les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, de l'exploitation et de l'entretien, mise hors service et capital -- et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE SNC-Lavalin

Renseignements: Médias Investisseurs, Harold Fortin Denis Jasmin, Directeur principal, Communications externes Vice-président, Relations avec les investisseurs, [email protected] 514 393-8000, poste 57553, [email protected]