SEATTLE, 11 août 2021 /CNW/ - Indicio , le principal développeur de logiciels et de réseaux de la chaîne de blocs adoptant l'identification décentralisée, en partenariat avec Liquid Avatar Technologies, une entreprise de chaîne de blocs mondiale spécialisée dans l'identité numérique et les solutions de technologie financière cotée en bourse, et Vector Laboratories un organisme autorisé de contrôle des soins de santé en laboratoire établi en Ontario, au Canada, ont lancé la première solution d'identité décentralisée basée sur la chaîne de blocs et spécialisée dans l'émission et la vérification des résultats de tests de dépistage de la COVID-19.

Appuyé par les outils de communication de justificatifs d'identité d'Indicio, le Liquid Avatar Verifiable Credential Ecosystem (LAVCE) permet aux gens de recueillir les justificatifs d'identité numériques de Vector Labs confirmant les résultats de leurs tests de dépistage de la COVID. La solution permet aux utilisateurs de présenter leurs justificatifs d'identité aux fins de vérification sans être tenus de partager leurs renseignements personnels. Elle peut être intégrée aux établissements de soins de santé, laboratoires d'essai, organismes gouvernementaux, écoles, établissements sportifs, véhicules de transport, foires commerciales et milieux de travail pour confirmer l'état de santé et contribuer à réduire le nombre de nouvelles éclosions. Elle comprend une application mobile de Liquid Avatar pour les particuliers, une plateforme reposant sur le modèle SaaS pour traiter les questions de soins de santé et une trousse de développement logiciel (SDK) pour alimenter les applications mobiles, les portails d'entreprise et les sites Web gouvernementaux.

« Liquid Avatar Technologies partage la vision d'Indicio, selon laquelle le monde a besoin d'une technologie qui garantit la protection de la vie privée des gens et assure leur sécurité, a déclaré Heather Dahl, présidente-directrice générale d'Indicio. Lorsque nous avons lancé le réseau Indicio, nous avons constaté la nécessité de créer un espace favorisant la collaboration entre les entreprises innovantes afin de modifier la façon de gérer l'identité, de permettre les vérifications et de créer un climat de confiance. Notre partenariat avec Liquid Avatar Technologies, qui est l'un de nos nombreux partenariats, montre ce qui se produit lorsque des esprits innovants règlent des problèmes urgents au moyen d'une technologie révolutionnaire. »

Indicio et Liquid Avatar sont membres du comité directeur du projet Linux Foundation Public Health de Cardea , créé pour fournir aux organismes de santé publique de partout dans le monde une technologie, interopérable, entièrement ouverte et visant à protéger la vie privée pour la gestion des tests de dépistage et du processus de vaccination contre la COVID-19. La solution LAVCE cadre également avec le réseau Global COVID Credential Network et l'initiative Good Health Pass Collaborative.

« LAVCE est un chef de file dans le domaine des solutions d'identités interopérables et respectueuses de la vie privée. La solution offre une approche souple, et uniforme permettant de confirmer l'état de santé et d'autres vérifications au besoin, a déclaré David Lucatch, président et chef de la direction. La confidentialité et la sécurité des données personnelles sont essentielles à un « retour à la normale » et à une foule d'autres activités. Un ensemble disparate de systèmes peut rapidement devenir incontrôlable. Appuyée par l'expertise d'Indicio, la solution LAVCE facilite et accélère le traitement des données de test et d'autres identifiants vérifiables de manière à gagner la confiance des gens, à assurer leur sécurité et à contribuer à la réouverture de la société. »

Liquid Avatar Technologies Inc. détient une participation minoritaire dans Indicio.tech

