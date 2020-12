Indice de confiance sociétale (ICS) au Québec - Recherche de la vérité, peur et choix pour les Québécois

MONTRÉAL, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'Institut de la confiance dans les organisations (ICO) publie pour un troisième trimestre consécutif l'Indice de la confiance sociétale (ICS) du Québec en se basant sur l'opinion de 1018 Québécois (sondage effectué par BIP Recherche entre le 26 novembre au 3 décembre). L'Indice a pour but d'offrir une mesure neutre de la confiance des citoyens du Québec.

LA PEUR

Les Québécois ont peur de la COVID19 puisque 11% ont une peur très élevée, 20% élevée, 42% moyenne, 16% faible et 11% très faible.

Plus de 68% des Québécois sont inquiets des mouvements anti-autorité et des complotistes (31% se disent '' très inquiets '' et 37% '' légèrement inquiets ''). Les francophones ont un niveau d'inquiétude plus élevé que les anglophones (70% versus 56%). Plus de 77% des habitants de Québec sont inquiets comparativement à 65% des Montréalais.

Hausse en faveur des mesures de protection face à la COVID19 : Distanciation sociale de deux mètres (81% des Québécois); Port du masque dans les lieux publics (78%); Interdiction de rassemblement (72%); et caméra de détection corporelle (62%);

GESTION DE LA CRISE PAR LES GOUVERNEMENTS

Le niveau de satisfaction de la gestion de la crise au cours des trois derniers mois par le gouvernement provincial a reculé de (-2 points), passant de 68 à 66 points. A noter que celui-ci est de 66 pour les Québécois de langue maternelle française, de 58 de langue anglaise et de 72 pour les autres.

Le niveau de satisfaction de la gestion de la crise au cours des trois derniers mois par le gouvernement fédéral a reculé de (-2 points), passant de 62 à 60 points. A noter que celui-ci est de 58 pour les Québécois de langue maternelle française, de 62 de langue maternelle anglaise et de 72 pour les autres.

Le niveau de satisfaction de la gestion de la crise par la Ville de Québec de la part de ses citoyens a grimpé de (+4 points), passant de 66 à 70 points. Du côté de la Ville de Montréal le niveau de satisfaction est stable à 64 points.

LE CHOIX DE L'ÉDUCATION

Ce sont 66% versus 24% des répondants qui sont favorables à laisser la décision aux parents de garder leur(s) enfant(s) à la maison lorsque l'école à distance est possible advenant une hausse significative des cas au retour des fêtes.

LES VALEURS PLUS FORTES

Les valeurs sont plus fortes lorsque la crise est au plus fort. Après une chute moyenne de près de 3 points entre juin 2020 et septembre 2020, les valeurs ont significativement augmenté en décembre 2020. La valeur qui a connu l'augmentation la plus importante est celle de '' l'égalité des chances '' avec une hausse de 6 points, passant de 56 à 62 points. Sept valeurs ont connu des hausses importantes de 4 points : intégrité (58 à 62 pt); compétence (64 à 68 pt); solidarité (60 à 64 pt); bienveillance (60 à 64 pt); respect entre citoyens (60 à 64 pt); environnement (60 à 64 pt); et respect entre les différentes communautés (56 à 60 pt).

Parmi les membres de l'Observatoire de l'Indice de la confiance sociétale, on retrouve notamment : Colette Roy-Laroche, John Parisella, Danièle Henkel, Ghislain Picard, Julie Miville-Dechêne, Me Denis Gallant, René Villemure, Dre Sylvie St-Onge, Rémi Quirion, Jocelyne Cazin, Christian Trudeau, Dre Patricia Conrod, Hervé Serieyx, Dre Emilie Deschênes, Pierre Véronneau, Lucie Leclerc, René Jolicoeur, Me Emmanuelle Demers, Dr André-Yves Portnoff et Me Donald Riendeau.

