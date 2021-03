Indice de confiance sociétale (ICS) au Québec - Les Québécois disciplinés, craintifs et optimistes

MONTRÉAL, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut de la confiance dans les organisations (ICO) publie pour un quatrième trimestre consécutif l'Indice de la confiance sociétale (ICS) du Québec en se basant sur l'opinion de 1000 Québécois (sondage effectué par BIP Recherche entre le 8 et 14 mars 2021). L'Indice a pour but d'offrir une mesure neutre de la confiance des citoyens du Québec.

DISCIPLINÉS

Les Québécois sont disciplinés avec un niveau élevé de respect des lois et règlements : 37% un respect très élevé, 41% élevé, 19% moyen, 2% faible et 1% très faible.

Les répondants sont d'avis avoir respecté les consignes des gouvernements. Plus de 83% ont eu un niveau de respect élevé ou très élevé pour le lavage des mains, 80% la distanciation de deux mètres, 74% le déplacement dans les régions, 73% le port du masque, 72% le couvre-feu, etc.

Plus de 78% des répondants sont en accord avec l'obligation pour les voyageurs de s'isoler dans un hôtel à leur arrivée au Canada alors que 18% sont en désaccord et 4% sont indécis.

CRAINTIFS

Le niveau de peur de la COVID-19 est demeuré pratiquement inchangé, avec 30% des répondants ayant un niveau de peur ''élevé'' comparativement è 31% en décembre 2020.

Importante hausse de l'intention de se faire vacciner, lequel est passé à 71% en faveur comparativement à 54% en décembre 2020. Ce sont 13% des Québécois qui ne souhaitent pas se faire vacciner comparativement à 20% en décembre 2020. Le nombre d'indécis est passé de 26% à 16%.

33% des répondants sont inquiets en regard de la livraison des vaccins contre 54% qui ne le sont pas et 13% sont indécis.

Seulement 8% des répondants sont d'avis que la majorité des Québécois seront vaccinés en juin 2021, 26% en septembre 2021, 28% en décembre 2021, 22% en 2022 et 13% ne le savent pas.

13% ne le savent pas. 39% des répondants ont une crainte soit élevée ou très élevée en regard des variants à la COVID-19 et 19% ont une crainte faible ou très faible.

34 % des répondants ont une crainte soit élevée ou très élevée de voir apparaître un nouveau virus mortel au cours des prochaines années et 25% ont une crainte faible ou très faible.

66% des répondants sont inquiets des mouvements anti-autorité comparativement à 68% en décembre 2020. Ce sont 26% qui sont '' très inquiets '' comparativement à 31% en décembre.

OPTIMISTES

68% des Québécois ont une faible ou très faible crainte de perdre leur emploi au cours des prochains mois, 16% une crainte moyenne et 9% élevée ou très élevée. Ceci constitue une légère amélioration par rapport à décembre 2020 (amélioration de 2 pts).

L'impact de la crise sur la vie personnelle au cours des trois derniers mois a été beaucoup moins important qu'en décembre 2020, passant de 48 à 62 points. Ce sont 47% qui sont d'avis que la crise a eu un effet négatif ou très négatif alors qu'ils étaient 54% en décembre.

49% des Québécois sont d'avis que les conditions économiques se sont détériorées, 25% inchangées et 25% améliorées. Ces résultats sont légèrement plus positifs que ceux de décembre 2020.

Le niveau d'inquiétude envers les différentes générations a diminué pour toutes les strates générationnelles par rapport à décembre 2020. Les plus fortes baisses étant pour les générations de plus de 40 ans : les 40-59 ans (-4pts); les 60-79 ans (-6pts); les 70 ans et plus (-6pts).

L'impact de la crise est moins important qu'en décembre 2020 sur l'économie (hausse de + 6 points pour s'établir à 44 pts).

SATISFAITS DE LA GESTION DE LA CRISE

Les niveaux de satisfaction de la gestion de la crise par les gouvernements provincial et municipal ont augmenté de 2 points, passant respectivement à 68 et 66 pts.

Le niveau de satisfaction de la gestion de la crise par le gouvernement fédéral est demeuré inchangé à 60 pts.

À noter la hausse significative de la satisfaction de la gestion de la crise de la part du gouvernement américain (+10), mais le niveau demeure bas à 48 pts.

