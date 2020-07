WINNIPEG, MB, le 21 juill. 2020 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine publie aujourd'hui une mise à jour semestrielle de son indice de confiance financière IG (« l'indice »), en partenariat avec Ipsos Canada. L'indice fait le suivi du niveau de confiance des Canadiens et en fait rapport, en se basant sur les réponses fournies à six questions de sondage ayant trait aux considérations financières à court et à long terme.

L'indice montre qu'au milieu de l'année 2020, les Canadiens font preuve de résilience malgré les conséquences de la COVID-19 sur l'économie et les marchés, en gagnant quatre points (de 56 à 60) depuis novembre 2019, et en gagnant un point depuis que l'indice a été publié pour la première fois en novembre 2018. Les niveaux de confiance financière ont augmenté d'un bout à l'autre du pays, ce qui témoigne de la détermination des Canadiens.

Selon Ipsos Canada, plusieurs facteurs expliqueraient ces résultats. Le sondage de 2020 a été mené après que les effets initiaux de la crise - anxiété et pertes d'emplois - se sont estompés, et après la mise en œuvre des programmes gouvernementaux d'urgence et le début des discussions sur la réouverture de l'économie. Autrement dit, les Canadiens avaient des raisons de croire que le pire était derrière eux.

Fait à noter, les Canadiens ont dit se sentir plus optimistes et confiants par rapport à des questions importantes comme celles-ci :

être en mesure de sécuriser son avenir financier (+4 points de pourcentage par rapport à 2019) ;

prendre de bonnes décisions financières (+5) ; et

atteindre leurs objectifs financiers (+5).

De plus, l'étude révèle que les personnes qui font affaire avec un conseiller financier sont plus susceptibles de présenter un niveau élevé de confiance financière que celles qui ne le font pas (note de 66 vs 56).

« D'un bout à l'autre du pays, les Canadiens réagissent avec courage et font preuve d'un optimisme prudent, malgré toutes les épreuves endurées durant la première moitié de l'année, dit Jeff Carney, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine et de la Financière IGM. Et bien que le pire de la crise semble appartenir au passé, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve et nous devons donc rester prudents quant à notre santé - et à nos finances personnelles. »

Sentiment de perte de contrôle et conséquences pour les jeunes

Bien que les gens demeurent généralement confiants à l'égard de leurs finances, ils se sentent nettement moins en mesure de prendre en charge leur situation financière personnelle qu'à la fin de l'an dernier (23 pour cent en 2020 contre 31 pour cent en 2019). En outre, les jeunes Canadiens (18 à 34 ans) subissent de plein fouet les conséquences de la COVID-19, puisque 27 pour cent déclarent avoir perdu leur emploi et que 29 pour cent ont vu leurs heures de travail réduites.

« Prendre en charge ses finances personnelles commence par une meilleure compréhension de celles-ci, poursuit M. Carney. C'est la raison pour laquelle nous croyons que la littératie financière est si importante et nous continuons d'investir dans IG Soyez maître de votre avenir, notre plateforme de formation qui vise à accroître la confiance des gens dans leurs finances au moment où ils en ont le plus besoin. »

M. Carney conclut en décrivant des dispositions que l'on peut prendre pour se protéger et exercer un meilleur contrôle sur ses finances en ces temps sans précédent :

travailler avec un professionnel financier pour créer un plan financier détaillé qui établit les objectifs à court et à long terme ;

revoir son portefeuille de placements pour s'assurer qu'il est adapté à sa tolérance au risque et bien diversifié ;

préparer un budget et le respecter ; et

maintenir un fonds d'urgence en cas d'imprévu ou de changement dans la situation d'emploi.

L'indice de confiance financière IG fait partie du programme communautaire d'IG Gestion de patrimoine, IG Soyez maître de votre avenir, lancé en 2018. Le programme vise à accroître la confiance des Canadiens en matière de finances, et surtout de ceux qui en ont le plus besoin : les Autochtones, les nouveaux arrivants, les aînés et les jeunes. En travaillant avec des partenaires et des organismes de bienfaisance, ainsi qu'avec ses employés et ses clients, IG Gestion de patrimoine élabore et offre des séminaires et des ateliers destinés à accroître la confiance en matière de finances des membres de ces groupes clés, y compris le programme primé Les jeunes et l'argent, qui, depuis plus de 20 ans, aide les élèves et les enseignants du secondaire, de même que les parents, en matière de littératie financière.

Consultez le lien IG Soyez maître de votre avenir pour en apprendre davantage sur les diverses initiatives soutenues actuellement par IG Gestion de patrimoine.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de plus de 89 milliards de dollars au 30 juin 2020 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et elle gérait un actif total d'environ 165 milliards de dollars au 30 juin 2020.

Au sujet de l'indice de confiance financière IG

Les résultats de 2020 présentés dans ce rapport sommaire sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 15 au 20 mai 2020 auprès de 2 605 Canadiens de l'ensemble du pays. Un système de pondération a été appliqué en fonction de l'âge, du sexe, de la région et du niveau de scolarité pour s'assurer que l'échantillon final est représentatif de la population canadienne adulte selon les plus récentes données du recensement de Statistique Canada. Comme un sondage en ligne n'est pas considéré comme probabiliste, Ipsos ne peut pas appliquer une marge d'erreur à ce sondage. La précision des sondages non probabilistes d'Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas d'un échantillon de 2 605 répondants, cet intervalle est de ±2,3 points de pourcentage, 19 fois sur 20. L'intervalle de crédibilité est plus important parmi les sous-ensembles de la population.

SOURCE IG Gestion de patrimoine

Renseignements: Communication avec les médias : Nini Krishnappa, Financière IGM, 647-828-2553, [email protected]; Alida Alepian, Capital-Image Inc., 514-739-1188, poste 239, [email protected]