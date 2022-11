En fin d'année, l'indice se situait à 51, en baisse de 6 points par rapport à 2021

Les 35 à 54 ans ont connu la baisse de confiance la plus forte, 17 pour cent par rapport à 2021

La Colombie-Britannique affiche la plus forte baisse de confiance financière, 20 pour cent par rapport à 2021

Le niveau de confiance des personnes qui font affaire avec une conseillère ou un conseiller est plus élevé de 28 pour cent

WINNIPEG, MB, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Selon la cinquième édition de l'Indice de confiance financière IG Gestion de patrimoine, la volatilité des marchés, les pressions inflationnistes et la hausse des taux d'intérêt sapent la confiance financière des Canadiens. L'ensemble des groupes d'âge et des régions du pays sont touchés. Par ailleurs, la majorité anticipe une récession pour 2023, alimentant du coup les inquiétudes.

Parrainé par IG Gestion de patrimoine (« IG ») et mesuré en partenariat avec Ipsos Canada, l'indice jauge le niveau de confiance des Canadiens à partir des réponses fournies à dix questions portant sur les quatre piliers de la confiance financière d'IG (« les piliers ») : Perspective financière personnelle, Planification et littératie, Confiance dans l'économie et Situation financière courante.

L'étude a révélé que la confiance financière globale des Canadiens à la fin de l'année se situait à 51, ce qui représente une baisse de 11 pour cent par rapport à la même période en 2021 (57). Voici d'autres constats du sondage :

Bien que les Canadiens se sentent généralement confiants à l'égard de leurs finances, comme en témoignent les résultats obtenus, comparables à ceux de 2021, dans les catégories Perspective financière personnelle (54 en 2022), Planification et littératie (56) et Situation financière courante (52), leur perception de la catégorie Confiance dans l'économie (43) expliquait largement la baisse de leur confiance globale.

(54 en 2022), (56) et (52), leur perception de la catégorie (43) expliquait largement la baisse de leur confiance globale. Parmi tous les groupes d'âge, les 34 à 55 ans (la « génération sandwich ») sont ceux dont la confiance a chuté le plus cette année (43, en baisse de 17 pour cent par rapport à 2021), ce qui reflète leurs préoccupations liées à la hausse des taux hypothécaires et aux répercussions de la volatilité des marchés sur leur épargne-retraite.

De toutes les régions, la Colombie-Britannique a enregistré la perte de confiance la plus importante (47), en baisse de 20 pour cent par rapport à 2021 (59). Les habitants de la province sont particulièrement inquiets de la hausse des taux d'intérêt et du coût de la vie, tout en étant les plus préoccupés par leurs finances au pays.

Près de 40 % des Canadiens croient que les conseils financiers professionnels sont plus importants que jamais, compte tenu des conditions économiques actuelles.

Parmi les groupes communautaires qu'IG s'efforce d'aider en matière de confiance financière, les Autochtones ont gagné un point (50) par rapport à l'année dernière, tandis que les aînés (58) et les nouveaux arrivants au Canada (60) ont perdu 6 et 4 points respectivement.

« Les gens se sentent généralement bien quant à leur situation financière personnelle. Après une année durant laquelle de grands événements mondiaux et les effets durables de la pandémie ont ébranlé les marchés financiers et contribué à une inflation inégalée depuis des décennies, ils se sentent toutefois beaucoup moins confiants quant à l'économie globale et à la tournure des choses l'an prochain », observe Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine.

La conjoncture économique est la grande responsable de la baisse de confiance

En ce qui concerne l'économie canadienne, voici les constats de l'étude :

La plupart des Canadiens (55 %) estiment que le pays est actuellement en récession et plus des deux tiers (68 %) anticipent une récession en 2023.

Près de la moitié (46 %) s'attendent à une hausse du taux d'inflation en 2023.

Seul un tiers (30 %) des répondants indiquent que les autorités financières maîtrisent bien la situation.

Par ailleurs, pendant que la Banque du Canada s'attaque à l'inflation en relevant les taux d'intérêt, les jeunes Canadiens voient de plus en plus leur rêve de devenir propriétaire leur échapper. Plus d'un tiers (36 %) des personnes âgées de 18 à 34 ans ont indiqué qu'elles allaient reporter leurs objectifs d'accession à la propriété. Cependant, davantage de Canadiens (22 % en 2022, contre 12 % en 2021) pensent que les prix du logement deviendront plus abordables dans la prochaine année.

La valeur des conseils professionnels

L'étude a également révélé que la confiance financière globale des Canadiens qui font appel à un conseiller financier ou une conseillère financière (59) est nettement plus élevée que celle des personnes qui ne le font pas (48), ce qui reflète le rôle important que les conseils professionnels et la planification financière peuvent jouer en période d'incertitude économique.

« Les Canadiens essaient de comprendre ce qui se passe autour d'eux et comment leur situation personnelle pourrait en pâtir. Il est donc logique que ceux et celles qui ont accès à des conseils professionnels se sentent plus confiants, a expliqué M. Murchison. Les personnes qui sont conseillées ont tendance à se sentir plus confiantes sur le plan financier et font état de meilleurs résultats quant à leur capacité d'épargner et même de profiter de la vie parce qu'elles ont moins de préoccupations financières. »

L'Indice de confiance financière IG fait partie du programme communautaire d'IG Gestion de patrimoine, Soyez maître de votre avenir, lancé en 2018 et visant à accroître la confiance financière des Canadiens, et surtout de ceux qui en ont le plus besoin : les peuples autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes âgées et les jeunes. En travaillant avec des partenaires et des organismes de bienfaisance, ainsi qu'avec ses employés et ses clients, IG Gestion de patrimoine élabore et offre des séminaires et des ateliers destinés à accroître la confiance financière des membres de ces groupes clés, y compris le programme primé Les jeunes et l'argent, qui, depuis plus de 20 ans, aide les élèves et les enseignants du secondaire, de même que les parents, en matière de littératie financière.

Consultez IG Soyez maître de votre avenir pour en apprendre davantage sur les diverses initiatives soutenues actuellement par IG Gestion de patrimoine.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue d'autres services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 108,3 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX: IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 245,7 milliards de dollars au 31 octobre 2022.

À propos de l'indice de confiance financière IG

Les résultats présentés dans ce rapport sommaire sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 13 au 27 septembre 2022 auprès de 2 600 Canadiens de l'ensemble du pays. Un système de pondération a été appliqué en fonction de l'âge, du sexe, de la région et du niveau de scolarité pour s'assurer que l'échantillon final est représentatif de la population canadienne adulte selon les plus récentes données du recensement de Statistique Canada. Comme un sondage en ligne n'est pas considéré comme probabiliste, Ipsos n'applique pas de marge d'erreur à ce sondage. La précision des sondages non probabilistes d'Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas d'un échantillon de 2 600 répondants, cet intervalle est de ±2,3 points de pourcentage, 19 fois sur 20. L'intervalle de crédibilité est plus important parmi les sous-ensembles de la population.

